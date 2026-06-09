SEÚL, Corea del Sur, 9 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Beauty of Joseon ha sido reconocida oficialmente por la firma global de investigación de mercados Euromonitor International como la "Global No.1 K-Beauty Suncare Brand in Online Sales", según los datos globales de ventas minoristas en línea correspondientes a 2025. Este hito histórico refuerza aún más la posición de la marca como uno de los líderes internacionales en el mercado de protección solar K-Beauty.

Beauty of Joseon es reconocida por Euromonitor International como "Global No.1 K-Beauty Suncare Brand in Online Sales"

Beauty of Joseon —marca global líder de belleza Hanbang que fusiona con éxito siglos de tradición herbolaria coreana con la innovación de la era moderna— continúa encabezando la categoría de protección solar K-Beauty. Este liderazgo es impulsado por una sólida y creciente demanda en mercados clave como Norteamérica, Europa, el Sudeste Asiático y otras regiones estratégicas.

De acuerdo con Euromonitor International, el mercado global de protección solar alcanzó un valor minorista de aproximadamente 18.000 millones de dólares en 2025, registrando una impresionante tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11% durante el período 2020-2025.

Kayla Villena, Global Insight Manager para Belleza y Cuidado Personal de Euromonitor, analizó las tendencias del sector: "El crecimiento acelerado de la categoría de protección solar está impulsado por el cambio climático y un cambio de preferencia hacia un maquillaje más ligero y transpirable. El factor clave actual es la innovación en las texturas; los protectores solares con texturas tipo sérum, transparentes y que no dejan rastro blanco (white cast) están teniendo una recepción extraordinariamente positiva entre los consumidores globales."

A medida que el mercado global evoluciona más allá de la función básica de bloquear los rayos UV, los protectores solares K-Beauty han conquistado al público internacional gracias a sus texturas ultraligeras, fórmulas centradas en el cuidado de la piel (skincare-focused) y acabados completamente naturales e invisibles.

A la vanguardia de esta ola global se encuentra la línea insignia de protección solar de Beauty of Joseon. Su producto icónico, Relief Sun, ha catalizado un rápido crecimiento en el mercado internacional mediante reseñas orgánicas de consumidores que elogian su profundo efecto hidratante y su acabado luminoso (dewy finish). Asimismo, el contenido viral en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube ha sido un motor fundamental para potenciar el reconocimiento global tanto de Relief Sun como de la marca en su totalidad.

Con el fin de satisfacer las diversas necesidades del mercado, Beauty of Joseon ha expandido su portafolio con el lanzamiento de Relief Sun Aqua-Fresh, que ofrece una experiencia ultraligera y refrescante, y Matte Sun Stick, un protector solar en barra que destaca por su practicidad para el uso diario. Ambos productos mantienen un sólido y constante ritmo de crecimiento en ventas a nivel internacional.

Un portavoz de Beauty of Joseon declaró: "Hemos diversificado continuamente nuestra línea de protección solar —evolucionando desde un único protector solar hasta una gama que abarca formatos en barra, corporales y fórmulas con efecto aclarante (tone-up)— basándonos en una comprensión profunda y analítica de las necesidades del consumidor global. Este prestigioso reconocimiento de Euromonitor International como la marca número 1 del mundo reafirma nuestro firme compromiso de liderar y elevar la categoría de belleza Hanbang en el escenario internacional."

(Fuente: Euromonitor International Limited; edición E-commerce 2026; según las definiciones de la categoría Sun Care; a nivel de marca; ventas minoristas en valor (RSP), excluyendo el IVA; datos correspondientes a 2025. Se define como marca K-Beauty aquella originada en la República de Corea).

Acerca de Beauty of Joseon

Beauty of Joseon es una marca global líder de belleza Hanbang que reinterpreta los secretos de la medicina herbal tradicional coreana bajo un enfoque moderno y vanguardista. La marca se compromete a brindar una piel saludable y radiante a consumidores de todo el mundo a través de una propuesta contemporánea de los ingredientes Hanbang. Desde su adquisición por parte de Goodai Global en 2019, ha expandido su presencia de manera agresiva en Norteamérica, Europa y el Sudeste Asiático, convirtiéndose en una de las firmas de K-Beauty más icónicas y reconocidas del mundo actual.

Acerca de Goodai Global

Goodai Global es una plataforma global de belleza dedicada a descubrir el potencial latente de las marcas y conectarlas con los consumidores globales a través de una robusta red internacional de distribución, con la visión de consolidarse como la plataforma de belleza número 1 del mundo. Desde su incursión en el negocio de la gestión de marcas mediante la adquisición de Beauty of Joseon, Goodai Global ha construido un sólido portafolio multimarca que incluye firmas de K-Beauty ampliamente probadas en el mercado como TIRTIR, SKIN1004 y Round Lab, maximizando las sinergias entre ellas para alcanzar nuevos éxitos en el escenario internacional.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2995842/BOJ_Global_No_1_PDP_SPF_group_shot_f.jpg

FUENTE Beauty of Joseon