Axi lance le podcast « The Strategy Room » animé par Kathy Lien

La nouvelle série Axi Select présente des traders et des professionnels du marché qui discutent de stratégie, de gestion des risques et des marchés mondiaux.

SYDNEY, 25 mars 2026 /PRNewswire/ -- La société de trading mondiale Axi a annoncé aujourd'hui le lancement de The Strategy Room by Axi Select, une nouvelle série de podcasts animée par la célèbre stratège des devises et directrice générale de BK Forex, Kathy Lien. La série est conçue pour fournir aux traders un accès direct aux stratégies, à la réflexion et aux approches de gestion des risques des traders les plus performants et des professionnels du marché les plus respectés.

Destinée aux traders actifs et aux passionnés des marchés, The Strategy Room cherche à combler le fossé entre la théorie et l'exécution dans le monde réel en offrant des perspectives fondées sur l'expérience pratique des marchés.

Greg Rubin, responsable d'Axi Select chez Axi, a déclaré :

« Une performance commerciale durable exige plus qu'un accès au marché : elle demande de la discipline, de la structure et un apprentissage continu. Avec The Strategy Room, nous mettons en place une plateforme où les traders peuvent écouter directement les meilleurs traders du programme Axi Select ainsi que des experts de premier plan du secteur expliquer comment ils affinent leurs stratégies et gèrent les risques dans un environnement de marché en constante évolution. »

Animé par Kathy Lien, largement reconnue pour son expertise des marchés des devises et de l'analyse macroéconomique mondiale, le podcast mettra en lumière les traders du programme Axi Select ainsi que des professionnels chevronnés de l'ensemble du secteur financier. Les épisodes examineront comment les acteurs du marché s'adaptent à la volatilité, à l'évolution des cycles économiques et aux nouvelles opportunités commerciales.

Ce lancement reflète l'engagement plus large d'Axi en faveur de la formation des traders et de l'engagement de la communauté par le biais d'Axi Select, le programme d'allocation de capital et de développement des traders de la société, conçu pour identifier et soutenir les traders talentueux au fur et à mesure qu'ils développent leurs stratégies.

The Strategy Room by Axi Select sera disponible sur les principales plateformes de podcast, avec de nouveaux épisodes publiés régulièrement. Les moments clés et le contenu exclusif seront également diffusés sur les canaux numériques d'Axi.

Regarder The Strategy Room : https://youtu.be/S2ZJbltwGIo

À propos d'Axi

Axi est une marque mondiale de trading en ligne offrant un accès au forex, aux indices, aux matières premières et aux actifs numériques, au service de clients dans plus de 100 pays. Par l'intermédiaire d'Axi Select, la société offre des opportunités de négociation financée et un soutien au développement de traders structurés.

Renseignements pour les médias : [email protected]

Pour plus de détails sur le programme Axi Select, visitez le site : https://www.axi.com/int/funded-trader-program

Le programme Axi Select est uniquement disponible pour les clients d'AxiTrader LLC. Les CFD comportent un risque élevé de perte d'investissement. Ce contenu peut ne pas être disponible dans votre région. Pour plus d'informations, consultez nos conditions d'utilisation. Les frais de transaction standard et le dépôt minimum s'appliquent.

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