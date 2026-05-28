Axi、受賞歴のある資金提供型取引プログラムとManchester Cityとの提携をケープタウンのFMAS:26で披露

シドニー, 2026年5月28日 /PRNewswire/ -- 100カ国以上のトレーダーにサービスを提供するグローバルなFX・CFDブローカーであるAxiは、南アフリカ・ケープタウンのケープタウン国際コンベンションセンターで2026年5月26日と27日に開催されたファイナンス・マグネーツ・アフリカ・サミット（Finance Magnates Africa Summit、FMAS:26）に参加しました。

アフリカは、個人投資家向け取引が最も急速に成長している地域の1つです。モバイルを重視するトレーダーがアフリカ大陸全体でCFDおよび外国為替取引への参加を大きく伸ばしており、FMAS:26はAxiが業界をリードする提供内容を披露する場となりました。

Axiの出展の中核をなしたのは、同社の受賞歴のある資本配分プログラムであるAxi Selectでした。ADVFN International Financial Awards 2025*でBest Funded Trader Programに選出されたAxi Selectは、意欲的なトレーダーに、登録料なし、最大80%の利益分配で、最大100万米ドルの資金を利用する機会を提供します。FMAS:25で好調な成果を収めたAxiは、提供内容を拡充してケープタウンに戻りました。39番ブースでは、トレーダーやパートナーが同社のIntroducing BrokerプログラムおよびAffiliateプログラムと併せてAxi Selectを詳しく知ることができました。Axi Selectをご利用いただけるのは、AxiTrader LLCの顧客のみです。

Axi Select責任者のGreg Rubin氏は次のように述べています。「アフリカのトレーディングコミュニティは、世界で最も意欲的で急速に成長しているコミュニティの1つです。FMAS:26は、業界最高の資金提供型取引プログラムであるAxi Selectが、取引規模の拡大に向けた準備が整ったトレーダーに何を提供できるかを示す機会となりました。私たちは単に参加するために現地にいたわけではありません。私たちは、優れたトレーダーを実際の資金で支援するために現地にいました。」

AxiのFMAS:26での存在感は、ブースの枠を大きく超えていました。AxiとPremier LeagueクラブManchester Cityとの提携は会場で具体化し、クラブ公式記念品やクラブマスコットに加え、来場者には選手のサイン入りシャツや限定グッズを獲得できるチャンスが用意されました。Axiは、LaLigaクラブGirona FCおよびブラジルのクラブEsporte Clube Bahiaとも提携しています。イングランド代表でManchester CityのディフェンダーであるJohn Stones氏が、Axiの公式ブランドアンバサダーを務めています。

AxiのFMAS:26への参加は、同社が真剣に重視している姿勢を反映しています。すなわち、トレーダーがいる場所に身を置き、トレーダーが必要としていることに耳を傾け、成長への準備が整ったトレーダーを支援することです。

Axiについて

Axiは、100か国以上のトレーダーにサービスを提供するグローバルなオンラインFX・CFDブランドです。Finance Magnates Awards*でGlobal Most Innovative Broker 2025に選出されたAxiは、トレーディングテクノロジー、教育、Axi Selectなどの成果重視型プログラムを組み合わせ、あらゆるレベルのトレーダーを支援しています。Axiは、外国為替、株式、金、原油、コーヒー、暗号資産などを対象とするCFDを提供しています。

メディアのお問い合わせ先： [email protected] ｜詳細はこちら：axi.com/int

*Axi Group各社に授与されました。Axi Selectをご利用いただけるのは、AxiTrader LLCの顧客のみです。OTCデリバティブには投資損失の高いリスクがあります。本コンテンツは、地域によってはご利用いただけない場合があります。詳細については、当社の利用規約をご参照ください。通常の取引手数料および最低入金額が適用されます。

ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/2918418/5958496/AXI_logo.jpg

SOURCE AxiTrader LLC