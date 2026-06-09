حصلت Beauty of Joseon على لقب "Global No.1 K-Beauty Suncare Brand in Online Sales" من Euromonitor International

سيول، كوريا الجنوبية, 9 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- حازت علامة "بيوتي أوف جوسون" (Beauty of Joseon) على اعتراف رسمي من شركة أبحاث الأسواق العالمية "يورومونيتور إنترناشيونال" (Euromonitor International) بصفتها "Global No.1 K-Beauty Suncare Brand in Online Sales"، وذلك استنادًا إلى بيانات مبيعات التجزئة العالمية عبر الإنترنت لعام 2025. ويأتي هذا الإنجاز التاريخي ليرسخ مكانة العلامة التجارية الرائدة كأحد أبرز قادة قطاع مستحضرات الحماية من الشمس الكورية على الساحة الدولية.

Beauty of Joseon Named 'Global No.1 K-Beauty Suncare Brand in Online Sales' by Euromonitor International

وتواصل "بيوتي أوف جوسون" — بصفتها علامة تجارية عالمية رائدة في مجال جمال الـ "هانبانغ" (Hanbang)، والتي نجحت في إعادة تقديم جوهر الطب التقليدي الكوري المستند إلى الأعشاب العريقة بروح عصرية — قيادة فئة العناية بالشمس ضمن قطاع الـ "K-Beauty"، مدفوعة بطلب قوي ومتنامٍ من المستهلكين في مختلف أنحاء العالم، لا سيما في أمريكا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا وغيرها من الأسواق الإستراتيجية.

ووفقًا لبيانات "يورومونيتور إنترناشيونال"، فقد بلغت القيمة السوقية لقطاع العناية بالشمس العالمي نحو 18 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مسجلةً معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 11% خلال الفترة الممتدة من عام 2020 إلى عام 2025.

وفي سياق تعليقها على توجهات السوق، صرحت كايلا فيلينا، مديرة الرؤى العالمية لقطاع الجمال والعناية الشخصية لدى "يورومونيتور"، قائلة: "إن النمو المتسارع في فئة العناية بالشمس بات مدفوعًا بشكل رئيسي بالتغيرات المناخية، إلى جانب تحول خيارات المستهلكين نحو مستحضرات تجميل أخف وزنًا وأكثر راحة وتنقّسًا للبشرة. ويبرز الابتكار في القوام كأهم العوامل الحاسمة حاليًا؛ إذ تحظى واقيات الشمس ذات القوام الشبيه بالسيروم، والشفافة تمامًا التي لا تترك أي أثر أو طبقة بيضاء (White Cast)، بإقبال استثنائي من المستهلكين حول العالم."

ومع تطور سوق العناية بالشمس عالميًا ليتجاوز مجرد الوظيفة التقليدية المتمثلة في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، نجحت واقيات الشمس الكورية (K-Beauty) في جذب اهتمام واسع النطاق بفضل قوامها الخفيف الخالي من العيوب، وتركيباتها الغنية بمزايا العناية بالبشرة، ولمستها النهائية الطبيعية والشفافة تمامًا.

وتقود هذه الطفرة العالمية مجموعة منتجات العناية بالشمس الأيقونية من "بيوتي أوف جوسون"، وفي مقدمتها منتجها الأشهر عالميًا Relief Sun، الذي دفع عجلة النمو السريع للعلامة بفضل التقييمات الإيجابية الحقيقية (Organic) من قِبل المستهلكين الذين أشادوا بخصائصه المرطبة الفائقة ولمسته النهائية التي تمنح البشرة مظهرًا صحيًا ومشرقًا (Dewy Finish). كما ساهم المحتوى الإبداعي المتداول عبر منصات "تيك توك"، و"إنستغرام"، و"يوتيوب" في تعزيز الوعي بالعلامة التجارية ونشرها على نطاق واسع دوليًا.

وتلبيةً لتطلعات المستهلكين المتنوعة، قامت "بيوتي أوف جوسون" بتوسيع محفظة منتجاتها من خلال إطلاق Relief Sun Aqua-Fresh الذي يمنح إحساسًا بالانتعاش الفائق والخفة، بالإضافة إلى Matte Sun Stick وهو واقي شمس على هيئة قلم (اصبع) يتميز بالعملية وسهولة الاستخدام اليومي. ويواصل كلا المنتجين تسجيل معدلات نمو مستقرة وقوية في المبيعات عبر مختلف الأسواق العالمية.

وقال ممثل رسمي عن "بيوتي أوف جوسون":

"لقد حرصنا على مواصلة توسيع وتنويع محفظة منتجاتنا للعناية بالشمس — بدءًا من كريم واقي الشمس الفردي وصولًا إلى أقلام الحماية، ومنتجات حماية الجسم، ومنتجات تحسين لون البشرة (Tone-Up) — بناءً على فهمنا العميق والتحليلي لاحتياجات المستهلكين المتغيرة عالميًا. إن هذا الاعتراف المرموق من قِبل يورومونيتور إنترناشيونال كعلامة تجارية رقم 1 عالميًا يعيد تأكيد التزامنا الراسخ بقيادة فئة جمال الـ Hanbang والارتقاء بها على الساحة الدولية."

(المصدر: Euromonitor International Limited؛ إصدار E-commerce 2026؛ وفقًا لتعريفات فئة Sun Care؛ وعلى مستوى العلامة التجارية؛ قيمة مبيعات التجزئة (RSP) باستثناء ضريبة القيمة المضافة (VAT)، بيانات عام 2025. ويُقصد بعلامات الـ K-Beauty تلك العلامات التجارية التي تعود نشأتها وجذورها إلى جمهورية كوريا الجنوبية).

نبذة عن بيوتي أوف جوسون (Beauty of Joseon)

تُعد "بيوتي أوف جوسون" علامة تجارية عالمية رائدة في مجال جمال الـ "هانبانغ" (Hanbang)، حيث تتخصص في إعادة تقديم أسرار وتقاليد الأعشاب الطبية الكورية العريقة التي تمتد لقرون بصياغة عصرية مبتكرة. وتلتزم العلامة بمنح المستهلكين حول العالم بشرة صحية ومشرقة من خلال إعادة تفسير المكونات التقليدية. ومنذ أن استحوذت عليها مجموعة "غوداي غلوبال" (Goodai Global) في عام 2019، وسّعت العلامة حضورها الإستراتيجي بقوة في أمريكا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا، لتصبح اليوم واحدة من أكثر علامات الـ K-Beauty شهرة وتميزًا على مستوى العالم.

نبذة عن غوداي غلوبال (Goodai Global)

"غوداي غلوبال" هي منصة عالمية رائدة ومتكاملة في قطاع الجمال، تكمن مهمتها الأساسية في اكتشاف الإمكانات الكامنة للعلامات التجارية الواعدة وربطها بالمستهلكين حول العالم عبر شبكة توزيع دولية واسعة النطاق، مدفوعة برؤية طموحة لتصبح المنصة رقم 1 عالميًا في قطاع التجميل. ومنذ تحولها إلى قطاع إدارة وتطوير العلامات التجارية الفاخرة عبر الاستحواذ على "بيوتي أوف جوسون"، نجحت الشركة في بناء محفظة قوية ومتنوعة تضم علامات كورية أثبتت نجاحها الساحق في الأسواق مثل TIRTIR وSKIN1004 وRound Lab، معززةً مبدأ التكامل والشراكة الإستراتيجية بينها لتحقيق نجاحات غير مسبوقة على الساحة العالمية.

صورة : https://mma.prnewswire.com/media/2995838/BOJ_Global_No_1_PDP_SPF_group_shot_f.jpg