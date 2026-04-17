Bain Capital eröffnet Büro in Abu Dhabi und bekräftigt damit sein langfristiges Engagement im Nahen Osten

Die Präsenz im ADGM wird langfristige Partnerschaften mit Investoren, die Expansion der Portfoliounternehmen sowie die Schaffung einer Grundlage für künftige regionale Investitionstätigkeiten fördern

ABU DHABI, VAE, 17. April 2026 /PRNewswire/ -- Bain Capital, eine weltweit führende Private-Equity-Gesellschaft, gab heute die Eröffnung ihrer Niederlassung im ADGM, dem internationalen Finanzzentrum von Abu Dhabi, bekannt. Das neue Büro baut auf den langjährigen Beziehungen von Bain Capital im gesamten Nahen Osten auf und spiegelt das anhaltende Engagement des Unternehmens wider, in vorrangigen Sektoren der Region zu investieren, Partnerschaften einzugehen und das Wachstum dort zu fördern.

Die Strategie von Bain Capital im Nahen Osten stützt sich auf drei Säulen:

Sie wird die Kapitalbeschaffungsbemühungen des Unternehmens weiter stärken und langfristige Beziehungen zu regionalen Investoren über die globale Investitionsplattform von Bain Capital hinweg fördern.

Sie wird die Expansion und das Wachstum ausgewählter Bain Capital-Portfoliounternehmen im Nahen Osten unterstützen und dabei helfen, Unternehmen mit dem Kapital, den Kunden, den Talenten und den strategischen Partnern der Region zu vernetzen, wobei der Schwerpunkt auf Sektoren liegt, die den regionalen Prioritäten entsprechen, wie Luftfahrt, Gesundheitswesen, digitale Infrastruktur und Finanztechnologie.

Sie wird dazu beitragen, Bain Capital so zu positionieren, dass das Unternehmen im Laufe der Zeit direktere Investitionsaktivitäten in der Region prüfen kann, wenn sich die Märkte entwickeln und attraktive Chancen entstehen.

Das Büro in Abu Dhabi wird als regionaler Knotenpunkt dienen, der ein intensiveres Engagement im gesamten Nahen Osten unterstützt und gleichzeitig die Vernetzung mit der globalen Präsenz des Unternehmens stärkt.

„Bain Capital hat über Jahrzehnte hinweg vertrauensvolle Partnerschaften im gesamten Nahen Osten aufgebaut, die auf gemeinsamen Werten, einer langfristigen Ausrichtung und der Überzeugung beruhen, dass die Region eine zunehmend zentrale Rolle im globalen Kapitalmarkt und beim Aufbau von Unternehmen spielt", sagte David Gross, Managing Partner bei Bain Capital.

„Die Etablierung einer Präsenz in Abu Dhabi ist ein logischer nächster Schritt, der unsere Fähigkeit stärkt, Investoren zu betreuen, Portfoliounternehmen zu unterstützen und mit Stakeholdern zusammenzuarbeiten, um gemeinsam langfristigen Wert zu schaffen. Als globaler Finanzknotenpunkt mit einer klaren Vision, einem starken regulatorischen Umfeld und strategischer Anbindung bietet Abu Dhabi eine ideale Plattform, um unsere Präsenz zu vertiefen."

Tom Sargeant, Partner und Leiter der Investor Relations für den asiatisch-pazifischen Raum und den Nahen Osten bei Bain Capital, sagte: „Viele der führenden Institutionen der Region sind seit langem Investoren in unseren Fonds, und diese Beziehungen haben sich im Laufe der Zeit zu einer umfassenderen strategischen Zusammenarbeit entwickelt. Das Büro in Abu Dhabi stärkt unsere Fähigkeit, Seite an Seite mit Partnern in der gesamten Region zusammenzuarbeiten."

„Wir heißen Bain Capital im ADGM willkommen, da führende globale Finanzunternehmen ihre regionalen Wachstumsstrategien weiterhin in Abu Dhabi verankern", sagte S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, Vorsitzender des ADGM. „Dies spiegelt eine wichtige Ausrichtung auf Märkte wider, die durch regulatorische Klarheit, institutionelle Stärke und langfristige Stabilität gekennzeichnet sind. ADGM bietet diese Grundlage und vereint dabei einen robusten Rechtsrahmen, Zugang zu tiefem und geduldigem Kapital sowie ein System, das darauf ausgelegt ist, globale Investoren in großem Maßstab zu unterstützen.

Die Präsenz von Bain Capital stärkt Abu Dhabis Rolle als Plattform, auf der internationales Kapital mit regionalen Chancen zusammentrifft und auf der langfristige Partnerschaften mit Vertrauen aufgebaut werden."

Die Einrichtung der Niederlassung von Bain Capital folgt auf die strategische Partnerschaft mit dem Abu Dhabi Investment Office (ADIO) im Rahmen des FIDA-Clusters (Fintech, Insurance, Digital and Alternative Assets) des Emirats und bekräftigt das Engagement des Unternehmens, die Entwicklung von Finanzinfrastruktur und -dienstleistungen der nächsten Generation zu unterstützen und so zur weiteren Entwicklung des Investitionsökosystems der Region beizutragen.

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