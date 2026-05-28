Axi, 상 받은 펀딩 트레이딩 프로그램과 맨체스터 시티 파트너십 앞세워 케이프타운 FMAS:26 참가

시드니, 2026년 5월 28일 /PRNewswire/ -- 전 세계 100여 국가에서 트레이더를 상대로 서비스하는 글로벌 FX 및 CFD 브로커 Axi가 2026년 5월 26~27일 남아프리카공화국 케이프타운 국제컨벤션센터(Cape Town International Convention Centre)에서 열린 파이낸스 매그네이츠 아프리카 서밋(Finance Magnates Africa Summit, FMAS:26)에 참가했다.

아프리카는 개인 트레이딩 시장이 눈에 띄게 급성장하는 지역으로 평가받고 있다. 모바일 중심 트레이더들이 대륙 전역에서 CFD와 외환거래 참여 확대를 주도하고 있는 가운데 FMAS:26이 Axi에게는 업계를 선도하는 서비스를 선보인 무대가 됐다.

Axi 부스의 핵심은 회사에서 만든, 수상 경력에 빛나는 프로그램 Axi Select였다. 이 프로그램은 2025 ADVFN 국제 금융 어워즈(ADVFN International Financial Awards 2025)에서 최우수 펀딩 트레이더 프로그램(Best Funded Trader Program)으로 선정된 바 있다*. Axi Select는 유망 트레이더들에게 최대 미화 100만 달러 규모로 자금을 지원하며 등록 수수료 없이 최대 80%의 수익 배분 혜택을 하고 있다. Axi는 FMAS:25에서 거둔 성공에 힘입어 이번 FMAS:26에서는 더욱 확대된 서비스를 선보였다. 방문객과 파트너들은 39번 부스에서 Axi Select와 함께 회사의 소개 브로커(Introducing Broker) 및 제휴(Affiliate) 프로그램도 확인할 수 있었다. Axi Select는 AxiTrader LLC 고객에게만 제공된다.

그레그 루빈(Greg Rubin) Axi Select 책임자는 "아프리카의 트레이딩 커뮤니티는 세계에서 손에 꼽힐 정도로 원대하고 빠르게 성장하는 시장이다. FMAS:26은 업계 최고의 펀딩 트레이딩 프로그램인 Axi Select가 더 큰 성장을 준비하는 트레이더들에게 어떤 서비스를 해 줄 수 있는지 보여주는 자리였다. 당사는 단순히 행사에 참가하는 데 그치지 않고 최고 트레이더들을 실제 자금으로 지원하는 데 목적을 두었다"고 말했다.

Axi는 FMAS:26에서 부스만 운영하지 않았다. 프리미어리그 구단 맨체스터 시티(Manchester City)와의 파트너십도 현장에서 다양한 방식으로 구현됐다. 행사장에는 공식 구단 기념품과 마스코트가 등장했으며 참가자들에게는 추첨을 통해 선수 친필 사인 유니폼과 한정판 굿즈를 나눠줬다. Axi는 라리가 구단 지로나 FC(Girona FC), 브라질 클럽 에스포르치 클루비 바이아(Esporte Clube Bahia)와도 파트너십을 맺고 있다. 잉글랜드 국가대표이자 맨체스터 시티 수비수 존 스톤스(John Stones)가 Axi의 공식 브랜드 앰배서더로 활동 중이다.

Axi의 FMAS:26 참가는 회사의 핵심 철학, 즉 트레이더들이 있는 현장을 직접 찾아 요구사항을 듣고, 성장할 준비가 된 이들을 적극 지원한다는 철학이 반영된 것이다.

Axi 소개

Axi는 전 세계 100여 국가 트레이더들에게 서비스하는 글로벌 온라인 FX 및 CFD 브랜드다. Axi는 파이낸스 매그네이츠 어워즈에서 2025 글로벌 최고 혁신 브로커로 선정됐으며*, 트레이딩 기술, 교육, Axi Select를 포함한 성과 중심 프로그램을 결합해 수준 별로 트레이더를 지원하고 있다. Axi는 외환(Forex), 주식(Shares), 금(Gold), 원유(Oil), 커피(Coffee), 암호화폐(Crypto) 등 다양한 CFD 상품을 취급하고 있다.

미디어 문의: [email protected] | 자세한 정보: axi.com/int

*Axi 그룹 계열사가 받은 상이다. Axi Select 프로그램은 AxiTrader LLC 고객에게만 제공된다. 장외파생상품(OTC derivatives)은 높은 투자 손실 위험이 있다. 본 콘텐츠는 일부 지역에서는 제공되지 않을 수도 있다. 자세한 사항은 서비스 약관(Terms of Service)을 참조하면 된다. 일반 거래 수수료 및 최소 예치금이 적용된다.

로고: https://mma.prnewswire.com/media/2918418/5958496/AXI_logo.jpg

SOURCE AxiTrader LLC