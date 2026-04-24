งาน Auto China 2026: GAC ยกระดับกลยุทธ์ระดับโลก เร่งก้าวขึ้นสู่กลุ่มผู้นำแนวหน้าของบริษัทยักษ์ใหญ่ส่งออกรถยนต์จากจีน

News provided by

GAC

25 Apr, 2026, 03:31 CST

ปักกิ่ง, 25 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่งาน Auto China 2026 ทาง GAC International ได้จัดงานเปิดตัวระดับโลกอย่างเป็นทางการครั้งแรก และเผยระบบกลยุทธ์ระดับโลกที่ถูกยกระดับขึ้นใหม่ โดยงานนี้ดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้มากที่สุดเท่าที่เคยมีมา ด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมประมาณ 330 คน ซึ่งรวมถึงตัวแทนจำหน่าย พันธมิตรหลัก และสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ ที่ต่างมารวมตัวกันที่บูธของ GAC เพื่อร่วมกันเปิดประวัติศาสตร์บทใหม่ของการเดินทางสู่ระดับโลกของ GAC งานเปิดตัวนี้ใช้ 4 คำสำคัญ ได้แก่ "Craftsmanship" (งานฝีมืออันประณีต), "Trust" (ความเชื่อมั่น), "Technology" (เทคโนโลยี) และ "Ecosystem" (ระบบนิเวศ) เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานระดับโลกของ GAC พร้อมอธิบายทิศทางเชิงกลยุทธ์ในการผสานสู่เวทีโลกผ่านการขับเคลื่อนโลกาภิวัตน์ตลอดทั้งห่วงโซ่อย่างเป็นระบบ และตั้งเป้าหมายเพื่อก้าวขึ้นสู่กลุ่มผู้นำระดับแถวหน้าของผู้ส่งออกรถยนต์จีนภายในปี 2573

Continue Reading
(PRNewsfoto/GAC)

รถยนต์รุ่นสำคัญ 3 รุ่นที่มุ่งสู่ตลาดโลก ได้แก่ GAC YUE7, AION i60 และ AION N60 ได้กลายเป็นจุดเด่นของงาน โดยสามารถดึงดูดผู้เข้าชมจากต่างประเทศ สื่อมวลชน และแขกผู้ร่วมงานจำนวนมากให้หยุดแวะชมรถที่จัดแสดง ช่วยเติมเต็มบรรยากาศของงานให้เปี่ยมด้วยกลิ่นอายความเป็นนานาชาติอย่างชัดเจน การเปิดตัวรถทั้งสามรุ่นนี้ถือเป็นการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของยุคการเดินทางระดับโลกของ GAC ที่ "ครอบคลุมครบทุกเซกเมนต์ ทุกระบบพลังงาน และทุกสถานการณ์การใช้งาน" ในปี 2569 GAC International จะยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ระยะยาว เสริมพลังให้แก่การเดินทางด้วยเทคโนโลยี สร้างความเชื่อมั่นด้วยคุณภาพ และสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้นด้วยการลงมือปฏิบัติ

อุตสาหกรรมยานยนต์โลกในปัจจุบันกำลังเผชิญกับโอกาสครั้งสำคัญระดับประวัติศาสตร์ จากการมาบรรจบกันของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน สำหรับ GAC การขยายธุรกิจสู่ระดับสากลถือเป็น "ก้าวกระโดดที่สำคัญ" ซึ่งจะกำหนดระดับความสำเร็จในอนาคต โดยเป็นทางเลือกเชิงกลยุทธ์ในการเปลี่ยนผ่านจาก "ตำแหน่งผู้นำในประเทศจีน" สู่ "คุณภาพระดับโลก" และเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตลำดับที่สองเพื่อ "Reforging a New GAC" หรือการพลิกโฉมสู่ GAC ยุคใหม่ การก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างแท้จริง มิได้หมายถึงเพียงการส่งออกสินค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นการผสานเข้ากับโลกและให้บริการแก่ผู้คนทั่วโลก ภายใต้แนวคิด "โลกาภิวัตน์อย่างเป็นระบบ"

จาก "การผลิตอัจฉริยะในจีน" สู่ "ความไว้วางใจในระดับโลก" GAC กำลังเร่งบูรณาการเข้าสู่ภูมิทัศน์ใหม่ของอุตสาหกรรมยานยนต์โลก ด้วยความมุ่งมั่นเชิงกลยุทธ์ พื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง และการดำเนินงานเชิงลึกในระดับท้องถิ่น โดยในอนาคต GAC จะยังคงทำงานร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคทั่วโลกได้ร่วมแบ่งปันความก้าวหน้าของผลงานด้านเทคโนโลยีของจีน และร่วมกันสร้างคุณค่าการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปล่อยคาร์บอนต่ำและชาญฉลาด เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GAC กรุณาเยี่ยมชม: https://www.gacgroup.com/en หรือติดตามเราได้ทางโซเชียลมีเดีย

SOURCE GAC

Auto China 2026: GAC Pertingkat Strategi Global, Percepat Langkah ke Barisan Hadapan Kuasa Besar Eksport Automotif China

Pada 24 April, di Auto China 2026, GAC International mengadakan acara pelancaran global khusus pertamanya, dengan memperkenalkan sistem strategi...
Tech GAC Mara ke Hadapan, Ganding Bahu dengan Rakan Global Melangkah ke "Laluan Pantas" Pengembangan Global

Pada 22 April, GAC menganjurkan Persidangan Rakan Kongsi GAC INTERNATIONAL 2026 berdasarkan tema "Driving Forward, Winning Together" ("Memacu Ke...
More Releases From This Source

Explore

