Bakery China 2026 ปิดฉากอย่างประสบความสำเร็จ พร้อมเดินหน้าส่งเสริมการบูรณาการระดับโลกและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเบเกอรี่
News provided byBakery China
01 Jun, 2026, 21:27 CST
เซี่ยงไฮ้, 1 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Bakery China 2026 ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งที่ 28 ได้ปิดฉากลงอย่างประสบความสำเร็จเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติ (National Exhibition and Convention Center: NECC) ในนครเซี่ยงไฮ้ ตอกย้ำบทบาทของงานในฐานะเวทีระดับโลกที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมเบเกอรี่และขนมหวาน
การจัดงานตลอด 4 วัน ซึ่งจัดขึ้นร่วมกันโดยสมาคมอุตสาหกรรมเบเกอรี่และขนมหวานแห่งประเทศจีน (China Association of Bakery & Confectionery Industry) และ Bakery China Exhibitions Co., Ltd. ภายใต้แนวคิดหลัก "Innovate Beyond • Premiere Fusion • Link Future" งานจัดแสดงครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 330,000 ตารางเมตร และได้รวมตัวแบรนด์และบริษัทต่าง ๆ จำนวน 2,267 ราย จาก 79 ประเทศและภูมิภาค เพื่อจัดแสดงผลิตภัณฑ์มากกว่า 10,000 รายการ นอกจากนี้ยังสามารถดึงดูดผู้เข้าชมงานในระดับมืออาชีพได้เกือบ 400,000 คน จาก 144 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก
"Bakery China จะยังคงสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเบเกอรี่อย่างมีคุณภาพสูงต่อไป โดยอำนวยความสะดวกด้านการจับคู่ทางธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มอุตสาหกรรม การบูรณาการทรัพยากร การยกระดับทักษะ การสร้างการรับรู้แบรนด์ และการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในระดับนานาชาติ" Zhang Jiukui ประธานสมาคมอุตสาหกรรมเบเกอรี่และขนมหวานแห่งประเทศจีน กล่าว
ขยายเครือข่ายความเชื่อมโยงระดับโลก
Bakery China 2026 ได้ยกระดับความเป็นสากลของงานให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยมีบริษัทและแบรนด์จากต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 20% ของผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแบรนด์จากเยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้
ภายในงาน โซน "Belt and Road Bakery Theme Zone" ได้จัดแสดงวัตถุดิบและเทคนิคการผลิตจากประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative) ขณะที่การผสมผสานข้ามวัฒนธรรม อย่าง "รสชาติแบบจีนในขนมอบสไตล์ตะวันตก" และ "เทคนิคการทำขนมแบบตะวันตกในวงการเบเกอรี่ดั้งเดิมของจีน" ได้กลายเป็นหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงาน โดยจำนวนผู้ซื้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นมากกว่า 60% สะท้อนถึงความน่าสนใจของอุตสาหกรรมเบเกอรี่จีนที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลก
สนับสนุนแบรนด์จีนสู่ตลาดโลก
เป็นครั้งแรกที่ Bakery China ได้จัดเวทีเสวนา "Going Global" ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดระหว่างประเทศ การรับรองฮาลาล การปรับเปลี่ยนด้านห่วงโซ่อุปทานให้เหมาะสมกับตลาดท้องถิ่น การพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายในต่างประเทศ และการสื่อสารแบรนด์ข้ามวัฒนธรรม เพื่อมอบแนวทางอ้างอิงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงให้แก่ผู้ประกอบการเบเกอรี่จีนที่ต้องการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ
นำเสนอนวัตกรรมของอุตสาหกรรม
ภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ หลายพันรายการ โดยมีการมอบรางวัล Bakery China Innovation Award ให้แก่ผลิตภัณฑ์ 136 รายการจาก 122 บริษัท ครอบคลุมหมวดวัตถุดิบ เครื่องจักรอุปกรณ์ และบรรจุภัณฑ์ ขณะเดียวกัน กิจกรรม New Product Launch Week ยังช่วยตอกย้ำบทบาทของงานในฐานะดัชนีชี้วัดแนวโน้มด้านนวัตกรรมของอุตสาหกรรมอีกด้วย
ชูจุดเด่นด้านอุตสาหกรรมช็อกโกแลตและระบบการผลิตอัจฉริยะ
Bakery China 2026 ยังได้เปิดตัว Chocolate China 2026 เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นงานจัดแสดงเฉพาะทางสำหรับอุตสาหกรรมช็อกโกแลต โดยครอบคลุมพื้นที่จัดแสดง 30,000 ตารางเมตร และรวบรวมผู้ประกอบการด้านโกโก้และช็อกโกแลตจากทั่วโลกมากกว่า 150 ราย ครอบคลุมห่วงโซ่อุตสาหกรรมช็อกโกแลตทั้งหมด แนวโน้มสำคัญที่นำเสนอภายในงาน ได้แก่ การผลิตอัจฉริยะ การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ และการติดฉลากคลีนเลเบล (clean label) โดยมีการสาธิตสายการผลิตเบเกอรี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI และระบบควบคุมคุณภาพด้วย AI Vision ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมสู่ระบบอัตโนมัติ ความสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และประสิทธิภาพที่สูงยิ่งขึ้น
"Bakery China เป็นงานแสดงสินค้าเบเกอรี่ชั้นนำระดับโลก และเป็นเวทีที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำความเข้าใจแนวโน้มของอุตสาหกรรม การค้นหาแรงบันดาลใจ และการจัดหาผลิตภัณฑ์" Cai Yi Cheng ประธานสหภาพเบเกอรี่และขนมหวานแห่งมาเลเซีย กล่าว
ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม ผู้จัดงาน Bakery China จะเปิดตัวงานจัดแสดงสินค้า Bakery ASEAN เป็นครั้งแรกที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้ ยังจะมีการจัดงาน Bakery China Autumn ครั้งที่ 11 และงาน China Home Baking Show ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม ที่ Wuhan International Expo Center
SOURCE Bakery China
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