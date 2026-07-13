Aurra Markets renforce sa présence dans la région MENA à la suite du salon Money Expo Abu Dhabi 2026

ABOU DHABI, Émirats arabes unis, 14 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Aurra Markets, courtier international proposant des CFD multi-actifs, a conclu son parrainage « diamant » et sa participation au salon Money Expo Abu Dhabi 2026. Organisé au centre ADNEC les 8 et 9 juillet, ce salon financier a servi de plateforme de premier plan permettant au courtier d'entrer en contact direct avec des investisseurs particuliers, des partenaires institutionnels et des acteurs clés du secteur financier de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA).

Aurra Markets at Money Expo Abu Dhabi 2026

Présentation d'une liquidité de niveau institutionnel au salon Money Expo

Dans un environnement financier numérique, Aurra Markets continue de privilégier les interactions en présentiel. La présence du courtier au stand n° 33 a démontré l'importance qu'il accorde à une communication claire entre les traders et leur courtier. En favorisant des échanges transparents, l'équipe d'Aurra Markets a fourni aux participants des données concrètes concernant sa liquidité de niveau institutionnel et son infrastructure de négociation à faible latence. La mise en place d'une présence physique reste un élément central des activités de l'entreprise, permettant à l'équipe de direction de cerner les besoins complexes des clients et de garantir un environnement de négociation stable.

Développement des programmes d'affiliation et de parrainage d'Aurra Markets

Ce salon de deux jours était axé principalement sur le développement des programmes de partenariat d'Aurra Markets. Lors d'un échange avec des professionnels de la finance, l'équipe de direction a présenté en détail le cadre opérationnel de l'initiative de parrainage Refer a Friend et du programme d'affiliation Aurra. Ces programmes offrent aux partenaires un accompagnement dédié, des rapports transparents en temps réel, ainsi que des modèles structurés de CPA et de remises. En réduisant les obstacles opérationnels pour les partenaires potentiels, Aurra Markets met en place un réseau collaboratif qui favorise une croissance mutuelle durable.

Démonstrations en direct du portefeuille Aurra

Au cours de cet événement, des démonstrations en direct du portefeuille Aurra ont été organisées. Ce système de financement unifié fait le lien entre les monnaies fiduciaires et les actifs numériques, permettant ainsi aux clients de gérer efficacement leurs dépôts et leurs retraits. L'intégration de cette technologie permet de réduire les délais bancaires et d'accélérer l'accès au marché.

Aurra Markets 2026 : poursuite de l'expansion mondiale

La forte implication dont fait preuve l'ADNEC vient renforcer la vision stratégique du courtier, qui a pour but de poursuivre son expansion dans les principaux centres financiers mondiaux. En conservant une présence physique dans la région MENA, Aurra Markets prévoit d'étendre ses activités et ses services de trading afin de répondre aux besoins d'une clientèle internationale grandissante.

À propos d'Aurra Markets

Aurra Global Markets Limited est agréée et réglementée par la Commission des services financiers de l'île Maurice (FSC) sous le numéro de licence GB25204837. Aurra Markets met à la disposition d'une communauté mondiale de traders l'infrastructure directe et les ressources techniques nécessaires pour opérer sur des marchés financiers dynamiques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.aurra.markets.