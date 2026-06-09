Beauty of Joseon को Euromonitor International द्वारा "Global No.1 K-Beauty Suncare Brand in Online Sales" के रूप में मान्यता

सियोल, दक्षिण कोरिया, 9 जून, 2026 /PRNewswire/ -- वैश्विक बाजार अनुसंधान कंपनी Euromonitor International ने Beauty of Joseon को वर्ष 2025 की वैश्विक ऑनलाइन खुदरा बिक्री के आधार पर "Global No.1 K-Beauty Suncare Brand in Online Sales" के रूप में मान्यता दी है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अग्रणी K-Beauty सनकेयर ब्रांड के रूप में Beauty of Joseon की स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करती है।

Beauty of Joseon Named 'Global No.1 K-Beauty Suncare Brand in Online Sales' by Euromonitor International

Beauty of Joseon — एक प्रतिष्ठित वैश्विक Hanbang ब्यूटी ब्रांड है, जिसने सदियों पुरानी कोरियाई हर्बल परंपराओं को आधुनिक युग के अनुरूप सफलतापूर्वक पुनर्परिभाषित किया है। यह ब्रांड उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिण-पूर्व एशिया सहित अन्य प्रमुख वैश्विक बाजारों में उपभोक्ताओं की मजबूत मांग के बल पर K-Beauty सनकेयर श्रेणी में निरंतर अपना नेतृत्व बनाए हुए है।

Euromonitor International के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में वैश्विक सनकेयर बाजार का खुदरा मूल्य लगभग 18 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। वहीं, वर्ष 2020 से 2025 की अवधि के दौरान इस क्षेत्र ने 11% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दर्ज की है।

Euromonitor में ब्यूटी एवं पर्सनल केयर श्रेणी की ग्लोबल इनसाइट मैनेजर Kayla Villena ने बाजार के रुझानों पर टिप्पणी करते हुए कहा: "सनकेयर श्रेणी में देखी जा रही यह तीव्र वृद्धि जलवायु परिवर्तन और हल्के व त्वचा को सांस लेने देने वाले (Breathable) मेकअप की ओर बढ़ते रुझान का परिणाम है। इस समय सबसे उल्लेखनीय बदलाव उत्पादों की बनावट (Texture) में हो रहा नवाचार है। सीरम जैसी हल्की बनावट वाले, पारदर्शी और बिना सफेद परत (White Cast) छोड़ने वाले सनस्क्रीन वैश्विक उपभोक्ताओं के बीच अत्यधिक लोकप्रिय हो रहे हैं।"

जैसे-जैसे वैश्विक सनकेयर बाजार केवल पारंपरिक UV सुरक्षा के दायरे से आगे बढ़ रहा है, K-Beauty सनस्क्रीन अपनी हल्की बनावट, स्किनकेयर-केंद्रित फॉर्मूलेशन और प्राकृतिक एवं अदृश्य फिनिश (Invisible Finish) के कारण दुनिया भर में तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं।

इस वैश्विक प्रवृत्ति का नेतृत्व Beauty of Joseon की मुख्य सनकेयर श्रृंखला द्वारा किया जा रहा है। ब्रांड का सबसे लोकप्रिय उत्पाद Relief Sun उपभोक्ताओं की सकारात्मक और वास्तविक (Organic) समीक्षाओं के कारण वैश्विक विकास का मुख्य आधार बना है। उपभोक्ताओं ने विशेष रूप से इसकी मॉइस्चराइजिंग क्षमता और त्वचा को मिलने वाले प्राकृतिक ग्लो (Dewy Finish) की व्यापक प्रशंसा की है। इसके अतिरिक्त, TikTok, Instagram और YouTube जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर साझा किए गए कंटेंट ने Relief Sun और Beauty of Joseon दोनों की वैश्विक ब्रांड वैल्यू को और अधिक सुदृढ़ किया है।

वैश्विक बाजार की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए Beauty of Joseon ने अपने सनकेयर पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। इसके अंतर्गत हल्का और ताजगीपूर्ण अनुभव देने वाला Relief Sun Aqua-Fresh और यात्रा के दौरान उपयोग में आसान Matte Sun Stick (सनस्क्रीन स्टिक) पेश किया गया है। ये दोनों नए नवाचार अंतरराष्ट्रीय बाजारों में लगातार मजबूत बिक्री वृद्धि दर्ज कर रहे हैं।

Beauty of Joseon के एक आधिकारिक प्रतिनिधि ने कहा: "हमने वैश्विक उपभोक्ताओं की बदलती आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं की गहरी समझ के आधार पर अपने सनकेयर पोर्टफोलियो का निरंतर विस्तार किया है—जिसमें एकल सनस्क्रीन से लेकर सन स्टिक, बॉडी सनस्क्रीन और टोन-अप सनस्क्रीन तक शामिल हैं। Euromonitor International द्वारा वैश्विक नंबर 1 ब्रांड के रूप में दी गई यह मान्यता अंतरराष्ट्रीय मंच पर Hanbang ब्यूटी श्रेणी का नेतृत्व करने की हमारी प्रतिबद्धता को पुनः प्रमाणित करती है।"

(स्रोत: Euromonitor International Limited; ई-कॉमर्स 2026 संस्करण; सनकेयर श्रेणी की परिभाषाओं के अनुसार; ब्रांड स्तर पर; खुदरा मूल्य बिक्री (RSP), वैट (VAT) को छोड़कर; वर्ष 2025 का डेटा। K-Beauty ब्रांड से तात्पर्य उन ब्रांडों से है जिनकी उत्पत्ति दक्षिण कोरिया में हुई है।)

Beauty of Joseon के बारे में

Beauty of Joseon एक अग्रणी वैश्विक Hanbang ब्यूटी ब्रांड है, जो सदियों पुरानी कोरियाई हर्बल परंपराओं को आधुनिक उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से नए रूप में प्रस्तुत करता है। यह ब्रांड Hanbang अवयवों की अनूठी और आधुनिक व्याख्या के माध्यम से दुनिया भर के उपभोक्ताओं को स्वस्थ एवं दमकती त्वचा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2019 में Goodai Global द्वारा अधिग्रहण किए जाने के बाद से, ब्रांड ने उत्तरी अमेरिका, यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी उपस्थिति का आक्रामक विस्तार किया है, जिससे यह आज विश्व के सबसे प्रतिष्ठित K-Beauty ब्रांडों में से एक बन चुका है।

Goodai Global के बारे में

Goodai Global एक अग्रणी वैश्विक ब्यूटी प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य उभरते हुए ब्रांडों की वास्तविक संभावनाओं की पहचान करना और अपने व्यापक वैश्विक वितरण नेटवर्क के माध्यम से उन्हें दुनिया भर के उपभोक्ताओं से जोड़ना है। कंपनी का दीर्घकालिक विज़न दुनिया का नंबर 1 ब्यूटी प्लेटफॉर्म बनना है। Beauty of Joseon के अधिग्रहण के साथ ब्यूटी ब्रांड व्यवसाय में कदम रखने के बाद, Goodai Global ने TIRTIR, SKIN1004 और Round Lab जैसे बाजार में प्रमाणित और सफल K-Beauty ब्रांडों को शामिल करते हुए एक मजबूत मल्टी-ब्रांड पोर्टफोलियो विकसित किया है। विभिन्न ब्रांडों के बीच मजबूत तालमेल (Synergy) स्थापित करते हुए, कंपनी वैश्विक स्तर पर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है।

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