Jo Malone London lança novo sabonete líquido para corpo e cabelo da coleção Cypress & Grapevine

LONDRES, 2 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Uma fragrância, muitas formas de expressão. Jo Malone London amplia sua coleção Cypress & Grapevine, uma das mais vendidas da marca. A linha passa a contar com uma edição de 30 ml da colônia refinada, marcante e ousada, além de um sabonete líquido versátil para corpo e cabelo.

Notas aromáticas de cipreste se unem ao calor da videira e à sensualidade do âmbar nesta fragrância fresca e amadeirada. Conheça o mundo com a fragrância de 30 ml, em tamanho ideal para levar na bagagem de mão ou no nécessaire.

Embaixador masculino da Jo Malone London: Tom Hardy

Topo: Cipreste

Corpo: Grapevine

Base: Âmbar

O sabonete líquido para corpo e cabelo, formulado com ingredientes condicionantes e agentes de limpeza suaves, dá um toque mais sofisticado à rotina diária. O gel transparente forma uma espuma que limpa e nutre, deixando a pele e os cabelos perfumados com o aroma Cypress & Grapevine.

A coleção Cypress & Grapevine:

Cypress & Grapevine Cologne Intense 30 ml

Cypress & Grapevine Cologne Intense 50 ml

Cypress & Grapevine Cologne Intense 100 ml

Sabonete líquido Cypress & Grapevine para corpo e mãos

Sabonete líquido Cypress & Grapevine para cabelo e corpo

Spray corporal Cypress & Grapevine

Vela clássica Cypress & Grapevine

As novidades da linha Cypress & Grapevine estarão disponíveis online no site jomalone.co.uk e nas lojas a partir de maio de 2026.

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Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2970834/Jo_Malone_London_Tom_Hardy.jpg

FONTE Jo Malone London