Axi lanza el podcast "The Strategy Room" presentado por Kathy Lien

La nueva serie Axi Select presenta a comerciantes y profesionales del mercado que debaten sobre estrategia, gestión de riesgos y mercados globales.

SYDNEY, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La firma comercial global Axi anunció hoy el lanzamiento de The Strategy Room de Axi Select, una nueva serie de podcasts presentada por la reconocida estratega de divisas y directora general de BK Forex, Kathy Lien. La serie está diseñada para brindar a los operadores acceso directo a las estrategias, el pensamiento y los enfoques de gestión de riesgos de operadores de alto rendimiento y respetados profesionales del mercado.

Dirigido a operadores activos y entusiastas del mercado, The Strategy Room busca cerrar la brecha entre la teoría y la ejecución en el mundo real ofreciendo conocimientos basados en la experiencia práctica del mercado.

Greg Rubin, director de Axi Select en Axi, dijo:

"El rendimiento comercial sostenido requiere más que acceso al mercado: exige disciplina, estructura y aprendizaje continuo. Con The Strategy Room, estamos creando una plataforma donde los operadores pueden escuchar directamente a los mejores dentro del programa Axi Select y a los principales expertos de la industria sobre cómo refinan las estrategias y gestionan el riesgo en condiciones de mercado dinámicas".

Presentado por Kathy Lien, ampliamente reconocida por su experiencia en mercados de divisas y análisis macroeconómico global, el podcast destacará a los operadores del programa Axi Select junto con profesionales experimentados de toda la industria financiera. Los episodios examinarán cómo los participantes del mercado se adaptan a la volatilidad, los ciclos económicos en evolución y las oportunidades comerciales emergentes.

El lanzamiento refleja el compromiso más amplio de Axi con la educación de los comerciantes y la participación de la comunidad a través de Axi Select, el programa de desarrollo de comerciantes y asignación de capital de la empresa diseñado para identificar y apoyar a los comerciantes talentosos a medida que escalan sus estrategias.

The Strategy Room de Axi Select estará disponible en las principales plataformas de podcasts y se publicarán nuevos episodios periódicamente. También se compartirán contenidos destacados y exclusivos en los canales digitales de Axi.

Vea The Strategy Room: https://youtu.be/S2ZJbltwGIo

Acerca de Axi

Axi es una marca global de comercio en línea que ofrece acceso a divisas, índices, materias primas y activos digitales, y atiende a clientes en más de 100 países. A través de Axi Select, la empresa ofrece oportunidades comerciales financiadas y apoyo estructurado para el desarrollo de comerciantes.

Consultas de medios: [email protected]

Para conocer los detalles del programa Axi Select, visite: https://www.axi.com/int/funded-trader-program

El programa Axi Select sólo está disponible para clientes de AxiTrader LLC. Los CFD conllevan un alto riesgo de pérdida de inversión. Es posible que este contenido no esté disponible en su región. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Servicio. Se aplican tarifas comerciales estándar y depósito mínimo.

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