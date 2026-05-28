Axi präsentiert sein preisgekröntes Programm für den finanzierten Handel und seine Partnerschaft mit Manchester City auf der FMAS:26 in Kapstadt

SYDNEY, 28. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Axi, der weltweit tätige Devisen- und CFD-Broker, der Händler in mehr als 100 Ländern betreut, nahm am 26. und 27. Mai 2026 am Finance Magnates Africa Summit (FMAS:26) im Cape Town International Convention Centre in Kapstadt, Südafrika, teil.

Afrika ist eine der am schnellsten wachsenden Regionen im Einzelhandel. Händler, die vorrangig über Mobilgeräte handeln, sorgen für ein deutliches Wachstum bei der Nutzung von CFDs und Devisenhandel auf dem gesamten Kontinent, und auf der FMAS:26 präsentierte Axi sein branchenführendes Angebot.

Im Mittelpunkt des Auftritts von Axi stand „Axi Select", das preisgekrönte Kapitalallokationsprogramm des Unternehmens. Axi Select wurde bei den ADVFN International Financial Awards 2025* als bestes Trader-Finanzierungsprogramm ausgezeichnet und bietet ambitionierten Tradern Zugang zu Finanzmitteln von bis zu 1.000.000 USD – ohne Anmeldegebühren und mit einer Gewinnbeteiligung von bis zu 80 %. Nach dem großen Erfolg auf der FMAS:25 kehrte Axi mit einem erweiterten Angebot nach Kapstadt zurück. Händler und Partner konnten am Stand 39 neben den Introducing-Broker- und Partnerprogrammen des Unternehmens auch Axi Select kennenlernen. Axi Select ist nur für Kunden von AxiTrader LLC verfügbar.

Greg Rubin, Head of Axi Select, sagte: „Die afrikanische Trading-Community gehört zu den ehrgeizigsten und am schnellsten wachsenden der Welt. Die FMAS:26 bot uns die Gelegenheit zu zeigen, was Axi Select – das branchenweit am besten finanzierte Trading-Programm – für Trader leisten kann, die bereit sind, ihr Geschäft auszuweiten. Wir waren nicht nur als Teilnehmer vor Ort. Wir waren dort, um die besten Trader mit echtem Kapital zu unterstützen."

Die Präsenz von Axi auf der FMAS:26 ging weit über den Messestand hinaus. Die Partnerschaft des Unternehmens mit dem Premier-League-Verein Manchester City wurde vor Ort zum Leben erweckt – mit offiziellen Fanartikeln, dem Vereinsmaskottchen und der Möglichkeit für die Besucher, signierte Spielertrikots und exklusive Fanartikel zu gewinnen. Axi unterhält zudem Partnerschaften mit dem LaLiga-Verein Girona FC und dem brasilianischen Verein Esporte Clube Bahia. Der englische Nationalspieler und Verteidiger von Manchester City, John Stones, fungiert als offizieller Markenbotschafter von Axi.

Die Teilnahme von Axi an der FMAS:26 spiegelt etwas wider, das das Unternehmen ernst nimmt: dort präsent zu sein, wo die Händler sind, auf ihre Bedürfnisse einzugehen und diejenigen zu unterstützen, die bereit sind, zu wachsen.

Informationen zu Axi

Axi ist eine globale Online-FX- und CFD-Marke, die Händler in mehr als 100 Ländern bedient. Axi wurde bei den Finance Magnates Awards* als „Global Most Innovative Broker 2025" ausgezeichnet und verbindet Handelstechnologie, Weiterbildung sowie leistungsorientierte Programme wie Axi Select, um Händler aller Erfahrungsstufen zu unterstützen. Axi bietet CFDs auf Devisen, Aktien, Gold, Öl, Kaffee, Kryptowährungen und mehr.

Medienanfragen: [email protected] | Mehr erfahren: axi.com/int

*Verliehen an die Axi-Unternehmensgruppe. Das Axi Select-Programm ist nur für Kunden der AxiTrader LLC verfügbar. OTC-Derivate bergen ein hohes Verlustrisiko für Investitionen. Dieser Inhalt ist möglicherweise in Ihrer Region nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es gelten die üblichen Handelsgebühren und Mindesteinlagen.

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