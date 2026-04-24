งาน Auto China 2026: GAC ยกระดับกลยุทธ์ระดับโลก เร่งก้าวขึ้นสู่กลุ่มผู้นำแนวหน้าของบริษัทยักษ์ใหญ่ส่งออกรถยนต์จากจีน
News provided by GAC
25 Apr, 2026, 03:31 CST
ปักกิ่ง, 25 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่งาน Auto China 2026 ทาง GAC International ได้จัดงานเปิดตัวระดับโลกอย่างเป็นทางการครั้งแรก และเผยระบบกลยุทธ์ระดับโลกที่ถูกยกระดับขึ้นใหม่ โดยงานนี้ดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้มากที่สุดเท่าที่เคยมีมา ด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมประมาณ 330 คน ซึ่งรวมถึงตัวแทนจำหน่าย พันธมิตรหลัก และสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ ที่ต่างมารวมตัวกันที่บูธของ GAC เพื่อร่วมกันเปิดประวัติศาสตร์บทใหม่ของการเดินทางสู่ระดับโลกของ GAC งานเปิดตัวนี้ใช้ 4 คำสำคัญ ได้แก่ "Craftsmanship" (งานฝีมืออันประณีต), "Trust" (ความเชื่อมั่น), "Technology" (เทคโนโลยี) และ "Ecosystem" (ระบบนิเวศ) เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานระดับโลกของ GAC พร้อมอธิบายทิศทางเชิงกลยุทธ์ในการผสานสู่เวทีโลกผ่านการขับเคลื่อนโลกาภิวัตน์ตลอดทั้งห่วงโซ่อย่างเป็นระบบ และตั้งเป้าหมายเพื่อก้าวขึ้นสู่กลุ่มผู้นำระดับแถวหน้าของผู้ส่งออกรถยนต์จีนภายในปี 2573
รถยนต์รุ่นสำคัญ 3 รุ่นที่มุ่งสู่ตลาดโลก ได้แก่ GAC YUE7, AION i60 และ AION N60 ได้กลายเป็นจุดเด่นของงาน โดยสามารถดึงดูดผู้เข้าชมจากต่างประเทศ สื่อมวลชน และแขกผู้ร่วมงานจำนวนมากให้หยุดแวะชมรถที่จัดแสดง ช่วยเติมเต็มบรรยากาศของงานให้เปี่ยมด้วยกลิ่นอายความเป็นนานาชาติอย่างชัดเจน การเปิดตัวรถทั้งสามรุ่นนี้ถือเป็นการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของยุคการเดินทางระดับโลกของ GAC ที่ "ครอบคลุมครบทุกเซกเมนต์ ทุกระบบพลังงาน และทุกสถานการณ์การใช้งาน" ในปี 2569 GAC International จะยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ระยะยาว เสริมพลังให้แก่การเดินทางด้วยเทคโนโลยี สร้างความเชื่อมั่นด้วยคุณภาพ และสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้นด้วยการลงมือปฏิบัติ
อุตสาหกรรมยานยนต์โลกในปัจจุบันกำลังเผชิญกับโอกาสครั้งสำคัญระดับประวัติศาสตร์ จากการมาบรรจบกันของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน สำหรับ GAC การขยายธุรกิจสู่ระดับสากลถือเป็น "ก้าวกระโดดที่สำคัญ" ซึ่งจะกำหนดระดับความสำเร็จในอนาคต โดยเป็นทางเลือกเชิงกลยุทธ์ในการเปลี่ยนผ่านจาก "ตำแหน่งผู้นำในประเทศจีน" สู่ "คุณภาพระดับโลก" และเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตลำดับที่สองเพื่อ "Reforging a New GAC" หรือการพลิกโฉมสู่ GAC ยุคใหม่ การก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างแท้จริง มิได้หมายถึงเพียงการส่งออกสินค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นการผสานเข้ากับโลกและให้บริการแก่ผู้คนทั่วโลก ภายใต้แนวคิด "โลกาภิวัตน์อย่างเป็นระบบ"
จาก "การผลิตอัจฉริยะในจีน" สู่ "ความไว้วางใจในระดับโลก" GAC กำลังเร่งบูรณาการเข้าสู่ภูมิทัศน์ใหม่ของอุตสาหกรรมยานยนต์โลก ด้วยความมุ่งมั่นเชิงกลยุทธ์ พื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง และการดำเนินงานเชิงลึกในระดับท้องถิ่น โดยในอนาคต GAC จะยังคงทำงานร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคทั่วโลกได้ร่วมแบ่งปันความก้าวหน้าของผลงานด้านเทคโนโลยีของจีน และร่วมกันสร้างคุณค่าการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปล่อยคาร์บอนต่ำและชาญฉลาด เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
