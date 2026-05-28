-Axi presenta su galardonado programa de negociación financiada y su alianza con el Manchester City en FMAS:26 en Ciudad del Cabo

SYDNEY, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Axi, el bróker global de divisas y CFD que presta servicios a operadores en más de 100 países, asistió a la Cumbre de Magnates Financieros de África (FMAS:26) los días 26 y 27 de mayo de 2026 en el Centro Internacional de Convenciones de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica.

África es una de las regiones de más rápido crecimiento en el trading minorista. Los operadores que priorizan el uso de dispositivos móviles están impulsando un crecimiento significativo en la participación en CFD y forex en todo el continente, y Axi presentó su oferta líder en la industria en FMAS:26.

El eje central de la presencia de Axi fue Axi Select, el galardonado programa de asignación de capital de la firma. Nombrado Mejor Programa para Operadores Financiados en los Premios Financieros Internacionales ADVFN 2025*, Axi Select ofrece a los operadores ambiciosos acceso a financiación de hasta 1.000.000 dólares estadounidenses, sin comisiones de registro y con una participación en beneficios de hasta el 80%. Tras su exitosa participación en FMAS:25, Axi regresó a Ciudad del Cabo con una oferta ampliada. Los operadores y socios en el expositor 39 pudieron explorar Axi Select junto con los programas Introducing Broker y de Afiliación de la firma. Axi Select solo está disponible para clientes de AxiTrader LLC.

Greg Rubin, director de Axi Select, declaró: «La comunidad de trading de África es una de las más ambiciosas y de mayor crecimiento del mundo. FMAS:26 nos brindó la oportunidad de mostrar lo que Axi Select, el programa de trading mejor financiado del sector, puede ofrecer a los operadores que buscan expandirse. No solo estuvimos allí como asistentes, sino para respaldar a los mejores operadores con capital real».

La presencia de Axi en FMAS:26 se extendió mucho más allá del expositor. La alianza de la firma con el Manchester City, club de la Premier League, se hizo patente en el evento, con artículos oficiales del club, su mascota y la oportunidad de ganar camisetas firmadas por los jugadores y productos exclusivos. Axi también mantiene alianzas con el Girona FC de LaLiga y el Esporte Clube Bahia de Brasil. El internacional inglés y defensa del Manchester City, John Stones, es el embajador oficial de la marca Axi.

La presencia de Axi en FMAS:26 refleja una filosofía que la empresa se toma muy en serio: estar presente donde están los t operadores, escuchar sus necesidades y apoyar a quienes están listos para crecer.

Acerca de Axi

Axi es una marca global de trading online de Forex y CFD que presta servicios a operadores en más de 100 países. Nombrada Broker Global Más Innovador de 2025 en los Finance Magnates Awards*, Axi combina tecnología de trading, formación y programas orientados al rendimiento, como Axi Select, para apoyar a operadores de todos los niveles. Axi ofrece CFD en Forex, acciones, oro, petróleo, café, criptomonedas y más.

Consultas para medios: [email protected] | Aprenda más en: axi.com/int

*Otorgado al grupo de empresas Axi. El programa Axi Select solo está disponible para clientes de AxiTrader LLC. Los derivados OTC conllevan un alto riesgo de pérdida de inversión. Este contenido podría no estar disponible en su región. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Servicio. Se aplican las comisiones de negociación estándar y el depósito mínimo.

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