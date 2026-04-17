베인 캐피털, 아부다비 사무소 개설…중동 지역 장기 전략 강화

ADGM 내 거점을 통해 장기 투자자 파트너십, 포트폴리오 기업 확장, 향후 지역 투자 활동 기반 지원

아부다비, 아랍에미리트, 2026년 4월 17일 /PRNewswire/ -- 글로벌 사모투자 전문기업 베인 캐피털(Bain Capital)이 아부다비 국제금융센터인 ADGM(Abu Dhabi Global Market)에 사무소를 개설했다고 4월 16일 발표했다. 이번 신규 사무소 개설은 중동 전역에 걸친 베인 캐피털의 오랜 관계를 기반으로 한 것으로 역내 핵심 산업 분야에 대한 투자, 파트너십 및 성장 지원에 대한 지속적인 의지를 반영한 것이다.

베인 캐피털의 중동 전략은 다음 세 축이 중심이다.

베인 캐피털의 글로벌 투자 플랫폼 전반에 걸쳐 역내 투자자들과의 장기적 관계를 지원하며 자본 조성 역량을 더욱 강화한다.

선별된 베인 캐피털 포트폴리오 기업의 중동 내 확장과 성장을 지원하고, 기업이 역내 자본, 고객, 인재, 전략적 파트너와 연결되도록 돕는다. 특히 항공, 헬스케어, 디지털 인프라, 핀테크 등 지역 우선순위 산업에 중점을 둔다.

시장이 발전하고 매력적인 기회가 등장함에 따라, 향후 중동 지역에서 더 직접적인 투자 활동을 평가할 수 있는 기반을 마련한다.

아부다비 사무소는 중동 전역과의 더욱 긴밀한 협력을 지원하는 지역 허브 역할을 수행하는 동시에, 베인 캐피털의 글로벌 네트워크와의 연결성도 강화할 예정이다.

데이비드 그로스(David Gross) 베인 캐피털 매니징 파트너는 "베인 캐피털은 수십 년 동안 중동 지역에서 신뢰 기반의 파트너십을 구축해 왔다. 이는 가치 공유와 장기적 관점, 이 지역이 글로벌 자본과 기업 성장에서 점점 더 핵심적인 역할을 하고 있다는 믿음에 기초한 것이다"고 말했다.

이어서 "아부다비 진출은 자연스러운 수순으로 투자자에게 서비스하고 포트폴리오 기업을 지원하며 이해관계자와 협력해 장기적 가치를 창출하는 능력을 강화하고자 한다. 아부다비는 명확한 비전, 강력한 규제 환경, 전략적 연결성을 갖춘 글로벌 금융 허브로 당사의 입지를 확대하기에 이상적인 플랫폼"이라고 말했다.

톰 사전트(Tom Sargeant) 베인 캐피털의 파트너 겸 아시아태평양 및 중동 투자자 관계 총괄은 "이 지역 내 주요 기관들은 오랜 기간 우리 펀드의 투자자로 참여해 왔고 이 관계는 시간이 지나며 더 광범위한 전략적 협력으로 발전해 왔다. 아부다비 사무소 개설은 역내 파트너들과 더욱 긴밀히 협력할 수 있는 계기가 될 것"이라고 말했다.

아흐메드 자심 알 자비(H.E. Ahmed Jasim Al Zaabi) ADGM 회장은 "글로벌 주요 금융기관들이 아부다비를 지역 성장 전략의 거점으로 삼고 있는 가운데 베인 캐피털의 ADGM 합류는 환영할 만한 일이다"라며 "이는 규제 명확성, 제도적 안정성, 장기적 지속 가능성 측면에서 시장의 기대에 어긋남이 없다는 의미다. ADGM은 견고한 법 체계, 풍부하고 장기적인 자본, 글로벌 투자자를 대규모로 지원할 수 있는 시스템을 결합해 이 기반을 제공하고 있다"고 말했다.

이어 "베인 캐피털의 진출은 국제 자본이 역내 기회와 연결되고 장기적 파트너십이 신뢰 속에 구축되는 플랫폼으로서 아부다비의 역할이 더욱 강화되는 계기가 될 것"이고 덧붙였다.

베인캐피탈의 사무소 설립은 이 에미리트의 핀테크, 보험, 디지털 및 대체 자산(FIDA) 클러스터 아래 아부다비 투자진흥청(Abu Dhabi Investment Office, ADIO)과 맺은 전략적 파트너십에 따른 것으로, 차세대 금융 인프라 및 서비스 개발을 지원하고 지역 투자 생태계의 지속적인 발전에 기여하려는 베인캐피탈의 의지가 강화되는 계기가 될 전망이다.

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2958383/Bain_Capital_Logo.jpg

SOURCE Bain Capital