Aventure-se entre os vegetais com a Jo Malone London

LONDRES, 16 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A casa britânica de fragrâncias e estilo de vida apresenta Veggies, uma edição limitada de aromas na temporada. Esses novos aromas são reconfortantes, coloridos e suavemente doces, e perfeitamente maduros para a colheita.

Butternut aveludado

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O caminho à frente é suave, assim como uma abóbora aveludada arrancada de brincadeira do emplastro vegetariano. Notas de butternut suave, fava tonka quente e patchouli criam um aroma gourmand amadeirado.

Topo: Gengibre

Coração: Butternut

Base: Patchouli

Beterraba Escarlate

A cor está por toda parte, assim como uma beterraba escarlate esplendidamente avistada no campo vegetariano. Notas de beterraba, groselha preta vibrante e uma pitada de patchouli criam um delicioso aroma frutado.

Topo: Groselha preta

Coração: Beterraba

Base: Patchouli

Cenoura em Flor

A vida é doce, assim como a flor de cenoura gloriosamente colhida da horta. Notas de cenoura sutilmente doce, flor de laranjeira e almíscar branco criam um aroma floral fresco.

Topo: Funcho

Coração: Flor de Cenoura

Base: Patchouli

"Adoramos que as pessoas, mesmo no meio de cidades como Londres, possam cultivar suas próprias cenouras e ervas – o fato de que todos querem ter uma noção da natureza de onde quer que estejam. Esta [coleção] leva essa ideia de algo caseiro e não cuidado, mas dá uma nova visão' – Céline Roux, Diretora Global de Fragrâncias

A coleção também inclui aromas vegetarianos para banho, corpo e casa, apresentando um Lava-Mãos Tomate Leaf ao lado de uma edição especial Green Tomato Vine Candle – disponível em dois tamanhos – e um difusor. A nova lavagem à mão é formulada com glicerina naturalmente derivada e óleo de semente de espuma de prado para limpar e purificar a pele. Esses aromas de tomate trazem o ar livre com suas notas vibrantes e herbáceas.

A coleção completa

Aveludado Butternut Cologne 30ml

Scarlet Beetroot Cologne 30ml

Crot Blossom Cologne 30ml

Veggies Discovery Collection

Tomato Leaf Hand Wash 250ml

Green Tomato Vine Candle — Veggies Edition 300g

Green Tomato Vine Candle — Veggies Edition 75g

Green Tomato Vine Diffuser — Veggies Edition 350ml

A coleção Veggies estará disponível online em jomalone.com e na loja a partir de junho de 2026.

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@JoMaloneLondon #ScentsOfBritain

Vídeo: https://mma.prnewswire.com/media/2995173/Brit_Veggies_Campaign_Video.mp4

FONTE Jo Malone London