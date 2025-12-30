Bitmine Immersion (BMNR) alcança 4,11 milhões de tokens em Ethereum e atinge US$ 13,2 bilhões em ativos entre criptomoedas e caixa

Bitmine publica mensagem especial do presidente sobre a próxima Assembleia Anual de Acionistas

Bitmine atinge 408.627 ETH em participações e mantém cronograma para lançamento do MAVAN no primeiro trimestre de 2026

Bitmine já detém 3,41% do fornecimento total de Ethereum, alcançando dois terços da meta da "Alquimia dos 5%"

Cripto + Caixa Total + "Moonshots" da Bitmine somam US$ 13,2 bilhões, com 4,11 milhões de ETH, US$ 1 bilhão em caixa e outros criptoativos

Bitmine anuncia Assembleia Anual de Acionistas no Wynn Las Vegas para 15 de janeiro de 2026

Bitmine lidera no setor de tesourarias cripto, acelerando o NAV por ação e mantendo alta liquidez das ações BMNR

Bitmine se torna a 47ª ação mais negociada nos EUA, com US$ 980 milhões em volume diário de transações (média de 5 dias)

A Bitmine recebe apoio de investidores institucionais de peso, como Cathie Wood (ARK), MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e Thomas "Tom" Lee, em seu plano de adquirir 5% do ETH global

LAS VEGAS, 30 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) A Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" ou a "Empresa"), especializada nas redes Bitcoin e Ethereum, e com foco na acumulação de criptoativos para investimento de longo prazo, anunciou hoje que suas holdings em criptomoedas, caixa e "moonshots" totalizam US$ 13,2 bilhões.

Até o dia 28 de dezembro de 2025, às 18h (ET), a empresa possuía 4.110.525 ETH, avaliados a US$ 2.948 cada (valorização pela Coinbase), além de 192 Bitcoin (BTC), uma participação de US$ 23 milhões na Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") e US$ 1 bilhão em caixa. As holdings de ETH da Bitmine representam 3,41% do fornecimento total de Ethereum (120,7 milhões de ETH).

"A atividade de mercado tende a desacelerar nas últimas semanas do ano. A Bitmine adicionou 44.463 ETH na última semana, mantendo sua posição como o maior comprador de ETH com dinheiro novo no mercado", afirmou Thomas "Tom" Lee, presidente da Bitmine e fundador da Fundstrat. "As vendas de fim de ano relacionadas à realização de perdas fiscais estão pressionando os preços de criptoativos e ações ligadas ao setor, um efeito que tende a ser mais intenso entre 26 e 30 de dezembro; estamos navegando pelos mercados com isso em mente."

A Bitmine divulgou uma mensagem especial do seu presidente ( link ) convidando os acionistas a votarem antes da reunião anual de acionistas (a "Assembleia Anual"), marcada para 15 de janeiro de 2026. A empresa apresenta quatro propostas estratégicas cuja implementação depende da aprovação dos investidores (detalhes na seção seguinte). "Contamos com o apoio ativo dos acionistas, e essas quatro propostas dependem do voto positivo de todos para avançarmos com nosso plano estratégico 'Alquimia de 5%'", afirmou Tom Lee. "A Bitmine segue focada em gerar valor aos acionistas, adquirindo ETH por ação, aumentando o rendimento e a receita sobre suas holdings de ETH, investindo estrategicamente em 'moonshots' e aproveitando sua comunidade e posição de mercado para gerar retornos adicionais."

A Bitmine atua com três provedores de staking e se prepara para o lançamento, em 2026, da rede comercial MAVAN (Made in America Validator Network). Em 28 de dezembro de 2025, o total de ETH em staking da Bitmine era de 408.627 (equivalente a US$ 1,2 bilhão, considerando US$ 2.948 por ETH). Uma fração dos 4,11 milhões de ETH detidos pela Bitmine. O CESR, taxa composta de staking de Ethereum administrada por Quatrefoil , é de 2,81%. "Quando todo o ETH da Bitmine estiver em staking pelo MAVAN e seus parceiros, o rendimento anual projetado chegará a US$ 374 milhões (considerando 2,81% de CESR), o que representa mais de US$ 1 milhão por dia", afirmou Tom Lee.

As holdings de criptomoedas da Bitmine constituem a maior reserva de Ethereum do mundo e a segunda maior reserva global de criptoativos, atrás apenas da Strategy Inc. (MSTR), que detém 671.268 BTC, avaliados em US$ 59 bilhões. A Bitmine continua a maior detentora de ETH no mundo.

"Seguimos avançando no desenvolvimento de nossa solução de staking, a Made in America Validator Network (MAVAN). Será uma infraestrutura de staking segura e de alto nível, com lançamento previsto para o início de 2026", disse Lee.

A Lei GENIUS e o Projeto Cripto da SEC estão transformando os serviços financeiros em 2025, de maneira comparável à decisão dos EUA, em 15 de agosto de 1971, de encerrar o padrão-ouro do dólar, há 54 anos. Esse marco modernizou Wall Street, dando origem aos grandes players e aos sistemas de pagamento que existem atualmente. Esses sistemas demonstraram ser investimentos superiores ao ouro.

A Bitmine se tornou uma das ações de maior negociação nos EUA. Segundo pesquisa da Fundstrat e dados da Statista ( statista.com ), a ação da Bitmine apresenta um volume médio diário de negociação de US$ 980 milhões (média de 5 dias, em 26 de dezembro de 2025), ocupando a 47ª posição entre 5.704 ações listadas nos EUA, atrás apenas da Salesforce.com (46ª posição) e à frente da General Electric (48ª posição).

A Bitmine realizará sua Assembleia Anual em 15 de janeiro de 2026, no Wynn Las Vegas. A empresa convida seus acionistas a participarem ativamente e a votarem na Assembleia Anual. Os detalhes e a pauta da Assembleia Anual podem ser consultados a seguir:

1. Eleição de oito diretores para o próximo ano; 2. Aprovação da alteração do estatuto social para aumento do número de ações ordinárias autorizadas; 3. Aprovação do Plano de Incentivo Omnibus 2025; 4. Aprovação, de forma consultiva e não vinculativa, do regime especial de remuneração variável por desempenho do presidente-executivo Participação na Assembleia Anual: Os acionistas que desejarem participar presencialmente da Assembleia Anual devem se registrar antecipadamente em https://web.viewproxy.com/BMNR/2026 e seguir as instruções fornecidas. O registro deve ser concluído até 13 de janeiro de 2026, às 23h59 (horário do leste dos EUA – EST). No dia da Assembleia, é necessário apresentar seu ingresso e um documento com foto para ter acesso ao local. Caso tenha dúvidas ou necessite de assistência durante o processo de inscrição, entre em contato com a Alliance Advisors pelo e-mail [email protected] .

Os acionistas que desejarem participar presencialmente da Assembleia Anual devem se registrar antecipadamente em e seguir as instruções fornecidas. O registro deve ser concluído até 13 de janeiro de 2026, às 23h59 (horário do leste dos EUA – EST). Votação: Os acionistas podem votar na Assembleia Anual presencialmente ou por procuração, mesmo que não compareçam, utilizando um dos seguintes métodos: Por correio : todos os acionistas registrados que receberam os materiais impressos da empresa devem preencher, assinar, datar e devolver o cartão de procuração para que seu voto seja registrado. Por telefone : ligue para o número indicado em seu cartão de procuração e siga as instruções gravadas. Será necessário o número de controle impresso em seu cartão de acesso. Pelo site : acesse https://AALvote.com/BMNR ou, caso tenha recebido cópias impressas dos materiais de procuração, escaneie o QR code presente em seu cartão de procuração. Será necessário o número de controle impresso em seu cartão de acesso. Os sistemas de votação por telefone e pela internet para os acionistas registrados de todas as ações serão encerrados às 23h59 (horário do leste dos EUA – EST) em 14 de janeiro de 2026.

Os acionistas podem votar na Assembleia Anual presencialmente ou por procuração, mesmo que não compareçam, utilizando um dos seguintes métodos: Caso tenha alguma dúvida ou necessite de assistência, entre em contato com a Alliance Advisors pelo telefone 1-855-206-1722 ou [email protected] Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira: 9h às 22h, horário do leste dos EUA (EST) Sábado e domingo: 10h às 22h, horário do leste dos EUA (EST)



A Assembleia Anual será transmitida ao vivo na conta do Bitmine no X: https://x.com/bitmnr

As apresentações dos resultados do ano fiscal de 2025 e da empresa estão disponíveis neste link: https://bitminetech.io/investor-relations/

A mensagem do presidente pode ser encontrada aqui:

https://www.bitminetech.io/chairmans-message

Para receber atualizações, cadastre-se em: https://bitminetech.io/contact-us/

Sobre a Bitmine

A Bitmine é uma empresa focada em Bitcoin e Ethereum, com uma estratégia robusta de acumulação de criptoativos de longo prazo, seja por meio de nossas operações de mineração de Bitcoin ou pelos resultados de transações de captação de recursos. As áreas de atuação da empresa incluem mineração de Bitcoin, mineração sintética de Bitcoin por meio de participação em operações de mineração, hashrate como produto financeiro, além de serviços de consultoria e mineração para empresas interessadas em gerar receitas denominadas em Bitcoin, além de consultoria geral sobre Bitcoin para empresas de capital aberto. As operações da Bitmine estão localizadas em regiões de baixo custo de energia em Trinidad e nas cidades de Pecos e Silverton, no Texas.

Para mais informações, siga os perfis no X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações que constituem "declarações prospectivas". As informações contidas neste comunicado que não se referem apenas a declarações prospectivas constituem projeções futuras, envolvendo riscos e incertezas. Constam neste documento, especificamente, declarações prospectivas sobre o progresso e a realização das metas da Bitmine em relação à aquisição e ao staking de ETH, o valor de longo prazo do Ethereum, o crescimento e avanço contínuos da estratégia de tesouraria do Ethereum da empresa e os benefícios aplicáveis à Empresa. Ao avaliar essas declarações prospectivas, você deve considerar diversos fatores, incluindo a capacidade da Bitmine de acompanhar as novas tecnologias e as mudanças nas necessidades do mercado; a capacidade da Bitmine de financiar seus negócios atuais, as operações de tesouraria do Ethereum e os negócios futuros propostos; o ambiente competitivo dos negócios da Bitmine; e o valor futuro do Bitcoin e do Ethereum. Os resultados efetivos e o desempenho futuro podem diferir significativamente daqueles expressos nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a inúmeras condições, muitas delas fora do controle da Bitmine, incluindo as estabelecidas na seção Fatores de Risco do Formulário 10-K da Bitmine, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a "SEC") em 21 de novembro de 2025, bem como a todos os demais documentos arquivados na SEC, conforme alterados ou atualizados periodicamente. Cópias dos registros da Bitmine junto à SEC estão disponíveis no site da SEC em www.sec.gov . A Bitmine não assume qualquer obrigação de atualizar estas declarações para refletir revisões ou alterações posteriores à data deste comunicado, exceto quando exigido por lei.

