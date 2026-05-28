Axi 在開普敦 FMAS:26 盛會呈獻屢獲殊榮的資金認證交易計劃，並與曼城共創合作佳話

悉尼2026年5月28日 /美通社/ -- 業務遍佈全球超過 100 個國家的外匯 (FX) 與差價合約 (CFD) 經紀商 Axi，於 2026 年 5 月 26 日及 27 日在南非開普敦國際會議中心參與了 2026 Finance Magnates 非洲峰會（簡稱：FMAS:26）。

非洲是零售交易增長最快的地區之一。 隨著以手機為優先的交易者引領差價合約 (CFD) 與外匯參與熱潮席捲非洲大陸，Axi 亦在 FMAS:26 上呈獻其業界頂尖的產品。

Axi 這次參與的重點，就是其獲獎無數的資金配置計劃 Axi Select。 Axi Select 榮獲 2025 ADVFN 國際金融大獎 (ADVFN International Financial Awards 2025)* 的「最佳資金認證交易員計劃」(Best Funded Trader Program) 獎項，讓進取的交易者可獲高達 1,000,000 美元的資金，同時享有零註冊費用及最高 80% 的利潤分成。 延續 FMAS:25 的凌厲氣勢，Axi 此次以更加豐富的產品服務重臨開普敦。 蒞臨 39 號展位的交易者及合作夥伴，既可了解 Axi Select，亦可認識公司的介紹經紀商及聯營計劃。 Axi Select 只適用於 AxiTrader LLC 的客戶。

Axi Select 主管 Greg Rubin 表示：「非洲的交易群體是全球最具抱負、增長最迅速的群體之一。 FMAS:26 讓我們有機會向大家展示 Axi Select 這個行內絕佳的資金認證交易計劃，了解其如何成就那些準備騰飛的交易者。 我們此行的意義，並不止於參展。 我們親臨會場，是以實際資金來支持最優秀的交易者。」

Axi 於 FMAS:26 的影響力，早已跨越展位界限。 公司與英格蘭超級足球聯賽 (Premier League) 球會曼城 (Manchester City) 的合作在現場綻放光芒，帶來球會官方紀念品、吉祥物，並讓參加者有機會贏得球員簽名球衣及獨家精品。 Axi 亦與西甲 (LaLiga) 球會基羅納 (Girona FC) 及巴西球隊巴希亞體育會 (Esporte Clube Bahia) 攜手合作。 Axi 官方品牌大使則由英格蘭國腳及曼城後衛 John Stones 擔任。

Axi 出席 FMAS:26，彰顯公司一貫恪守的信念：親臨交易者所在之處，細心聆聽，扶持那些蓄勢待發的明日之星。

關於 Axi

Axi 是全球網上外匯與差價合約品牌，服務超過 100 個國家的交易者。 Axi 榮獲 Finance Magnates 大獎 (Finance Magnates Awards)* 的「2025 年全球最創新經紀商」(Global Most Innovative Broker 2025) 獎項，透過交易技術、教育及 Axi Select 等表現主導計劃，為不同級別的交易者提供全面支援。 Axi 提供涵蓋外匯、股票、黃金、石油、咖啡、加密貨幣等領域的差價合約。

媒體查詢：[email protected] | 詳情請見：axi.com/int

*授予 Axi 公司集團。 Axi Select 計劃只適用於 AxiTrader LLC 的客戶。 場外 (OTC) 衍生工具涉及高風險，投資可能會招致損失。 此內容或未能在您所在的地區瀏覽。 如欲了解更多資訊，請參閱我們的服務條款。 交易須支付標準費用和達到最低存款要求。

SOURCE AxiTrader LLC