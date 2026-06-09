SEUL, Coreia do Sul, 9 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Beauty of Joseon foi reconhecida oficialmente pela empresa global de pesquisa de mercado Euromonitor International como a "Global No.1 K-Beauty Suncare Brand in Online Sales", com base nos dados globais de vendas no varejo online de 2025. Este marco histórico reforça ainda mais a posição de destaque da marca como uma das líderes internacionais no segmento de proteção solar K-Beauty.

Beauty of Joseon é reconhecida pela Euromonitor International como "Global No.1 K-Beauty Suncare Brand in Online Sales"

A Beauty of Joseon — marca global líder em beleza Hanbang, que funde com sucesso séculos de tradição herbolária coreana com a inovação da era moderna — continua encabeçando a categoria de proteção solar K-Beauty. Esse pioneirismo é impulsionado por uma sólida e crescente demanda em mercados-chave, como América do Norte, Europa, Sudeste Asiático e outras regiões estratégicas.

De acordo com a Euromonitor International, o mercado global de proteção solar atingiu um valor de vendas no varejo de aproximadamente US$ 18 bilhões em 2025, registrando uma impressionante taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 11% durante o período de 2020 a 2025.

Kayla Villena, Global Insight Manager para Beleza e Cuidados Pessoais da Euromonitor, analisou as tendências do setor: "O crescimento acelerado da categoria de proteção solar está sendo impulsionado pelas mudanças climáticas e por uma mudança de preferência em direção a maquiagens mais leves e respiráveis. O principal diferencial atual é a inovação nas texturas; protetores solares com texturas semelhantes a séruns, transparentes e que não deixam resíduo esbranquiçado (white cast) estão tendo uma recepção extraordinariamente positiva entre os consumidores globais."

À medida que o mercado global evolui para além da função básica de bloquear os raios UV, os protetores solares K-Beauty conquistam o público internacional graças às suas texturas ultraleves, fórmulas focadas no cuidado com a pele (skincare-focused) e acabamentos completamente naturais e invisíveis.

Na vanguarda dessa onda global está a linha icônica de proteção solar da Beauty of Joseon. Seu produto mais emblemático, Relief Sun, catalisou um rápido crescimento no mercado internacional por meio de avaliações orgânicas de consumidores que elogiam seu profundo efeito hidratante e seu acabamento luminoso (dewy finish). Além disso, o conteúdo viral em plataformas como TikTok, Instagram e YouTube tem sido um motor fundamental para potencializar o reconhecimento global tanto do Relief Sun quanto da marca em sua totalidade.

Para atender às diversas necessidades do mercado, a Beauty of Joseon expandiu seu portfólio com o lançamento do Relief Sun Aqua-Fresh, que oferece uma experiência ultraleve e refrescante, e do Matte Sun Stick – um protetor solar em bastão que se destaca pela praticidade no uso diário. Ambos os produtos mantêm um ritmo sólido e constante de crescimento de vendas em escala internacional.

Um porta-voz da Beauty of Joseon declarou: "Temos diversificado continuamente nossa linha de proteção solar — evoluindo de um único protetor solar para uma gama que abrange formatos em bastão, corporais e fórmulas com efeito clareador (tone-up) — baseando-nos em uma compreensão profunda e analítica das necessidades do consumidor global. Este prestigiado reconhecimento da Euromonitor International como a marca nº 1 do mundo reafirma nosso compromisso firme de liderar e elevar a categoria de beleza Hanbang no cenário internacional."

(Fonte: Euromonitor International Limited; edição E-commerce 2026; conforme as definições da categoria Sun Care; em nível de marca; valor de vendas no varejo (RSP), excluindo impostos (VAT); dados de 2025. Define-se como marca K-Beauty aquela originada na República da Coreia).

Sobre a Beauty of Joseon

A Beauty of Joseon é uma marca global líder em beleza Hanbang que reinterpreta os segredos da medicina herbal tradicional coreana sob uma abordagem moderna e vanguardista. A marca se compromete a proporcionar uma pele saudável e radiante a consumidores de todo o mundo através de uma proposta contemporânea dos ingredientes Hanbang tradicionais. Desde sua aquisição pela Goodai Global em 2019, expandiu sua presença de maneira agressiva na América do Norte, Europa e Sudeste Asiático, tornando-se uma das assinaturas de K-Beauty mais icônicas e reconhecidas do mundo atual.

Sobre a Goodai Global

A Goodai Global é uma plataforma global de beleza dedicada a descobrir o potencial latente de marcas e conectá-las aos consumidores globais por meio de uma robusta rede internacional de distribuição, com a visão de se consolidar como a plataforma de beleza nº 1 do mundo. Desde sua incursão no negócio de gestão de marcas mediante a aquisição da Beauty of Joseon, a Goodai Global construiu um sólido portfólio multimarcas que inclui assinaturas de K-Beauty amplamente provadas no mercado, como TIRTIR, SKIN1004 e Round Lab, maximizando as sinergias entre elas para alcançar novos sucessos no cenário internacional.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2995851/BOJ_Global_No_1_PDP_SPF_group_shot_f.jpg

FONTE Beauty of Joseon