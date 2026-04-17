Bain Capital ouvre un bureau à Abou Dhabi, renforçant ainsi son engagement à long terme au Moyen-Orient

La présence à l' ADGM favorisera les partenariats à long terme avec les investisseurs, l'expansion des sociétés du portefeuille et jettera les bases de futures activités d'investissement dans la région.

ABOU DHABI, UAE, 17 avril 2026 /PRNewswire/ -- Bain Capital, l'une des principales sociétés mondiales d'investissement privé, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son bureau à l'ADGM, le centre financier international d'Abou Dhabi. Ce nouveau bureau s'appuie sur les relations de longue date entretenues par Bain Capital au Moyen-Orient et témoigne de l'engagement continu de l'entreprise à investir, à établir des partenariats et à soutenir la croissance dans les secteurs prioritaires de la région.

La stratégie de Bain Capital au Moyen-Orient repose sur trois piliers :

Elle compte renforcer les efforts de formation de capital de l'entreprise, en soutenant les relations à long terme avec les investisseurs régionaux à travers la plateforme d'investissement mondiale de Bain Capital.

Elle soutiendra l'expansion et la croissance de certaines entreprises du portefeuille de Bain Capital au Moyen-Orient, en aidant les entreprises à se connecter au capital, aux clients, aux talents et aux partenaires stratégiques de la région, en mettant l'accent sur des secteurs correspondant aux priorités régionales telles que l'aviation, les soins de santé, l'infrastructure numérique et la technologie financière.

Elle fera en sorte que Bain Capital puisse envisager, au fil du temps, d'accroître ses activités d'investissement direct dans la région, à mesure que les marchés se développent et que des opportunités intéressantes se présentent.

Le bureau d'Abou Dhabi servira de pôle régional favorisant l'engagement au Moyen-Orient, tout en renforçant le lien avec l'empreinte mondiale de l'entreprise.

« Au fil des décennies, Bain Capital a tissé des partenariats de confiance au Moyen-Orient, fondés sur des valeurs partagées, une vision à long terme et la conviction que la région joue un rôle de plus en plus central dans le capital mondial et la création d'entreprises », a déclaré David Gross, Managing Partner chez Bain Capital.

« L'établissement d'une présence à Abou Dhabi est une étape naturelle, qui renforce notre capacité à servir les investisseurs, à soutenir les entreprises de notre portefeuille et à collaborer avec les parties prenantes pour créer ensemble de la valeur à long terme. En tant que pôle financier mondial doté d'une vision claire, d'un environnement réglementaire solide et d'une connectivité stratégique, Abou Dhabi constitue une plateforme idéale pour renforcer notre présence ».

Tom Sargeant, associé et responsable des relations avec les investisseurs pour l'APAC et le Moyen-Orient chez Bain Capital, a déclaré : « De nombreuses institutions de premier plan dans la région sont des investisseurs de longue date dans nos fonds, et au fil du temps nos relations se sont transformées en une collaboration stratégique plus large. Le bureau d'Abou Dhabi renforce notre capacité à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires dans toute la région ».

« Nous souhaitons la bienvenue à Bain Capital au sein de l'ADGM, car les principales sociétés financières mondiales continuent d'ancrer leurs stratégies de croissance régionale à Abou Dhabi », a déclaré S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, président de l'ADGM. « Cela témoigne d'un alignement important avec les marchés définis par la clarté de la réglementation, la force institutionnelle et la stabilité à long terme. L'ADGM offre cette base, en combinant un cadre juridique solide, l'accès à des capitaux importants et durables, et un système conçu pour soutenir les investisseurs mondiaux à grande échelle.

« La présence de Bain Capital renforce le rôle d'Abou Dhabi en tant que plateforme reliant les capitaux internationaux aux opportunités régionales et favorisant la construction de partenariats à long terme en toute confiance ».

L'ouverture du bureau de Bain Capital fait suite à son partenariat stratégique avec l'Abu Dhabi Investment Office (ADIO) dans le cadre du cluster FIDA (Fintech, Insurance, Digital and Alternative Assets) de l'émirat, renforçant ainsi l'engagement de l'entreprise en faveur du développement d'infrastructures et de services financiers de nouvelle génération, et contribuant à l'évolution continue de l'écosystème d'investissement de la région.

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