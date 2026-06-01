Bakery China 2026 Labuh Tirai Dengan Jayanya, Majukan Integrasi dan Inovasi Global dalam Industri Bakeri

SHANGHAI, 2 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Bakery China 2026, edisi ke-28 pameran tersebut, melabuhkan tirai dengan jayanya pada 23 Mei di National Exhibition and Convention Center (NECC) di Shanghai, sekali gus memperkukuh peranannya sebagai platform global yang utama bagi industri bakeri dan konfeksioneri.

Dianjurkan bersama Persatuan Industri Bakeri & Konfeksioneri China dan Bakery China Exhibitions Co., Ltd., pameran selama empat hari itu bertemakan "Innovate Beyond • Premiere Fusion • Link Future" ("Berinovasi Melangkaui Batasan • Gabungan Utama • Hubungkan Masa Depan"). Merangkumi kawasan seluas lebih 330,000 meter persegi, acara tersebut menghimpunkan 2267 jenama dan syarikat dari 79 negara dan wilayah untuk mempamerkan lebih 10,000 produk. Ia turut menarik hampir 400,000 pelawat profesional dari 144 negara dan wilayah.

"Bakery China akan terus memperkasakan pembangunan industri bakeri yang berkualiti tinggi, memudahkan pemadanan perniagaan, pemahaman trend, penyepaduan sumber, peningkatan kemahiran, pendedahan jenama dan pertukaran global," kata Zhang Jiukui, presiden Persatuan Industri Bakeri & Konfeksioneri China.

Memperluas Hubungan Global

Bakery China 2026 terus mengukuhkan profil antarabangsanya, dengan syarikat dan jenama antarabangsa merangkumi lebih 20% daripada peserta, termasuk jenama dari Jerman, Itali, Jepun, Switzerland, Denmark, Belanda, Perancis, A.S. dan Korea Selatan.

"Zon Tema Bakeri Jalur dan Jalan" menampilkan bahan ramuan dan teknik daripada negara-negara yang terlibat dalam inisiatif tersebut, manakala gabungan silang budaya seperti "cita rasa Cina dalam pastri gaya Barat" dan "teknik Barat dalam bakeri tradisional Cina" menjadi sorotan utama. Bilangan pembeli luar negara meningkat lebih 60%, lantas menggambarkan daya tarikan industri bakeri China yang semakin meningkat kepada pasaran global.

Menyokong Jenama China Menembusi Pasaran Global

Buat julung kalinya, Bakery China menganjurkan forum "Going Global" yang menampilkan topik seperti pensijilan pematuhan antarabangsa, pensijilan halal, penyesuaian rantaian bekalan tempatan, pembangunan saluran luar negara serta komunikasi jenama silang budaya, sekali gus menawarkan titik rujukan praktikal kepada perusahaan bakeri Cina yang ingin berkembang ke luar negara.

Memaparkan Inovasi Industri

Pameran itu mempamerkan ribuan produk dan teknologi baharu, dengan Bakery China Innovation Award mengiktiraf 136 produk daripada 122 syarikat bagi kategori bahan ramuan, peralatan dan pembungkusan. Minggu Pelancaran Produk Baharu turut mengukuhkan lagi peranan pameran tersebut sebagai penanda aras inovasi industri.

Menyorot Industri Coklat dan Pembuatan Pintar

Bakery China 2026 turut memperkenalkan buat julung kalinya Chocolate China 2026, sebuah pameran khusus industri coklat yang meliputi kawasan seluas 30,000 meter persegi dan menghimpunkan lebih 150 perusahaan koko dan coklat global yang mencakupi seluruh rantaian industri coklat. Trend utama yang dipamerkan termasuk pembuatan pintar, pemakanan sihat dan pelabelan bersih, dengan barisan pengeluaran reroti AI automatik sepenuhnya serta sistem kawalan kualiti penglihatan AI memperlihatkan peralihan industri ke arah automasi, kebolehkesanan dan kecekapan yang lebih tinggi.

"Bakery China ialah pameran bakeri bertaraf dunia dan platform yang amat baik untuk memahami trend industri, mencari inspirasi serta memperoleh sumber produk," kata Cai Yi Cheng, presiden Malaysian Bakery and Confectionery Union.

Dari 27 hingga 29 Ogos, penganjur Bakery China turut akan melancarkan pameran Bakery ASEAN yang pertama di Jakarta, Indonesia. Selain itu, Bakery China Autumn ke-11 dan China Home Baking Show ke-9 akan berlangsung dari 22 hingga 24 Oktober di Wuhan International Expo Center.

SOURCE Bakery China