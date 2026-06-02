Bakery China 2026 finaliza exitosamente, y promueve la integración y la innovación en el sector de la panificación a nivel mundial

SHANGHÁI, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El 23 de mayo concluyó exitosamente en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones (NECC, por sus siglas en inglés), en Shanghái, la 28.ª edición de la exposición Bakery China 2026, un evento que reforzó su papel como una importante plataforma mundial del sector de la panadería y la confitería.

Organizada de manera conjunta por la Asociación China de la Industria de la Panadería y la Confitería y Bakery China Exhibitions Co., la exposición de este año llevó por tema "Innovate Beyond • Premiere Fusion • Link Future" (Innovar más allá • Fusionar culturas • Conectar el futuro). El evento ocupó una superficie de 330.000 metros cuadrados, y reunió a 2267 marcas y empresas de 79 países y regiones para mostrar más de 10.000 productos. Además, contó con la participación de casi 400.000 visitantes profesionales provenientes de 144 países y regiones.

"Bakery China continuará potenciando el desarrollo de alta calidad del sector de la panificación, y facilitando los encuentros comerciales, las perspectivas sobre las tendencias, la integración de recursos, el perfeccionamiento de habilidades, la exposición de las marcas y los intercambios mundiales", expresó Zhang Jiukui presidente de la Asociación China de la Industria de la Panadería y la Confitería.

Ampliación de las conexiones mundiales

Bakery China 2026 continúa consolidando su perfil internacional, con la participación de empresas internacionales que representaron más del 20 % de los asistentes y que incluyeron marcas de Alemania, Italia, Japón, Suiza, Dinamarca, Países Bajos, Francia, EE. UU. y Corea del Sur.

La "Zona con el tema de la panificación en la Franja y la Ruta" mostró ingredientes y técnicas de los países que forman parte de la iniciativa, mientras que las fusiones interculturales como "Sabores chinos en la pastelería de estilo occidental", y "Técnicas occidentales en la panadería tradicional china" estuvieron entre los momentos más destacados. La cantidad de compradores internacionales aumentó en más de un 60 %, lo que refleja la atracción cada vez mayor por la industria de la panificación de China en el mercado mundial.

Apoyo a las marcas chinas que se expanden a nivel internacional

Por primera vez, Bakery China celebró un foro con el tema "Expansión internacional" en el que se debatió sobre las certificaciones relacionadas con el cumplimiento normativo internacional, la certificación halal, la adaptación a las cadenas de suministro locales, el desarrollo de canales internacionales y la comunicación intercultural de la marca, los cuales constituyeron puntos de referencia prácticos para las empresas chinas que se están expandiendo a nivel mundial.

Presentación de innovaciones en el sector

La exposición presentó miles de productos y tecnologías nuevos, y 136 productos de 122 empresas recibieron el Premio a la Innovación de Bakery China en reconocimiento a sus logros en los ámbitos de los ingredientes, los equipos y los empaques. La Semana de Lanzamiento de Nuevos Productos reforzó aún más el papel de la exposición como barómetro de la innovación en el sector.

El chocolate y la fabricación inteligente asumen el protagonismo

Bakery China 2026 también presentó por primera vez Chocolate China 2026, una exposición especializada en la industria del chocolate, que ocupó una superficie de 30.000 metros cuadrados, reunió a más de 150 empresas internacionales del sector del cacao y el chocolate, y abarcó toda la cadena de la industria chocolatera. Las principales tendencias mostradas incluyeron la fabricación inteligente, el consumo saludable y el etiquetado limpio, con líneas de elaboración de productos de panadería con IA y completamente automatizadas, así como sistemas de control de la calidad con visión de IA, que demostraron la transición hacia la automatización, la trazabilidad y una mayor eficiencia.

"Bakery China es una de las principales exposiciones del sector de la panificación a nivel mundial y una excelente plataforma para comprender las tendencias de la industria, encontrar la inspiración y obtener productos", afirmó Cai Yi Cheng, presidente de la Unión de la Panadería y Confitería de Malasia.

Del 27 al 29 de agosto, los organizadores de Bakery China también presentarán la primera exposición Bakery ASEAN, en Yakarta, Indonesia. De igual manera, del 22 al 24 de octubre se celebrará en el Centro Internacional de Exposiciones de Wuhan, la 11.ª edición de Bakery China Autumn y la 9.ª de China Home Baking Show.

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FUENTE Bakery China