Bakery China 2026 concluye con éxito, impulsando integración global y la innovación en la industria panadera

SHANGHÁI, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El 23 de mayo concluyó con éxito la 28ª edición de la feria Bakery China 2026. Se celebró en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones (NECC) de Shanghái, y vio el refuerzo de su papel como una importante plataforma global para la industria de la panadería y la confitería.

Organizada conjuntamente por la Asociación China de la Industria de Panadería y Confitería y Bakery China Exhibitions Co., Ltd., la exposición de cuatro días tuvo como lema "Innovar más allá • Fusión de vanguardia • Conectar el futuro". Contando con una extensión de más de 330.000 metros cuadrados, el evento reunió a 2.267 marcas y empresas de 79 países y regiones para exhibir más de 10.000 productos. También atrajo a cerca de 400.000 visitantes profesionales de 144 países y regiones.

"Bakery China seguirá impulsando el desarrollo de alta calidad de la industria panadera, facilitando la creación de alianzas comerciales, el análisis de tendencias, la integración de recursos, el perfeccionamiento de habilidades, la visibilidad de las marcas y los intercambios globales", declaró Zhang Jiukui, presidente de la Asociación China de la Industria de Panadería y Confitería.

Ampliando las conexiones globales

Bakery China 2026 consolidó aún más su presencia internacional, con empresas y marcas internacionales que representaron más del 20% de los participantes, incluyendo marcas de Alemania, Italia, Japón, Suiza, Dinamarca, Países Bajos, Francia, Estados Unidos y Corea del Sur.

La "Zona Temática de Panadería de la Franja y la Ruta" exhibió ingredientes y técnicas de los países participantes en la iniciativa, mientras que las fusiones interculturales, como "Sabores chinos en pasteles de estilo occidental" y "Técnicas occidentales en la panadería tradicional china", se convirtieron en protagonistas. El número de compradores extranjeros aumentó en más del 60%, lo que refleja el creciente atractivo de la industria panadera de China para el mercado global.

Apoyando a las marcas chinas en su expansión internacional

Por primera vez, Bakery China organizó un foro sobre "Expansión Global" con temas como la certificación de cumplimiento internacional, la certificación halal, la adaptación de la cadena de suministro local, el desarrollo de canales internacionales y la comunicación de marca intercultural, ofreciendo referencias prácticas para las empresas panaderas chinas que se expanden internacionalmente.

Presentación de la innovación en la industria

La exposición presentó miles de nuevos productos y tecnologías, y el Premio a la Innovación de Bakery China reconoció 136 productos de 122 empresas en las categorías de ingredientes, equipos y envases. La Semana de Lanzamiento de Nuevos Productos reforzó aún más el papel de la exposición como barómetro de la innovación en la industria.

Destacando el chocolate y la fabricación inteligente

Bakery China 2026 también mostró Chocolate China 2026, una exposición dedicada a la industria del chocolate que abarca 30.000 metros cuadrados y reúne a más de 150 empresas globales de cacao y chocolate, cubriendo toda la cadena de valor de la industria. Entre las principales tendencias presentadas se incluyeron la fabricación inteligente, la alimentación saludable y el etiquetado limpio, con líneas de producción de panadería totalmente automatizadas con IA y sistemas de control de calidad por visión artificial que demuestran la transición de la industria hacia la automatización, la trazabilidad y una mayor eficiencia.

"Bakery China es una exposición líder mundial en el sector de la panadería y una excelente plataforma para comprender las tendencias de la industria, encontrar inspiración y adquirir productos", afirmó Cai Yi Cheng, presidente de la Unión Malasia de Panadería y Confitería.

Del 27 al 29 de agosto, los organizadores de Bakery China también lanzarán la primera exposición Bakery ASEAN en Yakarta, Indonesia. Además, la 11ª edición de Bakery China Autumn y la 9ª edición de China Home Baking Show se celebrarán del 22 al 24 de octubre en el Centro Internacional de Exposiciones de Wuhan.

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