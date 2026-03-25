Axi、「The Strategy Room」ポッドキャストを開始、キャシー・リーン氏がホストを担当

新たなAxi Selectシリーズでは、トレーダーや市場の専門家が戦略、リスク管理、グローバル市場について議論します。

シドニー, 2026年3月25日 /PRNewswire/ -- グローバル取引企業Axiは本日、著名な為替ストラテジストでありBK Forexのマネージングディレクターであるキャシー・リーン氏がホストを務める新ポッドキャストシリーズ「The Strategy Room by Axi Select」の開始を発表しました。本シリーズは、優れた成果を上げるトレーダーや著名な市場専門家の戦略、思考、リスク管理手法にトレーダーが直接アクセスできるよう設計されています。

アクティブトレーダーや市場愛好家を対象とした「The Strategy Room」は、実務的な市場経験に基づく洞察を提供することで、理論と実際の取引とのギャップを埋めることを目指しています。

AxiのAxi Select責任者であるグレッグ・ルービン氏は次のように述べています：

「持続的なトレーディング成果には単なる市場アクセス以上のものが求められます。すなわち、規律、体系性、そして継続的な学習が不可欠です。『The Strategy Room』を通じて、Axi Selectプログラムのトップトレーダーや業界を代表する専門家が、変動する市場環境の中でどのように戦略を磨き、リスクを管理しているのかを、トレーダーが直接学べるプラットフォームを構築しています。」

為替市場およびグローバル・マクロ分析の専門家として広く知られるキャシー・リーン氏がホストを務め、本ポッドキャストではAxi Selectプログラムのトレーダーに加え、金融業界全体から経験豊富な専門家を取り上げます。各エピソードでは、市場参加者がボラティリティの変化、進化する景気循環、新たに生まれる取引機会にどのように適応しているかを掘り下げます。

今回の開始は、優れたトレーダーの発掘と成長支援を目的とした資本配分および育成プログラム「Axi Select」を通じて、トレーダー教育とコミュニティ形成に取り組むAxiの包括的な姿勢を示しています。

「The Strategy Room by Axi Select」は主要なポッドキャストプラットフォームで配信され、定期的に新エピソードが公開されます。ハイライトや限定コンテンツは、Axiのデジタルチャネルでも配信されます。

「The Strategy Room」を視聴：https://youtu.be/S2ZJbltwGIo

Axiについて

Axiは、外国為替、株価指数、コモディティ、デジタル資産へのアクセスを提供するグローバルなオンライン取引ブランドであり、100カ国以上の顧客にサービスを提供しています。Axi Selectを通じて、同社は資金提供型のトレーディング機会および体系的なトレーダー育成支援を提供しています。

メディアお問い合わせ先：[email protected]

Axi Selectプログラムの詳細については、以下をご覧ください：https://www.axi.com/int/funded-trader-program

Axi Selectプログラムは、AxiTrader LLCの顧客のみが利用可能です。CFD（差金決済取引）は高い損失リスクを伴います。本コンテンツは、お住まいの地域ではご利用いただけない場合があります。詳細については、当社の利用規約をご参照ください。通常の取引手数料および最低入金額が適用されます。

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SOURCE AxiTrader