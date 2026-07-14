Aurra Markets rafforza la propria presenza nella regione MENA dopo il Money Expo Abu Dhabi 2026

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti, 14 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Aurra Markets, società di brokeraggio globale specializzata in CFD multi-asset, ha concluso la sua sponsorizzazione Diamond e la sua partecipazione al Money Expo Abu Dhabi 2026. Tenutasi presso il Centro ADNEC dall'8 al 9 luglio, la fiera finanziaria ha rappresentato una piattaforma fondamentale che ha permesso al broker di entrare in contatto diretto con trader al dettaglio, partner istituzionali e leader del settore finanziario in tutta la regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA).

Aurra Markets at Money Expo Abu Dhabi 2026

In primo piano: la liquidità di livello istituzionale al Money Expo

In un panorama finanziario digitale, Aurra Markets continua a dare priorità al contatto diretto. La presenza del broker allo stand 33 ha messo in evidenza l'importanza che attribuisce a una comunicazione chiara tra i trader e il proprio fornitore di servizi di brokeraggio. Facilitando interazioni trasparenti, il team di Aurra Markets ha fornito ai partecipanti dati concreti relativi alla propria liquidità di livello istituzionale e all'infrastruttura di trading a bassa latenza. Stabilire una presenza fisica continua a essere una parte fondamentale delle operazioni dell'azienda, consentendo al team esecutivo di comprendere le complesse esigenze dei clienti e di garantire un ambiente di trading stabile.

Ampliamento dei programmi di affiliazione e di "Invita un amico" di Aurra Markets

Uno dei temi centrali dei due giorni di fiera è stato l'ampliamento dei programmi di partnership di Aurra Markets. Interagendo con i professionisti del settore finanziario, il team esecutivo ha illustrato in dettaglio il quadro operativo sia dell'iniziativa "Invita un amico" che del "Programma di affiliazione Aurra". Questi programmi offrono ai partner un supporto dedicato per la gestione degli account, reportistica trasparente in tempo reale e modelli strutturati di CPA e sconti. Riducendo gli ostacoli operativi per i potenziali partner, Aurra Markets sta creando una rete collaborativa che favorisce una crescita reciproca e sostenibile.

Dimostrazioni dal vivo dell'Aurra Wallet

L'evento ha visto dimostrazioni dal vivo dell'Aurra Wallet. Questo sistema di finanziamento unificato fa da ponte tra le valute legali e gli asset digitali, consentendo ai clienti di gestire in modo efficiente depositi e prelievi. L'integrazione di questa tecnologia riduce i ritardi bancari e garantisce un accesso più rapido al mercato.

Aurra Markets 2026: espansione globale continua

Il forte coinvolgimento all'ADNEC sostiene la visione strategica della società di intermediazione volta a un'espansione continua nei principali centri finanziari globali. Mantenendo una presenza fisica nella regione MENA, Aurra Markets intende ampliare le proprie operazioni e i propri servizi di trading per supportare una base di clienti internazionali in continua crescita.

Informazioni su Aurra Markets

Aurra Global Markets Limited è autorizzata e regolamentata dalla Commissione per i servizi finanziari di Mauritius (FSC) con licenza n. GB25204837. Aurra Markets mette a disposizione di una comunità globale di trader l'infrastruttura diretta e le risorse tecniche necessarie per operare nei dinamici mercati finanziari. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.aurra.markets.