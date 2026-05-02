Jo Malone London lança novo sabonete líquido para corpo e cabelo da coleção Cypress & Grapevine

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Jo Malone London

02 mai, 2026, 18:54 GMT

LONDRES, 2 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Uma fragrância, muitas formas de expressão. Jo Malone London amplia sua coleção Cypress & Grapevine, uma das mais vendidas da marca. A linha passa a contar com uma edição de 30 ml da colônia refinada, marcante e ousada, além de um sabonete líquido versátil para corpo e cabelo.

Notas aromáticas de cipreste se unem ao calor da videira e à sensualidade do âmbar nesta fragrância fresca e amadeirada. Conheça o mundo com a fragrância de 30 ml, em tamanho ideal para levar na bagagem de mão ou no nécessaire.

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Embaixador masculino da Jo Malone London: Tom Hardy
Embaixador masculino da Jo Malone London: Tom Hardy

Topo: Cipreste
Corpo: Grapevine
Base: Âmbar

O sabonete líquido para corpo e cabelo, formulado com ingredientes condicionantes e agentes de limpeza suaves, dá um toque mais sofisticado à rotina diária. O gel transparente forma uma espuma que limpa e nutre, deixando a pele e os cabelos perfumados com o aroma Cypress & Grapevine.

A coleção Cypress & Grapevine:

Cypress & Grapevine Cologne Intense 30 ml
Cypress & Grapevine Cologne Intense 50 ml
Cypress & Grapevine Cologne Intense 100 ml
Sabonete líquido Cypress & Grapevine para corpo e mãos
Sabonete líquido Cypress & Grapevine para cabelo e corpo
Spray corporal Cypress & Grapevine
Vela clássica Cypress & Grapevine

As novidades da linha Cypress & Grapevine estarão disponíveis online no site jomalone.co.uk e nas lojas a partir de maio de 2026.
Siga Jo Malone London no TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube, LinkedIn e Pinterest @JoMaloneLondon #MrMalone

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2970834/Jo_Malone_London_Tom_Hardy.jpg

FONTE Jo Malone London

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