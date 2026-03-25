Axi startet „The Strategy Room"-Podcast mit Host Kathy Lien

In der neuen Axi Select-Reihe diskutieren Trader und Marktprofis über Strategie, Risikomanagement und globale Märkte

SYDNEY, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- Das globale Handelsunternehmen Axi gab heute den Start von „The Strategy Room" by Axi Select bekannt, einer neuen Podcast-Reihe, die von der renommierten Währungsstrategin Kathy Lien, BK Forex Managing Director, moderiert wird. Die Reihe wurde entwickelt, um Tradern einen direkten Zugang zu den Strategien, Denkweisen und Risikomanagementansätzen von „High-Performance Tradern" und angesehenen Marktexpertinnen und -experten zu ermöglichen.

„The Strategy Room" richtet sich an aktive Trader und Trading-Interessierte und versucht, mit Einblicken, die auf praktischen Markterfahrungen basieren, die Kluft zwischen Theorie und praktischer Umsetzung zu überbrücken.

Greg Rubin, Head of Axi Select bei Axi, kommentierte:

„Eine nachhaltige Trading-Performance erfordert mehr als nur den Zugang zum Markt – sie erfordert Disziplin, Struktur und kontinuierliches Lernen. Mit „The Strategy Room" schaffen wir eine Plattform, auf der Trader direkt von den Top-Performern des Axi Select-Programms und führenden Branchenexpertinnen und -experten erfahren können, wie sie ihre Strategien verfeinern und Risiken unter dynamischen Marktbedingungen managen."

Der Podcast wird von Kathy Lien moderiert, die für ihr umfassendes Know-how auf den Devisenmärkten und in der globalen Makroanalyse bekannt ist, und stellt Trader aus dem Axi Select Programm sowie erfahrene Fachleute aus der gesamten Finanzbranche vor. In den einzelnen Episoden wird beleuchtet, wie sich die Marktteilnehmer an die Volatilität, die sich entwickelnden Wirtschaftszyklen und die neuen Trading-Möglichkeiten anpassen.

Der Start der Podcast-Reihe spiegelt das breitere Engagement von Axi für die Ausbildung von Tradern und das Engagement für die Trading Community durch Axi Select wider, dem Kapitalallokations- und Trader-Entwicklungsprogramm des Unternehmens, das talentierte Trader bei der Skalierung ihrer Strategien identifizieren und unterstützen soll.

„The Strategy Room" von Axi Select wird auf den wichtigsten Podcast-Plattformen verfügbar sein; neue Episoden werden regelmäßig veröffentlicht. Highlights und exklusive Inhalte werden auch über die digitalen Kanäle von Axi verbreitet.

„The Strategy Room" ansehen: https://youtu.be/S2ZJbltwGIo

Informationen zu Axi

Axi ist eine globale Online-Trading-Marke, die Zugang zu Devisen, Indizes, Rohstoffen und digitalen Vermögenswerten bietet und Kundinnen und Kunden in mehr als 100 Ländern betreut. Über Axi Select bietet das Unternehmen kapitalgedeckte Trading-Möglichkeiten und strukturierte Unterstützung für Trader.

Medienanfragen: [email protected]

Ausführliche Informationen über das Axi Select Programm finden Sie auf: https://www.axi.com/int/funded-trader-program

Das Axi Select-Programm ist nur für Kunden der AxiTrader LLC verfügbar. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für Anlegerinnen und Anleger. Dieser Inhalt ist möglicherweise in Ihrer Region nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es gelten die üblichen Handelsgebühren und Mindesteinlagen.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2918418/5882756/AXI_logo.jpg