Jo Malone London apresenta Georgia May e Lizzy Jagger como embaixadoras globais da marca para English Pear

10 mar, 2026, 18:38 GMT

Jo Malone London

10 mar, 2026, 18:38 GMT

LONDRES, 10 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A casa britânica de fragrâncias e estilo de vida celebra English Pear & Freesia e English Pear & Sweet Pea com as modelos britânicas Georgia May e Lizzy Jagger. Vindas de raízes no rock and roll, Georgia May e Lizzy têm estilos e personalidades individuais únicos, refletidos em sua escolha única de fragrâncias. English Pear & Freesia e English Pear & Sweet Pea apresentam duas interpretações da pera perfeita, ambas destacando esse ingrediente atemporal e icônico da Jo Malone London.

Georgia May 

Jagger Georgia May começou a modelar ainda jovem, participando de campanhas para diversas marcas globais de beleza e moda. Ela lançou sua própria marca de cuidados com a pele, MAY Botanicals, em 2023. Ela é coproprietária da marca de tintura capilar Bleach London e atua como Embaixadora de Bem-Estar do British Beauty Council.

Lizzy Jagger

Lizzy estreou nas passarelas em 1998 e modela desde então, representando diversos estilistas em semanas de moda e participando de campanhas para marcas globais. Ela é defensora dos direitos das mulheres e trabalhou no documentário premiado Equal Means Equal com Kamala Lopez, defendendo que o Dia da Igualdade Feminina se torne a Semana da Igualdade Feminina.

A campanha

Experimente o pomar iluminado pelo sol. Fragrâncias-irmãs, um só vínculo e uma pera inglesa em cada frasco.

English Pear & Freesia: um clássico cult

Pomares banhados por um sol dourado, aquecendo as curvas acobreadas de peras suculentas. O frescor sensual da fruta recém-madura envolta em elegantes frésias brancas, realçado com rosa e assentada sobre patchouli.

Topo: Pera Williams

Centro: Frésia

Base: Patchouli

"Eu adoro porque é clássico e elegante. Sinto que posso usá-lo todos os dias e em qualquer lugar. É realmente atemporal" – Georgia May Jagger

English Pear & Sweet Pea: um novo clássico

Pomares aquecidos pelo sol ganham vida enquanto peras verdes tentadoras enchem os galhos. As frutas suculentas envolvidas por delicadas ervilhas-de-cheiro em tons pastel, acomodadas sobre uma base de almíscar branco atalcado.

Topo: Pera Williams

Centro: Ervilha-de-cheiro

Base: Almíscar branco

"Não consigo deixar de sorrir quando uso English Pear & Sweet Pea. É divertida, delicada e melhora instantaneamente o meu dia" – Lizzy Jagger

Sobre a Jo Malone London: desde 1994, a Jo Malone London cria uma paleta de fragrâncias extremamente simples e elegantes e constrói um universo onde todos os sentidos são despertados. Adquirida pela The Estée Lauder Companies Inc. em 1999, hoje a marca é internacionalmente conhecida por suas fragrâncias inesperadas e seu caráter distintamente britânico. Descubra esses novos produtos juntamente com a coleção completa a partir de março de 2026, on-line e nas lojas. Siga a Jo Malone London no TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube, LinkedIn e Pinterest @JoMaloneLondon #EnglishPear

