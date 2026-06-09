/C O R R E C T I O N -- Beauty of Joseon/

Trong thông cáo báo chí có tiêu đề "Beauty of Joseon được Euromonitor International vinh danh là "Thương hiệu kem chống nắng K-Beauty số 1 toàn cầu về doanh số bán hàng trực tuyến"", được phát hành vào ngày "09 tháng 06 năm 2026" bởi thông qua PR Newswire, công ty đã thông báo rằng một số nội dung đã được điều chỉnh. Dưới đây là toàn văn thông cáo báo chí đã được chỉnh sửa:

Beauty of Joseon được Euromonitor International vinh danh là "Global No.1 K-Beauty Suncare Brand in Online Sales"

SEOUL, Hàn Quốc, ngày 9 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Beauty of Joseon vừa được công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu Euromonitor International công nhận là "Global No.1 K-Beauty Suncare Brand in Online Sales", dựa trên doanh số bán lẻ trực tuyến toàn cầu năm 2025. Thành tựu này tiếp tục củng cố vị thế của Beauty of Joseon như một trong những thương hiệu chống nắng K-Beauty hàng đầu trên thị trường quốc tế.

Beauty of Joseon được Euromonitor International vinh danh là “Global No.1 K-Beauty Suncare Brand in Online Sales” (PRNewsfoto/Beauty of Joseon)

Beauty of Joseon – thương hiệu mỹ phẩm Hanbang (thảo dược truyền thống Hàn Quốc) hàng đầu hiện nay – đã thành công trong việc đưa tinh hoa y học cổ truyền vào kỷ nguyên hiện đại. Thương hiệu tiếp tục dẫn đầu phân khúc chống nắng K-Beauty nhờ sự đón nhận mạnh mẽ từ người tiêu dùng tại các thị trường lớn như Bắc Mỹ, Châu Âu, Đông Nam Á và nhiều khu vực khác.

Theo Euromonitor International, thị trường sản phẩm chống nắng toàn cầu đạt giá trị bán lẻ khoảng 18 tỷ USD trong năm 2025, ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 11% trong giai đoạn 2020–2025.

Bà Kayla Villena, Quản lý Nghiên cứu Toàn cầu ngành Làm đẹp và Chăm sóc Cá nhân tại Euromonitor, nhận định:

"Sự tăng trưởng của phân khúc chống nắng đang được thúc đẩy mạnh mẽ bởi biến đổi khí hậu và xu hướng trang điểm mỏng nhẹ, thông thoáng. Điểm nhấn hiện nay chính là sự đổi mới về kết cấu sản phẩm. Các dòng kem chống nắng dạng serum, trong suốt và không để lại vệt trắng đang nhận được sự phản hồi rất tích cực từ người tiêu dùng toàn cầu."

Khi thị trường chống nắng thế giới dịch chuyển vượt ra khỏi tính năng bảo vệ da khỏi tia UV đơn thuần, các sản phẩm chống nắng K-Beauty đã nhanh chóng chiếm trọn cảm tình nhờ kết cấu mỏng nhẹ, công thức dưỡng da chuyên sâu và lớp nền tự nhiên, tiệp hẳn vào da.

Dẫn đầu xu hướng này là dòng sản phẩm chống nắng chủ lực của Beauty of Joseon. Sản phẩm biểu tượng của hãng, Relief Sun, đã tạo nên sự bùng nổ doanh số trên toàn cầu nhờ vào những đánh giá chân thực từ người dùng – những người yêu thích khả năng cấp ẩm và hiệu ứng da căng bóng tự nhiên. Các nội dung lan tỏa trên TikTok, Instagram và YouTube cũng góp phần nâng cao đáng kể độ nhận diện thương hiệu cho cả sản phẩm Relief Sun nói riêng và Beauty of Joseon nói chung.

Bên cạnh đó, Beauty of Joseon đã mở rộng danh mục sản phẩm chống nắng với Relief Sun Aqua-Fresh mang lại cảm giác tươi mát, dịu nhẹ, cùng Matte Sun Stick – sản phẩm chống nắng dạng thỏi tiện lợi. Cả hai sản phẩm đều đang ghi nhận mức tăng trưởng doanh số ổn định tại các thị trường quốc tế.

Đại diện Beauty of Joseon chia sẻ:

"Chúng tôi không ngừng đa dạng hóa danh mục sản phẩm chống nắng – từ kem chống nắng truyền thống đến dạng thỏi, sản phẩm cho cơ thể và kem chống nắng nâng tông – dựa trên việc thấu hiểu sâu sắc nhu cầu của người tiêu dùng toàn cầu. Việc được Euromonitor International công nhận là Thương hiệu số 1 toàn cầu một lần nữa khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc dẫn dắt thị trường mỹ phẩm Hanbang vươn tầm quốc tế."

(Nguồn: Euromonitor International Limited; Ấn bản E-commerce 2026; theo định nghĩa ngành hàng Chăm sóc chống nắng; cấp độ thương hiệu; doanh số bán lẻ theo giá trị (RSP), chưa bao gồm VAT, dữ liệu năm 2025. Thương hiệu K-Beauty được định nghĩa là thương hiệu có nguồn gốc từ Hàn Quốc.)

Về Beauty of Joseon

Beauty of Joseon là thương hiệu mỹ phẩm Hanbang hàng đầu toàn cầu, tái hiện tinh hoa thảo dược truyền thống Hàn Quốc theo cách tiếp cận hiện đại. Thương hiệu mang đến làn da rạng rỡ cho người tiêu dùng khắp thế giới thông qua việc làm mới các thành phần Hanbang quen thuộc. Kể từ khi được Goodai Global mua lại vào năm 2019, Beauty of Joseon đã mở rộng mạnh mẽ sự hiện diện tại Bắc Mỹ, Châu Âu và Đông Nam Á, trở thành một trong những thương hiệu K-Beauty được nhận diện rộng rãi nhất hiện nay.

Về Goodai Global

Goodai Global là nền tảng làm đẹp toàn cầu với sứ mệnh khai phóng tiềm năng của các thương hiệu và kết nối họ với người tiêu dùng toàn thế giới thông qua mạng lưới phân phối quốc tế sâu rộng, hướng tới mục tiêu trở thành nền tảng làm đẹp số 1 toàn cầu. Kể từ khi chuyển hướng sang mảng kinh doanh thương hiệu bằng việc mua lại Beauty of Joseon, Goodai Global đã xây dựng một danh mục đa thương hiệu vững chắc với nhiều cái tên K-Beauty đình đám đã được thị trường chứng minh như TIRTIR, SKIN1004 và Round Lab, từ đó tối đa hóa sức mạnh cộng hưởng để gặt hái những thành công mới trên đấu trường quốc tế.

SOURCE Beauty of Joseon