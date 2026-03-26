Axi 推出由 Kathy Lien 主持的 Podcast 節目《The Strategy Room》

全新的 Axi Select 系列邀請交易員及市場專業人士探討策略、風險管理及環球市場

悉尼2026年3月27日 /美通社/ -- 環球交易公司 Axi 今日宣佈，推出全新 Podcast 節目《The Strategy Room by Axi Select》，節目由著名貨幣策略師兼 BK Forex 董事總經理 Kathy Lien 主持。 此系列旨在讓交易員直接了解頂尖交易員及市場權威專家的策略佈局、思維脈絡及風險駕馭之道。

《The Strategy Room》的目標觀眾是活躍交易員和市場愛好者，希望透過分享源於實戰市場經驗的見解，拉近理論與實際操作之間的距離。

Axi 旗下 Axi Select 主管 Greg Rubin 表示：

「若要在交易路上行穩致遠，單靠進入市場並不足夠，還需恪守紀律、建立架構、持續學習。 透過《The Strategy Room》，我們正營造理想平台，讓交易員能夠直接從 Axi Select 計劃中的頂尖交易員以及業界領先專家身上，學習如何在變化莫測的市況中精進策略和管理風險。」

這個 Podcast 由在貨幣市場及環球宏觀分析領域享負盛名的 Kathy Lien 主持，將聚焦 Axi Select 計劃內的交易員，以及來自金融業界的多名資深專家。 節目內容將探討市場參與者如何應對市場波動、在經濟週期更迭中順勢而為，以及把握新興的交易機會。

新節目的播出，反映 Axi 透過 Axi Select 在交易員教育與社群互動方面的長遠承諾。Axi Select 是公司的資本配置與交易員發展計劃，旨在發掘富有潛力的交易員，並在其擴展策略的過程中加以支持。

《The Strategy Room by Axi Select》將在各大 Podcast 平台播出，並會定期更新集數。 節目精華和獨家內容亦會同步在 Axi 的社交媒體及數碼平台上發佈。

觀看《The Strategy Room》：https://youtu.be/S2ZJbltwGIo

關於 Axi

Axi 是全球網上交易品牌，為客戶提供外匯、指數、大宗商品及數碼資產的交易服務，業務覆蓋超過 100 個國家。 透過 Axi Select 計劃，公司提供資金支援的交易機會和結構化的交易員發展支援。

傳媒查詢：[email protected]

有關 Axi Select 計劃的所有詳情，請瀏覽：https://www.axi.com/int/funded-trader-program

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SOURCE AxiTrader