Adéntrese en el huerto con Jo Malone London
News provided byJo Malone London
Jun 16, 2026, 15:35 ET
LONDRES, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La casa británica de fragancias y estilo de vida presenta Veggies, una edición limitada de aromas de temporada. Estas nuevas fragancias son reconfortantes, coloridas y suavemente dulces, perfectas para disfrutar de la cosecha.
Velvety Butternut
El camino por delante es suave, como una calabaza aterciopelada recién cosechada del huerto. Notas de calabaza suave, haba tonka cálida y pachulí crean un aroma amaderado y gourmand.
Salida: Jengibre
Corazón: Calabaza
Fondo: Pachulí
Scarlet Beetroot
El color lo inunda todo, como una remolacha escarlata espléndidamente vista en el huerto. Notas de remolacha, grosella negra vibrante y un toque de pachulí crean una deliciosa fragancia frutal.
Salida: Grosella negra
Corazón: Remolacha
Fondo: Pachulí
Carrot Blossom
La vida es dulce, como la flor de zanahoria recién cosechada del huerto. Notas de zanahoria sutilmente dulce, flor de naranjo y almizcle blanco crean una fragancia floral fresca.
Salida: Hinojo
Corazón: Flor de zanahoria
Fondo: Pachulí
"Nos encantó que la gente, incluso en el corazón de ciudades como Londres, pueda cultivar sus propias zanahorias y hierbas; el hecho de que todos quieran conectar con la naturaleza, estén donde estén. Esta colección retoma esa idea de lo casero y natural, pero le da un toque fresco", afirmó Céline Roux, directora Global de Fragancias.
La colección también incluye fragancias vegetales para el baño, el cuerpo y el hogar, como un jabón líquido para manos con aroma a hoja de tomate, una vela de edición especial con aroma a tomate verde (disponible en dos tamaños) y un difusor. El nuevo jabón líquido está formulado con glicerina de origen natural y aceite de semilla de espuma de la pradera para limpiar y purificar la piel. Estas fragancias de tomate traen la naturaleza al interior con sus vibrantes notas herbáceas.
Colección completa
Velvety Butternut Cologne 30ml
Scarlet Beetroot Cologne 30ml
Carrot Blossom Cologne 30ml
Veggies Discovery Collection
Tomato Leaf Hand Wash 250ml
Green Tomato Vine Candle — Veggies Edition 300g
Green Tomato Vine Candle — Veggies Edition 75g
Green Tomato Vine Diffuser — Veggies Edition 350ml
La colección Veggies estará disponible en línea en jomalone.com y en tiendas a partir de junio de 2026.
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@JoMaloneLondon #ScentsOfBritain
Video: https://mma.prnewswire.com/media/2995173/Brit_Veggies_Campaign_Video.mp4
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