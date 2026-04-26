Auto China 2026 : GAC renforce sa stratégie mondiale et accélère sa progression au sein des principales puissances exportatrices d'automobiles en Chine

BEIJING, 26 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le 24 avril, à l'occasion du salon Auto China 2026, GAC International a organisé son premier événement mondial dédié, dévoilant un système stratégique global optimisé. L'événement a attiré un public plus nombreux que jamais, comptant environ 330 participants, dont des représentants de concessionnaires, des partenaires clés et des médias nationaux et internationaux, réunis sur le stand de GAC pour ouvrir ensemble un nouveau chapitre de l'aventure mondiale de GAC. La cérémonie de lancement s'est appuyée sur quatre mots clés : savoir-faire, confiance, technologie et écosystème, pour mettre en avant la feuille de route des pratiques mondiales de GAC, en expliquant systématiquement sa stratégie d'intégration internationale fondée sur une globalisation de bout en bout, en vue de devenir un leader parmi les exportateurs automobiles chinois d'ici 2030.

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Trois modèles clés destinés aux marchés mondiaux (GAC YUE7, AION i60 et AION N60) ont occupé le devant de la scène, attirant des nuées de visiteurs étrangers, de médias et d'invités qui se sont arrêtés pour admirer l'exposition, donnant ainsi à l'événement une dimension véritablement internationale. La présentation de ces trois modèles marque le début officiel de l'ère de la mobilité « toutes catégories, toutes motorisations, tous scénarios » de GAC. En 2026, GAC International continuera à défendre une vision à long terme, en renforçant la mobilité grâce à la technologie, en inspirant confiance par le biais de la qualité et en créant un avenir meilleur par l'action.

L'industrie automobile mondiale est actuellement confrontée à des opportunités historiques liées à la convergence technologique et à la transformation énergétique. Pour GAC, l'internationalisation est le « saut décisif » qui déterminera son envergure future : un choix stratégique pour passer de « leader en Chine » à « acteur de classe mondiale », et le deuxième moteur de croissance pour « reforger une nouvelle GAC ». La véritable mondialisation ne consiste pas simplement à exporter des produits, mais à s'intégrer dans le monde et à le servir selon un concept de « mondialisation systématique ».

Évoluant d'une image de fabrication intelligente en Chine à celle de société inspirant confiance partout dans le monde, GAC accélère son intégration dans le nouveau paysage de l'industrie automobile mondiale grâce à une détermination stratégique, des bases technologiques solides et un déploiement local renforcé. À l'avenir, GAC continuera à travailler avec des partenaires internationaux en vue de permettre aux consommateurs du monde entier de bénéficier des avancées technologiques de la Chine, en créant ensemble une mobilité à faible émission de carbone, verte et intelligente pour une vie meilleure.

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