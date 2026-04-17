Bain Capital 在阿布扎比開設辦事處，深化對中東的長期承諾

立足於 ADGM，既可鞏固投資者長期夥伴關係，促進組合公司拓展，亦為日後區域投資活動奠定基石

阿聯酋阿布扎比2026年4月17日 /美通社/ -- 全球頂尖私募投資公司 Bain Capital 今日宣佈，於阿布扎比國際金融中心 ADGM 設立辦事處。 新辦事處承繼 Bain Capital 在中東的長期深厚人脈，亦彰顯其持續致力在區內重點行業投資、互相合作並推動增長。

Bain Capital 在中東的策略建基於三大支柱：

此舉將進一步鞏固公司的資本籌集能力，並透過 Bain Capital 的環球投資平台，與區域投資者締結長遠夥伴關係。

這將有助 Bain Capital 旗下部分投資組合公司在中東開拓疆界、擴展業務，助其連繫區內資本、客戶、人才及策略夥伴，重點關注航空、醫療保健、數碼基建及金融科技等與地區優先策略配合的行業。

隨著市場發展及良機湧現，Bain Capital 將可從而得以評估在區內開展更多直接投資活動的可能性。

阿布扎比辦事處將成為地區樞紐，促進公司在中東地區更深入的業務往來，同時加強與公司環球網絡的聯繫。

Bain Capital 管理合夥人 David Gross 表示：「數十年來，Bain Capital 秉持一致價值觀及長遠目光，深信中東正於環球資本與企業轉型領域發揮日益重要的核心角色，因而在此基礎上於當地建立了深厚的合作夥伴關係。」

「在阿布扎比設立業務實在順理成章，有助我們加強服務投資者、支持組合公司，並與持份者攜手共創長遠價值。 阿布扎比作為全球金融樞紐，願景清晰、監管嚴密、聯通策略要地，為我們深化業務提供理想平台。」

Bain Capital 合夥人兼亞太及中東投資者關係主管 Tom Sargeant 表示：「區內許多頂尖機構長久以來都是我們基金的投資者，這些關係隨著時間演進，已拓展為更廣泛的策略合作。 阿布扎比辦事處讓我們更有效地與區內夥伴密切合作。」

ADGM 主席 Ahmed Jasim Al Zaabi 閣下表示：「我們歡迎 Bain Capital 落戶 ADGM，全球頂尖金融機構紛紛將區域增長策略鎖定在阿布扎比。 此舉展現出與那些監管清晰、制度雄厚、長期穩定市場之間的重要呼應。 ADGM 提供此絕佳基礎，當中結合穩健法律框架、深厚長期資本通達途徑，以及專為大規模支持全球投資者而設的體系。」

「Bain Capital 的進駐進一步確立阿布扎比作為平台的定位，讓國際資本能夠聯繫區域機遇，並在穩固的信心基礎上建立長期夥伴關係。」

Bain Capital 在設立辦事處之前，已與阿布扎比投資辦事處 (ADIO) 在該酋長國的「金融科技、保險、數碼及另類資產」(FIDA) 集群下建立了策略夥伴關係。此舉鞏固了公司支持新一代金融基礎設施及服務發展的承諾，並推動區內投資生態系統持續演進。

SOURCE Bain Capital