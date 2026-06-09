/C O R R E C T I O N -- Beauty of Joseon/
News provided byBeauty of Joseon
09 Jun, 2026, 19:40 CST
ในข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง "Beauty of Joseon คว้าอันดับ 1 แบรนด์กันแดด K-Beauty ระดับโลก ด้านยอดขายออนไลน์ จากการจัดอันดับโดย Euromonitor International" ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ "9 มิถุนายน 2026" โดย ผ่านทาง PR Newswire บริษัทได้แจ้งให้ทราบว่ามีการแก้ไขเนื้อหาบางส่วน ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการแก้ไขแล้วมีดังต่อไปนี้:
Beauty of Joseon ได้รับการยกย่องให้เป็น "Global No.1 K-Beauty Suncare Brand in Online Sales" โดย Euromonitor International
โซล, เกาหลีใต้, 9 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Beauty of Joseon ได้รับการรับรองจาก Euromonitor International บริษัทวิจัยตลาดระดับโลก ให้เป็น "Global No.1 K-Beauty Suncare Brand in Online Sales" โดยอ้างอิงจากข้อมูลยอดขายปลีกออนไลน์ทั่วโลกในปี 2025 ความสำเร็จครั้งสำคัญนี้ช่วยตอกย้ำสถานะของ Beauty of Joseon ในฐานะหนึ่งในแบรนด์ผลิตภัณฑ์กันแดด K-Beauty ชั้นนำในตลาดระดับสากล
Beauty of Joseon ถือเป็นแบรนด์ความงาม Hanbang (ศาสตร์สมุนไพรเกาหลีดั้งเดิม) ชั้นนำระดับโลก ที่ประสบความสำเร็จในการนำคุณค่าของสมุนไพรโบราณมาผสานเข้ากับยุคปัจจุบัน โดยแบรนด์ยังคงครองความเป็นผู้นำในกลุ่มผลิตภัณฑ์กันแดด K-Beauty ด้วยกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้บริโภคทั่วโลก รวมถึงในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จากข้อมูลของ Euromonitor International ระบุว่า ตลาดผลิตภัณฑ์กันแดดทั่วโลกมีมูลค่ายอดขายปลีกพุ่งสูงถึงประมาณ 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น (CAGR) อยู่ที่ 11% ในช่วงปี 2020–2025
คุณ Kayla Villena ผู้จัดการฝ่ายวิจัยระดับโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามและการดูแลส่วนบุคคลของ Euromonitor กล่าวว่า:
"การเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์กันแดดได้รับแรงขับเคลื่อนสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงเทรนด์การแต่งหน้าดิวอี้ที่เน้นความบางเบาและสบายผิว โดยไฮไลต์สำคัญในปัจจุบันคือ 'นวัตกรรมด้านเนื้อสัมผัส' ซึ่งผลิตภัณฑ์กันแดดสูตรเนื้อเซรั่ม ที่ให้ความโปร่งแสงและไม่ทิ้งคราบขาว กำลังได้รับความนิยมและเสียงตอบรับในเชิงบวกอย่างมากจากผู้บริโภคทั่วโลก"
ในขณะที่ตลาดผลิตภัณฑ์กันแดดทั่วโลกได้พัฒนาไปไกลกว่าแค่การปกป้องรังสียูวี ผลิตภัณฑ์กันแดดของ K-Beauty ก็สามารถครองใจผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ด้วยจุดเด่นด้านเนื้อสัมผัสที่บางเบา สูตรที่ผสานคุณค่าการบำรุงผิวแบบสกินแคร์ และการมอบฟินิชผิวที่ดูสวยเป็นธรรมชาติราวกับไม่ได้ทา
แบรนด์ที่เป็นผู้นำเทรนด์ดังกล่าวคือกลุ่มผลิตภัณฑ์กันแดดระดับซิกเนเจอร์ของ Beauty of Joseon โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ไอคอนิกอย่าง Relief Sun ที่สร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในตลาดโลก ผ่านการรีวิวแบบออร์แกนิกของผู้ใช้จริงที่ประทับใจในความชุ่มชื้นและเอฟเฟกต์ผิวฉ่ำโกลว์ (Glass Skin) นอกจากนี้ คอนเทนต์ไวรัลบนแพลตฟอร์ม TikTok, Instagram และ YouTube ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยสร้างการรับรู้ต่อผลิตภัณฑ์ Relief Sun และแบรนด์ Beauty of Joseon ในระดับสากล
นอกจากนี้ Beauty of Joseon ยังได้ขยายไลน์ผลิตภัณฑ์กันแดดเพื่อตอบโจทย์ที่หลากหลาย ได้แก่ Relief Sun Aqua-Fresh ที่มอบความสดชื่นเบาสบายผิว และ Matte Sun Stick กันแดดรูปแบบแท่งเนื้อแมตต์ที่ใช้งานสะดวก โดยทั้งสองผลิตภัณฑ์ใหม่นี้มียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดต่างประเทศ
ตัวแทนของ Beauty of Joseon เปิดเผยว่า:
"เรามุ่งมั่นที่จะขยายและพัฒนาพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์กันแดดอย่างไม่หยุดยั้ง จากจุดเริ่มต้นที่มีเพียงครีมกันแดดสูตรเดียว สู่การพัฒนาเป็นกันแดดแบบแท่ง กันแดดสำหรับผิวยล และกันแดดสูตรปรับสีผิว (Tone-up) ทั้งหมดนี้เกิดจากการศึกษาและทำความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลกอย่างลึกซึ้ง การได้รับการยอมรับจาก Euromonitor International ในฐานะแบรนด์อันดับ 1 ของโลกในครั้งนี้ จึงเป็นสิ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเราในการเป็นผู้นำและขับเคลื่อนหมวดหมู่ความงาม Hanbang สู่เวทีสากล"
(ที่มา: Euromonitor International Limited; ข้อมูลอีคอมเมิร์ซ ฉบับปี 2026 (E-commerce 2026 edition); ภายใต้นิยามหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์กันแดด (Sun Care); ในระดับแบรนด์; มูลค่ายอดขายปลีก (RSP) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT); ข้อมูลประจำปี 2025 ทั้งนี้ แบรนด์ K-Beauty หมายถึงแบรนด์ที่มีต้นกำเนิดในประเทศเกาหลีใต้)
เกี่ยวกับ Beauty of Joseon
Beauty of Joseon คือแบรนด์ความงาม Hanbang ชั้นนำระดับโลก ที่นำศาสตร์สมุนไพรเกาหลีโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายร้อยปีมาตีความใหม่ในรูปแบบที่ทันสมัย เพื่อมอบผิวพรรณที่เปล่งประกายและมีสุขภาพดีให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลก นับตั้งแต่ Goodai Global เข้าซื้อกิจการในปี 2019 แบรนด์ได้ขยายตลาดอย่างแข็งแกร่งไปยังอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในแบรนด์ K-Beauty ที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกปัจจุบัน
เกี่ยวกับ Goodai Global
Goodai Global คือแพลตฟอร์มความงามระดับโลกที่มีพันธกิจในการค้นหาศักยภาพของแบรนด์ต่างๆ และเชื่อมโยงแบรนด์เหล่านั้นเข้ากับผู้บริโภคทั่วโลกผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่ายระหว่างประเทศที่ครอบคลุม โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการเป็นแพลตฟอร์มบิวตี้อันดับ 1 ของโลก นับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ธุรกิจบริหารจัดการแบรนด์ด้วยการเข้าซื้อกิจการ Beauty of Joseon บริษัทได้สร้างพอร์ตโฟลิโอที่แข็งแกร่งด้วยแบรนด์ K-Beauty ศักยภาพสูงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในตลาด เช่น TIRTIR, SKIN1004 และ Round Lab พร้อมผสานพลังร่วมกัน (Synergy) เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จครั้งใหม่บนเวทีระดับโลก
SOURCE Beauty of Joseon
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