오토 차이나 2026: GAC, 글로벌 전략 업그레이드로 중국 자동차 수출 강국 선두권 진입 가속화

베이징 2026년 4월 25일 /PRNewswire/ -- 4월 24일 오토 차이나 2026(Auto China 2026)에서 GAC 인터내셔널(GAC International)이 최초의 전용 글로벌 론칭 행사를 개최하면서 업그레이드된 글로벌 전략 시스템을 공개했다. 이번 행사에는 딜러 대표, 주요 파트너, 국내외 언론을 포함해 약 330명이라는 역대 최대 규모의 인원이 참여했으며, GAC 부스에 모여 GAC의 글로벌 여정의 새로운 장을 함께 열었다. 론칭 행사는 장인정신(Craftsmanship), 신뢰(Trust), 기술(Technology), 생태계(Ecosystem)라는 네 가지 핵심 단어를 사용해 GAC의 글로벌 실천 로드맵을 제시했다. 특히 풀체인 글로벌화를 통해 세계와 통합한다는 전략적 방향을 체계적으로 설명하면서 2030년까지 중국 자동차 수출업체 중 선두 주자가 되겠다는 목표를 설정했다.

GAC 부스에서는 글로벌 시장을 겨냥한 세 가지 핵심 모델인 GAC YUE7, AION i60, AION N60이 중심 무대를 장식했으며, 수많은 해외 방문객, 언론, 귀빈들이 발걸음을 멈추고 전시를 관람하면서 진정한 국제적 분위기를 더했다. 이 세 가지 모델의 공개는 GAC의 글로벌 '전체 카테고리, 전체 파워트레인, 모든 시나리오(full-category, full-powertrain, all-scenario)' 모빌리티 시대의 공식적인 시작을 의미한다. 2026년 GAC 인터내셔널은 계속해서 장기적 비전을 견지하며 기술로 모빌리티에 힘을 실어주고, 품질을 통해 신뢰를 확보하며, 행동으로 더 나은 미래를 창조할 것이다.

글로벌 자동차 산업은 현재 기술 융합과 에너지 전환으로부터 역사적 기회에 직면해 있다. GAC에 국제화는 미래 높이를 결정할 '중대한 도약'이자 '중국 선도'에서 '세계적 수준'으로 이동하는 전략적 선택이며, '새로운 GAC 재창조(Reforging a New GAC)'를 위한 두 번째 성장 엔진이다. 진정한 세계화는 단순한 제품 수출이 아니라 '체계적 세계화(systematic globalization)' 개념으로 세계와 통합하고 봉사하는 것이다.

'중국 내 지능형 제조(Intelligent Manufacturing in China)'에서 '글로벌 신뢰(Globally Trusted)'까지, GAC는 전략적 결단력, 견고한 기술적 기반, 심층적인 현지 배치로 글로벌 자동차 산업의 새로운 지형으로의 통합을 가속하고 있다. 미래에 GAC는 글로벌 파트너들과 지속적으로 협력해 전 세계 소비자들이 중국 기술 성과의 진전을 공유할 수 있게 하고, 더 나은 삶을 위한 저탄소, 친환경, 지능형 모빌리티 가치를 공동으로 창조할 것이다.

https://www.gacgroup.com/en을 방문하거나 소셜 미디어를 팔로우하면 GAC에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있다.

SOURCE GAC