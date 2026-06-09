/C O R R E C T I O N -- Beauty of Joseon/

Dalam siaran berita bertajuk "Beauty of Joseon Dinobatkan sebagai "Jenama Penjagaan Matahari K-Beauty No.1 Global dalam Jualan Dalam Talian" oleh Euromonitor International", yang dikeluarkan pada "9 Jun 2026" oleh melalui PR Newswire, kami dimaklumkan oleh syarikat bahawa beberapa pindaan telah dibuat. Siaran berita lengkap yang telah diperbetulkan adalah seperti berikut:

Beauty of Joseon Dinobatkan sebagai "Global No.1 K-Beauty Suncare Brand in Online Sales" oleh Euromonitor International

SEOUL, Korea Selatan, 9 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Beauty of Joseon telah diiktiraf secara rasmi oleh syarikat penyelidikan pasaran global, Euromonitor International, sebagai "Global No.1 K-Beauty Suncare Brand in Online Sales". Pengiktirafan ini adalah berdasarkan data jualan runcit dalam talian global bagi tahun 2025, sekali gus memperkukuh kedudukan Beauty of Joseon sebagai salah satu jenama penjagaan matahari K-Beauty terkemuka di peringkat antarabangsa.

Beauty of Joseon Dinobatkan sebagai “Global No.1 K-Beauty Suncare Brand in Online Sales” oleh Euromonitor International (PRNewsfoto/Beauty of Joseon)

Sebagai jenama kecantikan Hanbang (herba tradisional Korea) terkemuka di dunia, Beauty of Joseon telah berjaya menghidupkan semula warisan herba berusia ratusan tahun untuk disesuaikan dengan era moden. Jenama ini terus menerajui kategori penjagaan matahari K-Beauty berikutan permintaan luar biasa daripada pengguna global, terutamanya di Amerika Utara, Eropah, Asia Tenggara dan pasaran utama yang lain.

Menurut data daripada Euromonitor International, pasaran produk penjagaan matahari global mencatatkan nilai jualan runcit mencecah kira-kira USD18 bilion pada tahun 2025, dengan kadar pertumbuhan tahunan kompaun (CAGR) sebanyak 11% bagi tempoh antara tahun 2020 dan 2025.

Kayla Villena, Pengurus Wawasan Global bagi kategori Kecantikan dan Penjagaan Diri di Euromonitor, mengulas:

"Pertumbuhan pesat dalam kategori penjagaan matahari ini didorong oleh faktor perubahan iklim dunia serta peralihan trend kepada gaya solekan yang lebih ringan dan selesa pada kulit. Inovasi pada tekstur produk menjadi faktor penentu utama; produk pelindung matahari berasaskan serum yang lutsinar serta tidak meninggalkan kesan putih (white cast) kini menerima sambutan yang amat menggalakkan daripada pengguna global."

Ketika pasaran penjagaan matahari global kini berkembang melampaui fungsi asas perlindungan sinar UV, produk pelindung matahari K-Beauty dengan pantas memikat hati pengguna di seluruh dunia. Ini didorong oleh kelebihannya yang menawarkan tekstur ringan, formula yang kaya dengan khasiat penjagaan kulit (skincare benefits), serta memberikan kemasan natural yang menyatu sempurna pada kulit.

Menerajui trend global ini ialah rangkaian produk penjagaan matahari ikonik daripada Beauty of Joseon. Produk utamanya, Relief Sun, telah mencatatkan pertumbuhan jualan yang luar biasa menerusi penularan ulasan organik daripada pengguna yang mengagumi kesan kelembapan tinggi serta kesan kulit berseri (glow effect) yang dihasilkannya. Kandungan kreatif yang tular di platform digital seperti TikTok, Instagram, dan YouTube turut menjadi pemacu utama dalam meningkatkan kesedaran jenama secara menyeluruh bagi Relief Sun dan Beauty of Joseon di peringkat global.

Bagi memenuhi keperluan pasaran yang pelbagai, Beauty of Joseon turut memperluas portfolio produknya dengan memperkenalkan Relief Sun Aqua-Fresh yang memberikan sensasi segar dan ringan, serta Matte Sun Stick – pelindung matahari berbentuk stik yang praktikal untuk digunakan pada bila-bila masa. Kedua-dua inovasi baharu ini terus menunjukkan momentum pertumbuhan jualan yang stabil di pasaran antarabangsa.

Wakil pengurusan Beauty of Joseon menyatakan:

"Kami sentiasa komited untuk mempelbagaikan rangkaian produk penjagaan matahari kami — daripada pelindung matahari jenis krim, stik (sun stick), produk khusus untuk badan, hinggalah kepada formula pencerah (tone-up) — yang dibangunkan berasaskan pemahaman mendalam terhadap keperluan dinamik pengguna global. Pengiktirafan daripada Euromonitor International sebagai Jenama No.1 Global ini membuktikan lagi komitmen teguh kami untuk terus memimpin dan memartabatkan kategori kecantikan Hanbang di persada dunia."

(Sumber: Euromonitor International Limited; Edisi E-commerce 2026; berdasarkan Definisi Kategori Penjagaan Matahari; pada peringkat jenama; Nilai Jualan Runcit (RSP), tidak termasuk VAT; data tahun 2025. Jenama K-Beauty ditakrifkan sebagai jenama yang berasal dari Korea Selatan.)

Mengenai Beauty of Joseon

Beauty of Joseon ialah jenama kecantikan Hanbang terkemuka dunia yang mentafsirkan semula rahsia herba tradisional Korea yang berusia ratusan tahun melalui pendekatan moden. Jenama ini komited untuk menganugerahkan kulit yang sihat dan berseri kepada pengguna di seluruh dunia menerusi inovasi ramuan Hanbang yang unik. Sejak diambil alih oleh Goodai Global pada tahun 2019, Beauty of Joseon telah meluaskan pengaruhnya secara agresif di Amerika Utara, Eropah, dan Asia Tenggara, menjadikannya salah satu jenama K-Beauty yang paling ikonik dan dikenali di seluruh dunia hari ini.

Mengenai Goodai Global

Goodai Global merupakan sebuah platform kecantikan global yang menggalas misi untuk mencungkil potensi besar sesebuah jenama dan menghubungkannya dengan pengguna global menerusi rangkaian pengedaran antarabangsa yang luas, ke arah merealisasikan visi menjadi platform kecantikan No.1 dunia. Sejak menerajui perniagaan pengurusan jenama melalui pengambilalihan Beauty of Joseon, Goodai Global telah berjaya membina portfolio pelbagai jenama yang kukuh dengan barisan jenama K-Beauty terkemuka yang telah terbukti di pasaran seperti TIRTIR, SKIN1004, dan Round Lab. Melalui pengoptimuman sinergi antara jenama, syarikat terus memacu lembaran kejayaan baharu di pentas global.

SOURCE Beauty of Joseon