베이커리 차이나 2026 성공적으로 마무리, 베이커리 산업의 글로벌 통합과 혁신 발전

상하이, 2026년 6월 1일 /PRNewswire/ -- 제28회 베이커리 차이나 2026(Bakery China 2026)이 5월 23일 상하이 국가전시컨벤션센터(National Exhibition and Convention Center, NECC)에서 성공적으로 마무리되며 베이커리 및 제과 산업을 위한 주요 글로벌 플랫폼의 역할을 강화했다.

중국 제빵제과 산업 협회(China Association of Bakery & Confectionery Industry)와 베이커리 차이나 전시회(Bakery China Exhibitions Co., Ltd.)가 공동 주최한 이번 4일간의 전시회는 '혁신을 넘어 • 프리미어 융합 • 미래를 잇다(Innovate Beyond • Premiere Fusion • Link Future)'를 주제로 했다. 이 행사에서는 33만 제곱미터 이상의 면적에 79개국과 지역에서 2267개 브랜드와 기업이 참가하여 1만 개 이상의 제품을 선보였다. 또한 144개국과 지역에서 약 40만 명의 전문 방문객이 참관했다.

중국 제빵제과 산업 협회의 장 지우쿠이(Zhang Jiukui) 회장은 "베이커리 차이나는 비즈니스 매칭, 트렌드 인사이트, 자원 통합, 기술 향상, 브랜드 노출, 글로벌 교류를 촉진하며 베이커리 산업의 고품질 발전을 계속 지원할 것이다"라고 말했다.

글로벌 연결 확장

베이커리 차이나 2026은 독일, 이탈리아, 일본, 스위스, 덴마크, 네덜란드, 프랑스, 미국, 한국의 브랜드를 포함하여 국제 기업과 브랜드가 참가자의 20% 이상을 차지하며 국제적 위상을 더욱 강화했다.

'일대일로 베이커리 테마 존(Belt and Road Bakery Theme Zone)'은 이니셔티브 참여국의 재료와 기법을 선보였으며, '서양식 페이스트리의 중국 풍미'와 '전통 중국 베이커리의 서양 기법'과 같은 문화 간 융합이 하이라이트가 되었다. 해외 바이어 수가 60% 이상 증가하여 글로벌 시장에서 중국 베이커리 산업의 높아지는 매력을 반영했다.

중국 브랜드의 해외 진출 지원

베이커리 차이나는 처음으로 '해외 진출(Going Global)' 포럼을 개최하여 국제 규정 준수 인증, 할랄 인증, 현지 공급망 적응, 해외 채널 개발, 문화 간 브랜드 커뮤니케이션 등의 주제를 다루며 해외로 확장하는 중국 베이커리 기업들에게 실용적인 참고 지점을 제공했다.

산업 혁신 선보여

이번 전시회는 수천 가지의 새로운 제품과 기술을 선보였으며, 베이커리 차이나 혁신상(Bakery China Innovation Award)은 재료, 장비, 포장 분야에 걸쳐 122개 기업의 136개 제품을 인정했다. 신제품 출시 주간(New Product Launch Week)은 산업 혁신의 바로미터로서 전시회의 역할을 더욱 강화했다.

초콜릿 및 스마트 제조 집중 조명

베이커리 차이나 2026은 또한 3만 제곱미터에 걸쳐 150개 이상의 글로벌 코코아 및 초콜릿 기업을 한자리에 모아 전체 초콜릿 산업 체인을 아우르는 전용 초콜릿 산업 전시회인 초콜릿 차이나 2026(Chocolate China 2026)을 처음으로 선보였다. 전시된 주요 트렌드에는 지능형 제조, 건강한 식생활 및 클린 라벨링이 포함되었으며, 완전 자동화 AI 베이킹 생산 라인과 AI 비전 품질 관리 시스템이 자동화, 추적 가능성, 더 높은 효율성을 향한 업계의 전환을 시연했다.

말레이시아 베이커리 및 제과 연합(Malaysian Bakery and Confectionery Union)의 차이 이청(Cai Yi Cheng) 회장은 "베이커리 차이나는 세계 선도 베이커리 전시회이자 업계 트렌드를 이해하고, 영감을 찾으며, 제품을 조달하는 탁월한 플랫폼이다"라고 말했다.

8월 27일부터 29일까지 베이커리 차이나 주최 측은 인도네시아 자카르타에서 첫 번째 베이커리 아세안(Bakery ASEAN) 전시회도 출범시킬 예정이다. 또한 제11회 베이커리 차이나 가을 전시회와 제9회 중국 홈 베이킹 쇼(China Home Baking Show)가 10월 22일부터 24일까지 우한 국제 엑스포 센터(Wuhan International Expo Center)에서 개최될 예정이다.

SOURCE Bakery China