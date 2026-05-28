Axi lleva el galardonado programa de operaciones financiadas y la alianza con el Manchester City a FMAS:26 en Ciudad del Cabo

SÍDNEY, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Axi, bróker mundial de divisas y CFD que presta servicios a operadores en más de 100 países, asistió a la Cumbre de Finance Magnates de África (FMAS:26), el 26 y 27 de mayo de 2026 en el Centro Internacional de Convenciones de Ciudad del Cabo en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

África es una de las regiones de más rápido crecimiento para el comercio minorista. Los primeros operadores móviles están impulsando un crecimiento considerable en la participación en CFD y divisas en todo el continente, y Axi llevó su oferta líder del sector a FMAS:26.

El eje central de la presencia de Axi fue Axi Select, el galardonado programa de asignación de capital de la empresa. Distinguido como Mejor Programa de Operaciones Financiadas en los ADVFN International Financial Awards 2025*, Axi Select ofrece a operadores ambiciosos acceso a un financiamiento de hasta 1.000.000 de dólares, sin cuotas de registro y con una participación en beneficios de hasta el 80 %. Sobre la base de una sólida actuación en FMAS:25, Axi regresó a Ciudad del Cabo con una oferta ampliada. Los operadores y socios en el stand 39 pudieron explorar Axi Select junto con los programas Bróker de introducción y Afiliado de la empresa. Axi Select solo está disponible para clientes de AxiTrader LLC.

Greg Rubin, director de Axi Select, declaró: "La comunidad comercial de África es una de las más ambiciosas y de más rápido crecimiento del mundo. FMAS:26 nos dio la oportunidad de mostrar lo que Axi Select, el programa de operaciones mejor financiado del sector, puede hacer por los operadores que están listos para escalar. No solo estuvimos allí para asistir. Estuvimos allí para respaldar a los mejores operadores con capital real".

La presencia de Axi en FMAS:26 se extendió mucho más allá del stand. La alianza de la firma con el club de la Premier League, el Manchester City, cobró vida en el terreno, con recuerdos oficiales del club, su mascota y la oportunidad de que los asistentes ganaran camisetas firmadas por jugadores y productos exclusivos. Además, Axi colabora con el club de LaLiga Girona FC y el club brasileño Esporte Clube Bahia. El internacional de Inglaterra y defensor del Manchester City, John Stones, es el embajador oficial de la marca Axi.

La asistencia de Axi a FMAS:26 refleja algo que la empresa se toma en serio: estar presente donde están los operadores, escuchar lo que necesitan y respaldar a los que están listos para crecer.

Acerca de Axi

Axi es una marca mundial de operaciones en línea de divisas y CFD que presta servicio a operadores en más de 100 países. Proclamado Bróker más innovador del mundo 2025 en los premios Finance Magnates Awards*, Axi combina tecnología de operaciones, educación y programas basados en el rendimiento, incluido Axi Select, para apoyar a los operadores de todos los niveles. Axi ofrece CFD del mercado de divisas, acciones, oro, petróleo, café, criptomonedas y mucho más.

Consultas de los medios: [email protected] | Más información: axi.com/int

*Otorgado a empresas de Axi Group. El programa Axi Select solo está disponible para clientes de AxiTrader LLC. Los derivados bursátiles conllevan un alto riesgo de pérdida de inversión. Es posible que este contenido no esté disponible en su región. Para más información, consulte nuestros Términos de servicio. Se aplican tarifas de operaciones estándar y depósito mínimo.

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FUENTE AxiTrader LLC