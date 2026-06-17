조 말론 런던과 함께 거니는 채소밭

런던, 2026년 6월 17일 /PRNewswire/-- 영국의 향수 및 라이프스타일 하우스가 제철 향기를 담은 한정판 베지스(Veggies) 컬렉션을 선보인다. 이 새로운 향들은 편안하고 다채로우며 은은하게 달콤해, 수확하기에 딱 알맞게 익어 있다.

벨베티 버터넛(Velvety Butternut)

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앞으로 펼쳐진 길은 채소밭에서 장난스럽게 뽑아 든 부드러운 버터넛처럼 부드럽다. 부드러운 버터넛, 따뜻한 통카 빈, 패출리의 노트가 우디 구르망 향을 만들어낸다.

탑 노트: 진저

하트 노트: 버터넛

베이스 노트: 패출리

스칼렛 비트루트(Scarlet Beetroot)

채소밭에서 멋지게 발견된 진홍빛 비트처럼 색채가 사방에 가득하다. 비트루트, 생동감 넘치는 블랙커런트, 한 방울의 패출리 노트가 맛있는 과일 향을 만들어낸다.

탑 노트: 블랙커런트

하트 노트: 비트루트

베이스 노트: 패출리

캐럿 블러썸(Carrot Blossom)

삶은 채소밭에서 화사하게 수확한 당근꽃처럼 달콤하다. 은은하게 달콤한 당근, 오렌지 플라워, 화이트 머스크의 노트가 신선한 플로럴 향을 만들어낸다.

탑 노트: 펜넬

하트 노트: 캐럿 블러썸

베이스 노트: 패출리

"런던 같은 도시 한복판에서도 사람들이 직접 당근과 허브를 키울 수 있다는 것, 어디에 있든 자연을 가까이 두고 싶어 한다는 사실이 정말 마음에 들었다. 이 [컬렉션]은 집에서 직접 기른 것처럼 손질되지 않은 자연스러운 느낌을 담으면서도 신선한 시각으로 재해석한 것이다." — 세린 루(Céline Roux), 글로벌 향수 총괄

이 컬렉션에는 바스 앤 바디 및 홈을 위한 채소 향도 포함되며, 토마토 리프 핸드 워시(Tomato Leaf Hand Wash)와 함께 두 가지 사이즈로 출시되는 특별 에디션 그린 토마토 바인 캔들(Green Tomato Vine Candle), 그리고 디퓨저가 새롭게 모습을 보인다. 새로운 핸드 워시는 피부를 세정하고 정화하기 위해 천연 유래 글리세린과 메도우폼 씨드 오일로 제조됐다. 이 토마토 향들은 생동감 넘치는 허브향 노트로 야외의 자연을 실내로 불러들인다.

전체 컬렉션

벨베티 버터넛 코롱 30ml(Velvety Butternut Cologne 30ml)

스칼렛 비트루트 코롱 30ml(Scarlet Beetroot Cologne 30ml)

캐럿 블로썸 코롱 30ml(Carrot Blossom Cologne 30ml)

베지스 디스커버리 컬렉션(Veggies Discovery Collection)

토마토 리프 핸드 워시 250ml(Tomato Leaf Hand Wash 250ml)

그린 토마토 바인 캔들 — 베지스 에디션 300g(Green Tomato Vine Candle — Veggies Edition 300g)

그린 토마토 바인 캔들 — 베지스 에디션 75g(Green Tomato Vine Candle — Veggies Edition 75g)

그린 토마토 바인 디퓨저 — 베지스 에디션 350ml(Green Tomato Vine Diffuser — Veggies Edition 350ml)

베지스 컬렉션은 2026년 6월부터 jomalone.com 온라인 및 오프라인 매장에서 구매할 수 있다.

틱톡, 인스타그램, 페이스북, 엑스(X), 유튜브, 링크드인 및 핀터레스트에서 조 말론 런던(Jo Malone London)을 팔로우할 수 있다.

@JoMaloneLondon #ScentsOfBritain

동영상: https://mma.prnewswire.com/media/2995173/Brit_Veggies_Campaign_Video.mp4

SOURCE Jo Malone London