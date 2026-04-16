Bain Capital abre una oficina en Abu Dabi, profundizando su compromiso a largo plazo con Oriente Medio

La presencia en ADGM apoyará las asociaciones de inversores a largo plazo, la expansión de la compañía de cartera y la base para la futura actividad de inversión regional

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Bain Capital, una empresa líder mundial de inversión privada, anunció hoy la apertura de su oficina en ADGM, el centro financiero internacional de Abu Dhabi. La nueva oficina se basa en las relaciones de larga data de Bain Capital en todo el Medio Oriente y refleja el compromiso continuo de la empresa con la inversión, la asociación y el apoyo al crecimiento en los sectores prioritarios de la región.

La estrategia de Bain Capital en Medio Oriente se basa en tres pilares:

Reforzará aún más los esfuerzos de formación de capital de la empresa, apoyando las relaciones a largo plazo con los inversores regionales en toda la plataforma de inversión global de Bain Capital.

Apoyará la expansión y el crecimiento de empresas selectas de la cartera de Bain Capital en Oriente Medio, ayudando a conectar a las empresas con el capital, los clientes, el talento y los socios estratégicos de la región, con un enfoque en sectores alineados con las prioridades regionales, como la aviación, la atención médica, la infraestructura digital y la tecnología financiera.

Ayudará a posicionar a Bain Capital para evaluar, con el tiempo, una mayor actividad de inversión directa en la región a medida que se desarrollen los mercados y surjan oportunidades atractivas.

La oficina de Abu Dhabi servirá como un centro regional que apoyará un compromiso más profundo en todo el Medio Oriente, al tiempo que fortalecerá la conectividad con la presencia global de la empresa.

"Bain Capital ha creado asociaciones de confianza en todo el Medio Oriente durante décadas, basadas en valores compartidos, una orientación a largo plazo y la creencia de que la región está desempeñando un papel cada vez más central en el capital global y la creación de empresas", dijo David Gross, socio gerente de Bain Capital.

"Establecer una presencia en Abu Dhabi es el siguiente paso natural, ya que fortalece nuestra capacidad para servir a los inversores, apoyar a las empresas de cartera e involucrarnos con las partes interesadas para crear valor a largo plazo juntos. Como centro financiero mundial con una visión clara, un entorno regulatorio sólido y una conectividad estratégica, Abu Dabi ofrece una plataforma ideal para profundizar nuestra presencia ".

Tom Sargeant, socio y director de Relaciones con Inversores de Bain Capital en APAC y Oriente Medio, dijo: "Muchas de las instituciones líderes de la región han sido inversores a largo plazo en nuestros fondos, y esas relaciones se han convertido con el tiempo en una colaboración estratégica más amplia. La oficina de Abu Dhabi fortalece nuestra capacidad para trabajar codo con codo con socios de toda la región ".

"Damos la bienvenida a Bain Capital a ADGM, ya que las principales firmas financieras mundiales continúan anclando sus estrategias de crecimiento regional en Abu Dabi", dijo Su Excelencia Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente de ADGM. "Esto refleja una alineación importante con los mercados definidos por la claridad regulatoria, la solidez institucional y la estabilidad a largo plazo. ADGM proporciona esa base, combinando un marco legal sólido, acceso a capital profundo y paciente, y un sistema diseñado para apoyar a los inversores globales a escala.

"La presencia de Bain Capital refuerza el papel de Abu Dabi como plataforma donde el capital internacional se conecta con las oportunidades regionales y donde las asociaciones a largo plazo se construyen con confianza".

El establecimiento de la oficina de Bain Capital sigue a su asociación estratégica con la Oficina de Inversiones de Abu Dabi (ADIO) bajo el clúster de Fintech, Seguros, Activos Digitales y Alternativos (FIDA) del emirato, reforzando el compromiso de la firma de apoyar el desarrollo de infraestructura y servicios financieros de próxima generación, contribuyendo a la evolución continua del ecosistema de inversión de la región.

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FUENTE Bain Capital