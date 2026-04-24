Auto China 2026: GAC Pertingkat Strategi Global, Percepat Langkah ke Barisan Hadapan Kuasa Besar Eksport Automotif China

BEIJING, 25 April 2026 /PRNewswire/ -- Pada 24 April, di Auto China 2026, GAC International mengadakan acara pelancaran global khusus pertamanya, dengan memperkenalkan sistem strategi global yang dipertingkat. Acara ini menarik audiens yang lebih besar berbanding sebelum ini, dengan kira-kira 330 peserta – termasuk wakil pengedar, rakan utama serta media domestik dan antarabangsa – berkumpul di reruai GAC untuk bersama-sama membuka lembaran baharu dalam perjalanan global GAC. Acara pelancaran ini menggunakan empat kata kunci – Craftsmanship (Ketukangan), Trust (Kepercayaan), Technology (Teknologi) dan Ecosystem (Ekosistem) – untuk menggariskan pelan hala tuju amalan global GAC, menjelaskan secara sistematik arah strategiknya untuk berintegrasi dengan dunia melalui globalisasi rantaian penuh, serta menetapkan sasaran bagi menjadi peneraju dalam kalangan pengeksport automotif China menjelang 2030.

Tiga model utama yang disasarkan untuk pasaran global – GAC YUE7, AION i60 dan AION N60 – menjadi tumpuan utama, menarik ramai pelawat luar negara, media dan tetamu yang berhenti untuk menyaksikan pameran, sekali gus memberikan gaya yang benar-benar bertaraf antarabangsa kepada acara ini. Pelancaran tiga model ini menandakan permulaan rasmi era mobiliti "kategori penuh, rangkaian kuasa penuh, semua senario" global GAC. Pada 2026, GAC International akan terus mendukung visi jangka panjang, memperkasakan mobiliti melalui teknologi, menjamin kepercayaan melalui kualiti, serta mencipta masa depan yang lebih baik melalui tindakan.

Industri automotif global kini berdepan peluang bersejarah hasil pergabungan teknologi dan transformasi tenaga. Bagi GAC, pengantarabangsaan merupakan "lonjakan kritikal" yang akan menentukan ketinggian pencapaian masa depannya – satu pilihan strategik untuk beralih daripada "peneraju di China" kepada "bertaraf dunia", serta enjin pertumbuhan kedua untuk "Reforging a New GAC" ("Membentuk Semula GAC Baharu") Globalisasi sebenar bukan sekadar mengeksport produk, tetapi dengan berintegrasi dan menawarkan perkhidmatan kepada dunia melalui konsep "globalisasi sistematik".

Bermula daripada "Pembuatan Pintar di China" kepada "Dipercayai di Peringkat Global," GAC mempercepat integrasinya ke dalam landskap baharu industri automotif global dengan keazaman strategik, asas teknologi kukuh serta pelaksanaan tempatan yang mendalam. Pada masa akan datang, GAC akan terus bekerjasama dengan rakan global bagi membolehkan pengguna di seluruh dunia berkongsi kemajuan pencapaian teknologi China, sekali gus bersama-sama mencipta nilai mobiliti rendah karbon, hijau dan pintar demi kehidupan yang lebih baik.

