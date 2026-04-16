Bain Capital abre oficina en Abu Dabi, reforzando su compromiso a largo plazo con Oriente Medio

Su presencia en ADGM impulsará las alianzas a largo plazo con inversores, la expansión de las empresas de su cartera y sentará las bases para futuras inversiones en la región.

ABU DHABI, EÁU, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Bain Capital, una firma líder mundial de inversión privada, anunció hoy la apertura de su oficina en ADGM, el centro financiero internacional de Abu Dabi. Esta nueva oficina consolida las relaciones antiguas de Bain Capital en todo Oriente Medio y refleja el compromiso continuo de la firma con la inversión, la colaboración y el apoyo al crecimiento en sectores prioritarios de la región.

La estrategia de Bain Capital en Oriente Medio se basa en tres pilares:

Reforzará aún más los esfuerzos de la firma para la captación de capital, apoyando las relaciones a largo plazo con inversores regionales en toda la plataforma de inversión global de Bain Capital.

Apoyará la expansión y el crecimiento de empresas selectas de la cartera de Bain Capital en Oriente Medio, facilitando su acceso al capital, los clientes, el talento y los socios estratégicos de la región, con especial atención a sectores alineados con las prioridades regionales, como la aviación, la sanidad, la infraestructura digital y la tecnología financiera.

Contribuirá a que Bain Capital pueda evaluar, con el tiempo, una mayor actividad de inversión directa en la región a medida que los mercados se desarrollen y surjan oportunidades atractivas.

La oficina de Abu Dabi servirá como centro regional para fomentar una mayor colaboración en todo Oriente Medio, al tiempo que fortalecerá la conexión con la presencia global de la firma.

"Bain Capital ha forjado alianzas de confianza en Oriente Medio durante décadas, basadas en valores compartidos, una visión a largo plazo y la convicción de que la región desempeña un papel cada vez más importante en el capital global y la creación de empresas", afirmó David Gross, socio director de Bain Capital.

"Establecer una presencia en Abu Dabi es un paso lógico que refuerza nuestra capacidad para atender a los inversores, apoyar a las empresas de nuestra cartera y colaborar con las partes interesadas para crear valor a largo plazo. Como centro financiero global con una visión clara, un sólido marco regulatorio y una conectividad estratégica, Abu Dabi ofrece una plataforma ideal para consolidar nuestra presencia".

Tom Sargeant, socio y director de Relaciones con Inversores para Asia-Pacífico y Oriente Medio en Bain Capital, declaró: "Muchas de las principales instituciones de la región han sido inversoras a largo plazo en nuestros fondos, y esas relaciones se han consolidado con el tiempo en una colaboración estratégica más amplia. La oficina de Abu Dabi fortalece nuestra capacidad para trabajar codo con codo con socios de toda la región". "Damos la bienvenida a Bain Capital a ADGM, ya que las principales firmas financieras globales siguen afianzando sus estrategias de crecimiento regional en Abu Dabi", declaró S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente de ADGM. "Esto refleja una importante sintonía con mercados caracterizados por la claridad regulatoria, la solidez institucional y la estabilidad a largo plazo. ADGM proporciona esa base, combinando un marco legal sólido, acceso a capital abundante y con visión de futuro, y un sistema diseñado para apoyar a inversores globales a gran escala".

"La presencia de Bain Capital refuerza el papel de Abu Dabi como plataforma donde el capital internacional se conecta con las oportunidades regionales y donde se forjan alianzas a largo plazo con confianza".

La apertura de la oficina de Bain Capital se produce tras su alianza estratégica con la Oficina de Inversiones de Abu Dhabi (ADIO) en el marco del clúster de Fintech, Seguros, Activos Digitales y Alternativos (FIDA) del emirato, lo que refuerza el compromiso de la firma con el desarrollo de infraestructuras y servicios financieros de última generación, contribuyendo así a la continua evolución del ecosistema de inversión de la región.

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