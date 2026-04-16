Bain Capital abre escritório em Abu Dhabi e aprofunda compromisso de longo prazo com o Oriente Médio

A presença na ADGM apoiará parcerias de longo prazo com investidores, a expansão da empresa de portfólio e a base para futuras atividades de investimento regional

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Bain Capital, uma empresa global líder em investimentos privados, anunciou hoje a abertura de seu escritório em ADGM, o centro financeiro internacional de Abu Dhabi. O novo escritório baseia-se nos relacionamentos de longa data da Bain Capital em todo o Oriente Médio e reflete o compromisso contínuo da empresa em investir, formar parcerias e apoiar o crescimento em todos os setores prioritários da região.

A estratégia da Bain Capital no Oriente Médio está ancorada em três pilares:

Isso reforçará ainda mais os esforços de formação de capital da empresa, apoiando relacionamentos de longo prazo com investidores regionais em toda a plataforma de investimento global da Bain Capital.

Apoiará a expansão e o crescimento de empresas selecionadas do portfólio da Bain Capital no Oriente Médio, ajudando a conectar empresas ao capital, clientes, talentos e parceiros estratégicos da região, com foco em setores alinhados às prioridades regionais, como aviação, saúde, infraestrutura digital e tecnologia financeira.

Isso ajudará a posicionar a Bain Capital para avaliar, ao longo do tempo, uma atividade de investimento mais direta na região à medida que os mercados se desenvolvem e surgem oportunidades atraentes.

O escritório de Abu Dhabi servirá como um centro regional de apoio a um envolvimento mais profundo em todo o Oriente Médio, além de fortalecer a conectividade com a presença global da empresa.

"A Bain Capital construiu parcerias confiáveis em todo o Oriente Médio ao longo de décadas, baseadas em valores compartilhados, uma orientação de longo prazo e a crença de que a região está desempenhando um papel cada vez mais central no capital global e na construção de empresas", disse David Gross, sócio-gerente da Bain Capital.

"Estabelecer uma presença em Abu Dhabi é um próximo passo natural, fortalecendo nossa capacidade de atender investidores, apoiar empresas de portfólio e nos envolver com as partes interessadas para criar valor de longo prazo juntos. Como um centro financeiro global com uma visão clara, um forte ambiente regulatório e conectividade estratégica, Abu Dhabi oferece uma plataforma ideal para aprofundar nossa presença."

Tom Sargeant, Sócio e Chefe de Relações com Investidores da APAC e do Oriente Médio da Bain Capital, disse: "Muitas das principais instituições da região têm sido investidores de longo prazo em nossos fundos, e essas relações cresceram ao longo do tempo em uma colaboração estratégica mais ampla. O escritório de Abu Dhabi fortalece nossa capacidade de trabalhar lado a lado com parceiros em toda a região."

"Damos as boas-vindas à Bain Capital à ADGM, pois as principais empresas financeiras globais continuam a ancorar suas estratégias de crescimento regional em Abu Dhabi", disse Sua Excelência Ahmed Jasim Al Zaabi, Presidente da ADGM. "Isso reflete um alinhamento importante com os mercados definidos pela clareza regulatória, força institucional e estabilidade de longo prazo. A ADGM fornece essa base, combinando uma estrutura legal robusta, acesso a capital profundo e paciente e um sistema projetado para apoiar investidores globais em escala.

"A presença da Bain Capital reforça o papel de Abu Dhabi como uma plataforma onde o capital internacional se conecta com oportunidades regionais e onde parcerias de longo prazo são construídas com confiança."

O estabelecimento do escritório da Bain Capital segue sua parceria estratégica com o Abu Dhabi Investment Office (adio) sob o cluster Fintech, Insurance, Digital and Alternative Assets (FIDA) do emirado, reforçando o compromisso da empresa em apoiar o desenvolvimento de infraestrutura e serviços financeiros de próxima geração, contribuindo para a evolução contínua do ecossistema de investimentos da região.

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FONTE Bain Capital