Auto China 2026: A GAC aprimora sua estratégia global e acelera sua ascensão à vanguarda das potências exportadoras de automóveis da China

PEQUIM, 26 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- No dia 24 de abril, no Auto China 2026, a GAC International realizou seu primeiro evento global dedicado ao lançamento, revelando um sistema de estratégia global aprimorado. O evento atraiu um público maior do que nunca, com aproximadamente 330 participantes – incluindo representantes de concessionárias, parceiros-chave e mídia nacional e internacional – reunidos no estande da GAC para abrir conjuntamente um novo capítulo na jornada global da empresa. O evento de lançamento utilizou quatro palavras-chave – Artesanato, Confiança, Tecnologia e Ecossistema – para delinear o roteiro global de atuação da GAC, explicando sistematicamente sua direção estratégica de integração ao mundo por meio da globalização de cadeia completa, e estabelecendo a meta de se tornar uma das líderes entre as exportadoras automotivas da China até 2030.

1

Três modelos principais destinados aos mercados globais – GAC YUE7, AION i60 e AION N60 – ocuparam o centro das atenções, atraindo multidões de visitantes estrangeiros, mídia e convidados que pararam para conferir a exposição, dando ao evento um verdadeiro clima internacional. A apresentação desses três modelos marca o início oficial da era global de mobilidade "categoria completa, motorização completa e todos os cenários" da GAC. Em 2026, a GAC International continuará mantendo uma visão de longo prazo, impulsionando a mobilidade com tecnologia, garantindo confiança por meio da qualidade e criando um futuro melhor com ações.

O setor automotivo global enfrenta atualmente oportunidades históricas provenientes da convergência tecnológica e da transformação energética. Para a GAC, a internacionalização é o "salto crítico" que determinará seu futuro patamar – uma escolha estratégica para passar de "liderança na China" para "classe mundial", e o segundo motor de crescimento para "Reconstruindo uma Nova GAC". A verdadeira globalização não é simplesmente exportar produtos, mas integrar-se e servir o mundo com um conceito de "globalização sistemática".

De "Manufatura Inteligente na China" para "Confiável Globalmente", a GAC está acelerando sua integração ao novo cenário do setor automotivo global com determinação estratégica, bases tecnológicas sólidas e profunda atuação local. No futuro, a GAC continuará trabalhando com parceiros globais para permitir que consumidores em todo o mundo compartilhem os avanços tecnológicos da China, criando conjuntamente valor em mobilidade de baixo carbono, verde e inteligente para uma vida melhor.

Para mais informações sobre a GAC, acesse: https://www.gacgroup.com/en ou siga-nos nas redes sociais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2965162/1.jpg

FONTE GAC