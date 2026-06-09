/C O R R E C T I O N -- Beauty of Joseon/

Sebagai merek kecantikan Hanbang (herbal tradisional Korea) terkemuka di dunia, Beauty of Joseon telah berhasil menghidupkan kembali warisan herbal berusia ratusan tahun untuk disesuaikan dengan era modern. Merek ini terus memimpin kategori produk tabir surya K-Beauty berkat tingginya permintaan dari konsumen global, terutama di Amerika Utara, Eropa, Asia Tenggara, dan berbagai wilayah strategis lainnya.

Menurut data dari Euromonitor International, pasar produk tabir surya global mencatatkan nilai penjualan ritel mencapai sekitar USD 18 miliar pada tahun 2025, dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 11% selama periode tahun 2020 hingga 2025.

Kayla Villena, Global Insight Manager untuk kategori Beauty and Personal Care di Euromonitor, memberikan analisisnya:

"Pertumbuhan pesat dalam kategori tabir surya ini didorong oleh faktor perubahan iklim dunia serta pergeseran tren menuju gaya riasan yang lebih ringan dan nyaman di kulit. Inovasi pada tekstur produk menjadi faktor penentu utama; produk tabir surya berbasis serum yang transparan serta tidak meninggalkan efek white cast kini menerima sambutan yang sangat positif dari konsumen global."

Ketika pasar produk pelindung matahari global kini berkembang melampaui fungsi dasar perlindungan terhadap sinar UV, produk tabir surya K-Beauty dengan cepat memikat hati konsumen di seluruh dunia. Hal ini didorong oleh keunggulannya yang menawarkan tekstur mỏng ringan, formula yang kaya akan manfaat perawatan kulit (skincare benefits), serta memberikan hasil akhir alami (natural finish) yang menyatu sempurna pada kulit.

Memimpin tren global tersebut adalah rangkaian produk tabir surya ikonik dari Beauty of Joseon. Produk unggulannya, Relief Sun, telah mencatatkan pertumbuhan pesat di pasar global melalui penularan ulasan organik dari pengguna yang mengagumi efek hidrasi tinggi serta hasil akhir kulit yang tampak sehat bercahaya (glow effect). Konten kreatif yang viral di platform digital seperti TikTok, Instagram, dan YouTube juga menjadi katalis utama dalam meningkatkan kesadaran merek secara menyeluruh bagi Relief Sun dan Beauty of Joseon di tingkat global.

Bagi memenuhi kebutuhan pasar yang beragam, Beauty of Joseon turut memperluas portofolio produknya dengan menghadirkan Relief Sun Aqua-Fresh yang memberikan sensasi segar dan ringan, serta Matte Sun Stick – produk tabir surya berbentuk stik yang praktis untuk digunakan kapan saja. Kedua inovasi baru ini terus menunjukkan momentum pertumbuhan penjualan yang stabil di pasar internasional.

Perwakilan manajemen Beauty of Joseon menyatakan:

"Kami berkomitmen untuk terus mendiversifikasi rangkaian produk tabir surya kami — mulai dari tabir surya jenis krim, stik (sun stick), produk khusus untuk tubuh, hingga formula pencerah (tone-up) — yang dikembangkan berdasarkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dinamis konsumen global. Pengakuan dari Euromonitor International sebagai Merek No.1 Global ini menjadi bukti nyata atas komitmen teguh kami untuk terus memimpin dan memartabatkan kategori kecantikan Hanbang di panggung dunia."

(Sumber: Euromonitor International Limited; Edisi E-commerce 2026; berdasarkan Definisi Kategori Sun Care; pada tingkat merek; Nilai Penjualan Ritel (RSP), tidak termasuk PPN; data tahun 2025. Merek K-Beauty didefinisikan sebagai merek yang berasal dari Korea Selatan.)

Tentang Beauty of Joseon

Beauty of Joseon adalah merek kecantikan Hanbang terkemuka dunia yang menafsirkan kembali rahasia herbal tradisional Korea yang berusia ratusan tahun melalui pendekatan modern. Merek ini berkomitmen untuk menganugerahkan kulit yang sihat dan berseri kepada konsumen di seluruh dunia menerusi inovasi bahan-bahan Hanbang yang unik. Sejak diakuisisi oleh Goodai Global pada tahun 2019, Beauty of Joseon telah meluaskan pengaruhnya secara agresif di Amerika Utara, Eropa, dan Asia Tenggara, menjadikannya sebagai salah satu merek K-Beauty yang paling ikonik dan dikenal secara luas di dunia saat ini.

Tentang Goodai Global

Goodai Global merupakan sebuah platform kecantikan global yang mengemban misi untuk menggali potensi besar sebuah merek dan menghubungkannya dengan konsumen global melalui jaringan distribusi internasional yang luas, dengan visi menjadi platform kecantikan No.1 di dunia. Sejak memimpin bisnis manajemen merek melalui akuisisi Beauty of Joseon, Goodai Global telah berhasil membangun portofolio multi-merek yang kuat dengan barisan merek K-Beauty terkemuka yang telah teruji di pasar seperti TIRTIR, SKIN1004, dan Round Lab. Melalui pengoptimalan sinergi antar merek, perusahaan terus memacu lembaran kesuksesan baru di pasar global.

SOURCE Beauty of Joseon