Partez à la découverte du potager avec Jo Malone London
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Jun 16, 2026, 15:31 ET
LONDRES, 16 juin 2026 /PRNewswire/ -- La maison britannique spécialisée dans les parfums et l'art de vivre présente « Veggies », une édition limitée de parfums inspirés des saisons. Ces nouveaux parfums sont réconfortants, colorés et délicatement sucrés, et mûrs à point.
Courge musquée onctueuse
Le chemin qui s'ouvre devant nous est doux, tout comme une courge musquée veloutée cueillie avec espièglerie dans le potager. Des notes de courge musquée onctueuse, de fève tonka chaleureuse et de patchouli composent un parfum boisé et gourmand.
Note de tête : Gingembre
Note de cœur : Courge musquée
Note de fond : Patchouli
Betterave écarlate
La couleur est partout, tout comme cette betterave écarlate que l'on aperçoit magnifiquement dans le potager. Des notes de betterave, de cassis éclatant et une touche de patchouli composent un délicieux parfum fruité.
Note de tête : Cassis
Note de cœur : Betterave
Note de fond : Patchouli
Fleur de carotte
La vie est douce, tout comme ces fleurs de carotte cueillies avec joie dans le potager. Des notes subtilement sucrées de carotte, de fleur d'oranger et de musc blanc composent un parfum floral frais.
Note de tête : Fenouil
Note de cœur : Fleur de carotte
Note de fond : Patchouli
« Nous avons tout simplement adoré le fait que les gens puissent cultiver leurs propres carottes et herbes aromatiques, même en plein cœur de villes comme Londres – le fait que chacun souhaite garder un lien avec la nature, où qu'il se trouve. Cette [collection] s'inspire de cette idée de produits du jardin, simples et authentiques, tout en leur apportant une touche de fraîcheur » – Céline Roux, Directrice mondiale de la création de parfums.
La collection comprend également des parfums végétaux pour le bain, le corps et la maison, avec notamment un savon pour les mains à la feuille de tomate, une bougie en édition spéciale « Green Tomato Vine » – disponible en deux formats – et un diffuseur. Ce nouveau savon pour les mains est formulé à base de glycérine d'origine naturelle et d'huile de graines de limnanthe pour nettoyer et purifier la peau. Ces parfums de tomate font entrer la nature dans votre intérieur grâce à leurs notes vives et herbacées.
La collection complète
Eau de Cologne Veloutée à la Courge Musquée 30 ml
Eau de Cologne à la Betterave Rouge 30 ml
Eau de Cologne à la Fleur de Carotte 30 ml
Collection « Veggies Discovery »
Savon Liquide pour les Mains aux Feuilles de Tomate 250 ml
Bougie « Green Tomato Vine » — Édition Veggies 300 g
Bougie « Green Tomato Vine » — Édition « Veggies » 75 g
Diffuseur « Green Tomato Vine » — Édition « Veggies » 350 ml
La collection Veggies sera disponible en ligne sur jomalone.com et en magasin à partir de juin 2026.
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Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/2995173/Brit_Veggies_Campaign_Video.mp4
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