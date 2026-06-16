Begeben Sie sich mit Jo Malone London auf eine Entdeckungsreise durch den Gemüsegarten
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Jun 16, 2026, 15:47 ET
LONDON, 16. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Das britische Parfüm- und Lifestyle-Haus präsentiert „Veggies", eine limitierte Edition mit Düften der Saison. Diese neuen Düfte sind wohltuend, farbenfroh und zart-süß – und reif für die Ernte.
Samtiger Butternusskürbis
Der Weg, der vor uns liegt, ist glatt wie ein samtiger Butternusskürbis, der spielerisch aus dem Gemüsegarten gepflückt wurde. Noten von cremigem Butternusskürbis, warmem, Tonkabohne und Patschuli ergeben einen holzigen Gourmand-Duft.
Kopfnote: Ingwer
Herznote: Butternuss
Basisnote: Patchouli
Scharlachrote Rote Bete
Farben sind überall, genau wie eine scharlachrote Rote Bete, die man im Gemüsegarten entdeckt. Noten von Rote Beete, spritziger schwarzer Johannisbeere und einem Hauch von Patchouli ergeben einen köstlichen, fruchtigen Duft.
Kopfnote: Schwarze Johannisbeere
Herznote: Rote Bete
Basisnote: Patchouli
Karottenblüte
Das Leben ist schön, genau wie die Karottenblüten, die man voller Freude aus dem Gemüsegarten gepflückt hat. Noten von zart-süßer Karotte, Orangenblüte und weißem Moschus sorgen für einen frischen, blumigen Duft.
Kopfnote: Fenchel
Herznote: Karottenblüte
Basisnote: Patchouli
„Wir fanden es einfach toll, dass Menschen selbst mitten in Städten wie London ihre eigenen Karotten und Kräuter anbauen können – dass jeder, egal wo er sich befindet, einen Bezug zur Natur haben möchte. Diese [Kollektion] greift die Idee von etwas Selbstgewachsenem und Ungepflegtem auf, verleiht ihr aber eine neue Note" – Céline Roux, Global Head of Fragrance
Die Kollektion umfasst außerdem pflanzliche Düfte für Bad, Körperpflege und Zuhause, darunter ein Handwaschmittel mit Tomatenblatt-Duft sowie eine Kerze in Sonderausgabe mit dem Duft „Grüne Tomatenranke" – erhältlich in zwei Größen – und einen Duftdiffusor. Die neue Handseife enthält Glycerin natürlichen Ursprungs und Wiesenschaumkraut-Samenöl, um die Haut zu reinigen und zu klären. Diese Tomatendüfte holen mit ihren lebhaften, krautigen Noten ein Stück Natur ins Haus.
Die gesamte Kollektion
Samtiges Butternuss-Eau de Cologne 30 ml
Scharlachrotes Rote-Bete-Eau de Cologne 30 ml
Karottenblüten-Eau de Cologne 30 ml
Veggies Discovery-Kollektion
Handseife mit Tomatenblättern 250 ml
Kerze „Green Tomato Vine" – Veggies Edition 300 g
Kerze „Green Tomato Vine" — Veggies Edition 75 g
Diffuser „Green Tomato Vine" — Veggies Edition 350 ml
Die Veggies-Kollektion wird ab Juni 2026 online unter jomalone.com und in den Geschäften erhältlich sein.
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Video: https://mma.prnewswire.com/media/2995173/Brit_Veggies_Campaign_Video.mp4
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