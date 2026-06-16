Aventúrate entre la vegetación con Jo Malone London
Noticias proporcionadas porJo Malone London
16 jun, 2026, 19:27 GMT
LONDRES, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La casa británica de fragancias y estilo de vida presenta Veggies, una edición limitada de aromas de temporada. Estos nuevos aromas son reconfortantes, coloridos y suavemente dulces, y están perfectamente maduros para la recolección.
Butternut aterciopelada
El camino a seguir es suave, al igual que una calabaza aterciopelada extraída juguetonamente del huerto. Las notas de calabacín suave, haba tonka tibia y pachulí crean un aroma gourmand amaderado.
Parte superior: Jengibre
Corazón: Butternut
Base: Patchouli
Remolacha escarlata
El color está por todas partes, al igual que una remolacha escarlata espléndidamente espiada en el parche vegetal. Las notas de remolacha, la vibrante grosella negra y una pizca de pachulí crean un delicioso aroma afrutado.
Parte superior: Grosella negra
Corazón: Remolacha
Base: Pachulí
Flor de zanahoria
La vida es dulce, al igual que la flor de zanahoria gloriosamente recogida del huerto. Las notas de zanahoria sutilmente dulce, flor de naranja y almizcle blanco crean un aroma floral fresco.
Parte superior: Hinojo
Corazón: Zanahoria Flor
Base: Pachulí
"Nos encantó que la gente, incluso en medio de ciudades como Londres, pueda cultivar sus propias zanahorias y hierbas, el hecho de que todos quieran tener una idea de la naturaleza desde donde sea que estén. Esta [colección] toma esa idea de algo de cosecha propia y sin cuidado, pero le da una nueva visión ' – Céline Roux, directora global de fragancias
La colección también incluye aromas vegetales para el baño, el cuerpo y el hogar, e incluye un Tomato Leaf Hand Wash junto con una edición especial Green Tomato Vine Candle, disponible en dos tamaños, y un difusor. El nuevo lavado de manos está formulado con glicerina de origen natural y aceite de semilla de hierba de los prados para limpiar y purificar la piel. Estos aromas a tomate traen el aire libre con sus vibrantes notas herbáceas.
La colección completa
Velvety Butternut Cologne 30ml
Scarlet Beetroot Cologne 30ml
Carrot Blossom Cologne 30ml
Veggies Discovery Collection
Tomato Leaf Wash 250ml
Green Tomato Vine Candle — Veggies Edition 300g
Green Tomato Vine Candle — Veggies Edition 75g
Green Tomato Vine Diffuser — Veggies Edition 350ml
La colección de verduras estará disponible en línea en jomalone.com y en la tienda a partir de junio de 2026.
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@JoMaloneLondon #ScentsOfBritain
Video: https://mma.prnewswire.com/media/2995173/Brit_Veggies_Campaign_Video.mp4
FUENTE Jo Malone London
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