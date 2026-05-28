Axi présente au Cap son programme primé de trading financé et son partenariat avec Manchester City, à l'occasion du Sommet 2026 des magnats de la finance en Afrique (FMAS:26)

SYDNEY, 28 mai 2026 /PRNewswire/ -- Axi, le courtier mondial en devises et en contrats sur différence, au service des opérateurs en bourse dans plus de 100 pays, a participé au Sommet 2026 des magnats de la finance en Afrique (FMAS:26), qui s'est tenu les 26 et 27 mai 2026 au Centre international de congrès du Cap, en Afrique du Sud.

L'Afrique est l'une des régions où la croissance du trading de détail est la plus rapide. Les opérateurs privilégiant les outils mobiles sont à l'origine d'un essor significatif des contrats sur différence et de l'échange de devises sur tout le continent. Axi a donc profité du Sommet FMAS:26 pour lancer son offre de pointe.

Au cœur de la présence d'Axi se trouvait Axi Select, le programme primé d'allocation de capital proposé par la société. Nommé meilleur programme de trader financé aux prix ADVFN 2025 de la finance internationale*, Axi Select permet aux opérateurs boursiers ambitieux d'accéder à un financement pouvant aller jusqu'à 1 000 000 dollars américains sans frais d'inscription, et de percevoir une participation aux bénéfices maximale de 80 %. Forte de son succès au Sommet FMAS:25, la société Axi est revenue au Cap avec une offre élargie. Les opérateurs et les partenaires présents au stand 39 ont pu découvrir Axi Select en même temps que les programmes que la société destine aux courtiers introducteurs et aux affiliés. Axi Select est uniquement disponible pour les clients d'AxiTrader LLC.

Greg Rubin, directeur d'Axi Select, a déclaré : « La communauté africaine du trading est l'une des plus ambitieuses et des plus dynamiques au monde. Le Sommet FMAS:26 nous a donné l'occasion de montrer ce qu'Axi Select, le meilleur programme de trading financé du secteur, pouvait apporter aux opérateurs prêts à développer leur activité. Nous n'étions pas là seulement pour participer à un événement. Nous y étions pour soutenir les meilleurs opérateurs avec du vrai capital. »

La présence d'Axi au Sommet FMAS:26 s'est étendue bien au-delà de son stand. Le partenariat de la société avec le club de Premier League Manchester City a animé le sommet autour d'objets de collection officiels aux couleurs du club et de sa mascotte, avec la possibilité pour les participants de gagner des maillots dédicacés par les joueurs et des souvenirs exclusifs. Axi a également conclu des partenariats avec le club de LaLiga Girona FC et le club brésilien Esporte Clube Bahia. John Stones, international anglais et défenseur de Manchester City, est l'ambassadeur officiel de la marque Axi.

La participation d'Axi au Sommet FMAS:26 est le reflet d'un engagement que la société prend très au sérieux : être présente pour les opérateurs en bourse, être à l'écoute de leurs besoins et soutenir ceux qui sont prêts à passer au niveau supérieur.

À propos d'Axi

Axi est une marque mondiale de négociation en ligne de devises et de contrats sur différence, au service des opérateurs boursiers dans plus de 100 pays. Distinguée comme la société mondiale de courtage la plus innovante en 2025 lors de la remise des prix des magnats de la finance*, Axi combine technologie de négociation boursière, formation et programmes axés sur la performance, à l'image d'Axi Select, pour soutenir les opérateurs à tous les niveaux. Axi propose des contrats sur différence pour de nombreux actifs, notamment les devises, les actions, l'or, le pétrole, le café ou encore les cryptomonnaies.

Renseignements pour les médias : [email protected] | Pour en savoir plus, veuillez consulter le site axi.com/int

*Récompense attribuée au groupe d'entreprises Axi. Le programme Axi Select est uniquement disponible pour les clients d'AxiTrader LLC. Les produits dérivés échangés de gré à gré présentent un risque élevé de perte d'investissement. Ce contenu peut ne pas être disponible dans votre région. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter nos conditions d'utilisation. Les frais de transaction standard et le dépôt minimal s'appliquent.

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