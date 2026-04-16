"باين كابيتال" تفتتح مكتباً في أبوظبي في خطوة تعزّز التزامها طويل الأمد تجاه الشرق الأوسط

§ سيدعم حضور الشركة في أبوظبي العالمي (ADGM) شراكات المستثمرين طويلة الأمد، وتوسّع شركات المحفظة الاستثمارية، ويضع الأساس للأنشطة الاستثمارية المستقبلية في المنطقة

أبوظبي, 16 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت "باين كابيتال"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستثمار الخاص، اليوم عن افتتاح مكتبها في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لأبوظبي. ويسهم هذا المكتب الجديد في تعزيز علاقات "باين كابيتال" الراسخة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، ويعكس التزام الشركة المستمر بالاستثمار وعقد الشراكات ودعم النمو في القطاعات ذات الأولوية بالمنطقة.

وترتكز استراتيجية "باين كابيتال" في الشرق الأوسط على ثلاثة محاور رئيسية:

• سيعزز المكتب جهود الشركة في تكوين رأس المال، ويدعم العلاقات طويلة الأمد مع المستثمرين الإقليميين عبر منصة "باين كابيتال" الاستثمارية العالمية.

• وسيدعم توسّع ونمو شركات مختارة من محفظة "باين كابيتال" في الشرق الأوسط، مما يسهم في ربط هذه الشركات برؤوس الأموال والعملاء والمواهب والشركاء الاستراتيجيين في المنطقة، مع التركيز على القطاعات التي تتماشى مع الأولويات الإقليمية، مثل الطيران، والرعاية الصحية، والبنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية.

• وسيساعد المكتب "باين كابيتال" على تقييم الاستثمار المباشر في المنطقة مع تطور الأسواق وظهور فرص استثمارية جذابة. وسيصبح مكتب أبوظبي مركزاً إقليمياً يدعم التعاون في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع شبكة الشركة العالمية.

وسيخدم مكتب أبوظبي بوصفه مركزاً إقليمياً يعزّز التفاعل البنّاء في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، ويعمّق التواصل مع شبكة الشركة العالمية.

وقال ديفيد غروس، الشريك الإداري في باين كابيتال: "بنت باين كابيتال على مدى عقود شراكات راسخة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مستندة إلى قيم مشتركة، ورؤية طويلة الأمد، وإيمان راسخ بالدور المحوري والمتنامي للمنطقة في منظومة رأس المال العالمي وبناء الشركات. ويعدّ التواجد في أبوظبي خطوة طبيعية، إذ يعزز قدرتنا على خدمة المستثمرين، ودعم شركات المحفظة الاستثمارية لدينا، والتفاعل مع أصحاب المصلحة لتوليد قيمة على المدى البعيد معاً".

وأضاف: "بصفتها مركزاً مالياً عالمياً برؤية واضحة وبيئة تنظيمية قوية وترابط استراتيجي، توفر أبوظبي منصة مثالية لتعميق حضورنا".

بدوره، قال توم سارجنت، الشريك ورئيس علاقات المستثمرين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في باين كابيتال: "العديد من المؤسسات الرائدة في المنطقة هم من المستثمرين على المدى البعيد في صناديقنا، وقد تطورت هذه العلاقات بمرور الوقت إلى تعاون استراتيجي أوسع. ويعزز مكتب أبوظبي قدرتنا على العمل مع شركائنا في جميع أنحاء المنطقة".

بينما أشار معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): "نرحب بانضمام باين كابيتال إلى أبوظبي العالمي (ADGM) في وقت تواصل فيه الشركات المالية العالمية الرائدة ترسيخ استراتيجيات نموها الإقليمية في أبوظبي. ويجسّد ذلك توافقاً مهماً مع الأسواق التي تتميز بالوضوح التنظيمي والقوة المؤسسية والاستقرار على المدى البعيد. ويوفر أبوظبي العالمي ذلك الأساس، حيث يجمع بين إطار قانوني متين، وإمكانية الوصول إلى رأس مال وفير ويتسم بالصبر، ونظام مصمم لدعم المستثمرين العالميين على نطاق واسع. ويعزز حضور باين كابيتال دور أبوظبي كمنصة تربط رأس المال الدولي بالفرص الإقليمية، وتتأسس فيها الشراكات بعيدة بثقة".

ويأتي افتتاح مكتب "باين كابيتال" بعد شراكتها الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للاستثمار ضمن مجمَّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة في أبوظبي، مما يعكس التزام الشركة بدعم تطوير الجيل التالي من البنية التحتية والخدمات المالية، والمساهمة في تعزيز النمو المستمر للمنظومة الاستثمارية في المنطقة.

نبذة عن "باين كابيتال"

تأسست "باين كابيتال" عام 1984، وهي إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الاستثمار الخاص. ونلتزم بإحداث تأثير مستدام لمستثمرينا وشركات محفظتنا الاستثمارية والمجتمعات التي نعيش فيها. وبصفتنا شراكة خاصة، فإننا نستند إلى إيمان راسخ وثقافة تعاونية، وهي مزايا تمكننا من ابتكار مناهج استثمارية جديدة، واكتشاف الفرص، وتحقيق نتائج استثنائية. كما تستثمر منصتنا العالمية في خمسة مجالات رئيسية: الملكية الخاصة، والنمو والمشاريع الناشئة، وحلول رأس المال، والائتمان وأسواق رأس المال، والأصول الحقيقية. وفي هذه المجالات، نقدّم خبرة عميقة بالقطاعات وقدرات واسعة النطاق. ولدينا 24 مكتباً في أربع قارات، وأكثر من 1900 موظف، وأصول مدارة تقدّر بنحو 215 مليار دولار أمريكي. وللمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة www.baincapital.com. وتابعوا @BainCapital على لينكدإن وX (تويتر).

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2958383/Bain_Capital_Logo.jpg