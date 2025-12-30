Bitmine Immersion (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 4.11 millones de tokens y sus tenencias totales en criptomonedas y efectivo ascienden a 13,2 mil millones de dólares

Bitmine publica un mensaje especial del presidente respecto a la próxima Reunión anual de accionistas

Las apuestas de ETH de Bitmine ascienden a 408.627 y la solución de staking de MAVAN va por buen camino para su lanzamiento el primer trimestre de 2026

Actualmente, Bitmine posee 3,41 % del suministro de tokens ETH, dos tercios de lo previsto para alcanzar la "Alquimia del 5 %"

Bitmine Crypto + Total de tenencias de efectivo + "Moonshots" suman un total de 13.200 millones de dólares, que incluyen 4.11 millones de tokens ETH, un total de efectivo de 1.000 millones de dólares y otras tenencias de criptomonedas

Bitmine celebrará su Reunión anual de accionistas en el Wynn Las Vegas el 15 de enero de 2026

Bitmine lidera el sector de tesorería de criptomonedas tanto por la velocidad con la que aumenta el valor liquidativo de criptomonedas por acción como por la elevada liquidez bursátil de las acciones de BMNR

Bitmine es la 47.ª acción más negociada en EE. UU., con un volumen diario de 980 millones de dólares (media de 5 días)

Bitmine sigue contando con el respaldo de un grupo de primer nivel de inversionistas institucionales, entre ellos Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversionista personal Thomas "Tom" Lee, para respaldar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5 % de ETH

LAS VEGAS, 30 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "Empresa"), una empresa de la red Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversiones a largo plazo, anunció hoy que las criptomonedas de Bitmine + total en efectivo + "moonshots" ascienden a un total de 13.200 millones de dólares.

Al 28 de diciembre a las 6:00 p. m. ET, las tenencias de criptomonedas de la empresa constaban de 4.110.525 ETH a 2.948 dólares por ETH (Coinbase), 192 bitcoins (BTC), una participación de 23 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de efectivo de 1000 millones de dólares. Las tenencias de ETH de Bitmine representan 3,41 % del suministro de ETH (de 120,7 millones de ETH).

"La actividad del mercado tiende a ralentizarse mientras nos acercamos a las últimas semanas festivas del año natural. Durante la última semana, Bitmine ha agregado 44.463 ETH, pues seguimos siendo el mayor comprador de "dinero fresco" de ETH del mundo", afirmó Thomas "Tom" Lee, de Fundstrat, presidente de Bitmine. "Las ventas relacionadas con las pérdidas fiscales de fin de año están causando una baja en los precios de las criptomonedas y las acciones asociadas a ellas, y este efecto tiende a ser mayor entre el 26 y el 30 de diciembre, por lo que consideramos esto mientras trabajamos en los mercados".

Bitmine publicó un mensaje especial del presidente ( enlace ) en el que instaba a los accionistas de Bitmine a votar antes de la próxima reunión anual de accionistas, que se celebrará el 15 de enero de 2026 (la "Reunión anual"). Existen 4 propuestas clave que la empresa desea que los accionistas aprueben (consulte la sección posterior). "Nuestra empresa se beneficia del sólido compromiso y apoyo de nuestros accionistas, y estas 4 propuestas clave necesitan su voto afirmativo para poder llevar a cabo nuestro plan estratégico 'la alquimia del 5 %'", señaló Tom Lee. "El único objetivo de Bitmine sigue siendo crear valor para los accionistas, lo que se consigue mediante la adquisición incremental de ETH por acción, la optimización del rendimiento y los ingresos de sus tenencias de ETH, así como la inversión estratégica del balance en 'moonshots', al aprovechar la sólida posición de la empresa en el mercado y su comunidad para generar rendimientos adicionales".

En estos momentos, Bitmine está trabajando con tres proveedores de staking mientras la empresa avanza hacia la presentación de su MAVAN (Made in America VAlidator Network) comercial en 2026. Al 28 de diciembre de 2025, el total de ETH apostado por Bitmine asciende a 408.627 (1.200 millones de dólares a 2.948 dólares por ETH). Esto es solo una parte de los 4,11 millones de ETH que posee Bitmine. La CESR (tasa compuesta de participación en Ethereum, administrada por Quatrefoil ) es de 2,81 %. "A gran escala (cuando el ETH de Bitmine esté plenamente invertido por MAVAN y sus socios de inversión), la comisión por inversión en ETH es de 374 millones de dólares anuales (al utilizar un CESR del 2,81 %), o más de un millón de dólares al día", afirmó Tom Lee.

Las tenencias de criptomonedas de Bitmine predominan como la tesorería número uno de Ethereum y la segunda tesorería mundial, por detrás de Strategy Inc. (MSTR), que posee 671.268 BTC valoradas en 59 mil millones de dólares. Bitmine se mantiene como la mayor tesorería de ETH del mundo.

"Seguimos avanzando en nuestra solución de staking conocida como The Made in America Validator Network (MAVAN). Esta será la "mejor solución en su tipo", pues ofrecerá una infraestructura de staking segura y se implementará a principios del año 2026", continuó Lee.

La Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) supondrán una transformación para los servicios financieros en 2025 tan importante como la medida adoptada por EE. UU. el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense hace 54 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street que dio lugar a los emblemáticos titanes de Wall Street y a los sistemas financieros y de pago actuales. Estas inversiones resultaron ser mejores que las del oro.

Actualmente, las acciones de Bitmine se encuentran entre las más transadas en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, las acciones ha operado con un volumen promedio diario de 980 millones de dólares (media de 5 días, a 26 de diciembre de 2025), situándose en el puesto 47 de Estados Unidos, por detrás de Salesforce.com (puesto n.º 46) y por delante de General Electric (puesto n.º 48) entre las 5704 acciones que cotizan en EE. UU. ( statista.com e investigación de Fundstrat).

Bitmine celebrará su Reunión anual de accionistas en el Wynn Las Vegas el 15 de enero de 2026. La empresa insta a los accionistas a votar y asistir de forma presencial a su Reunión anual. A continuación, encontrará los detalles y la agenda de la Reunión anual:

Reunión anual de Bitmine:

Lugar: Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109

Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109 Horario: de 12:00 p. m. a 3:00 p. m. PST

de 12:00 p. m. a 3:00 p. m. PST Agenda:

1. Elegir a ocho (8) directores para el próximo año;

2. Aprobar la reforma de los estatutos sociales para incrementar el número de acciones ordinarias autorizadas;

3. Aprobar el Plan de incentivos Ómnibus 2025; y

4. Aprobar, con carácter consultivo y no vinculante, el régimen especial de remuneración basado en el desempeño para el presidente ejecutivo

Asistencia a la Reunión anual: los accionistas que deseen asistir a la Reunión anual de forma presencial se deben registrar con anticipación en https://web.viewproxy.com/BMNR/2026 y seguir las instrucciones. Deben completar y enviar el registro a más tardar el 13 de enero de 2026 a las 11:59 p. m. hora del Este. El día de la reunión, deben tener a la mano su entrada y una identificación con foto para mostrarlas al ingresar. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con el proceso de registro, comuníquese con Alliance Advisors al correo electrónico [email protected] .

Votación: los accionistas pueden votar de forma presencial en la Reunión anual o por poder, ya sea que asistan o no a la reunión, mediante uno de los siguientes métodos: Por correo: para votar, todos los accionistas registrados que hayan recibido copias impresas de los materiales de votación por poder de la empresa deben marcar, firmar, fechar y devolver su tarjeta de voto por poder. Por teléfono: llame al número que figura en su tarjeta de voto por poder y siga las instrucciones de la grabación. Necesitará el número de control incluido en la tarjeta de voto por poder. Por Internet: visite https://AALvote.com/BMNR o, si recibió copias impresas de sus materiales de votación por poder, escanee el código QR ubicado en la tarjeta de voto por poder. Necesitará el número de control incluido en la tarjeta de voto por poder. Los centros de votación por teléfono e Internet para accionistas registrados de todas las acciones cerrarán a las 11:59 p. m., hora del Este, el 14 de enero de 2026.

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, comuníquese con Alliance Advisors al 1-855-206-1722 o a [email protected] Horario de atención: De lunes a viernes: de 9 a. m. a 10 p. m. EST Sábado y domingo: de 10 a. m. a 10 p. m. EST



La Reunión anual se transmitirá en vivo en la cuenta de Bitmine en X: https://x.com/bitmnr

Puede encontrar la presentación de resultados para el año fiscal 2025 y la presentación corporativa aquí: https://bitminetech.io/investor-relations/

Puede leer el mensaje del presidente aquí:

https://www.bitminetech.io/chairmans-message

Para mantenerse informado, regístrese en: https://bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine

Bitmine es una empresa de Bitcoin y Ethereum Network centrada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, ya sea adquiridas mediante nuestras operaciones de minería de Bitcoin o a partir de las ganancias por las transacciones de recaudación de capital. Las líneas de negocio de la empresa incluyen la minería de Bitcoin, la minería sintética de Bitcoin a través de participación en la minería de Bitcoin, la tasa de hash como producto financiero, la prestación de servicios de asesoramiento y minería a empresas interesadas en obtener ingresos denominados en Bitcoin y el asesoramiento general sobre Bitcoin a empresas que cotizan en la bolsa. Las operaciones de Bitmine están ubicadas en regiones de energía de bajo costo en Trinidad; Pecos, Texas; y Silverton, Texas.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que pueden constituir "declaraciones prospectivas". Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean meramente históricas constituyen declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre el progreso y el logro de los objetivos de la empresa en relación con la adquisición y el staking de ETH, el valor a largo plazo de Ethereum, el crecimiento y el avance continuos de la estrategia de tesorería de Ethereum de la empresa y los beneficios correspondientes para la empresa. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe tener en cuenta diversos factores, entre ellos la capacidad de Bitmine de mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine de financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados o el desempeño reales pueden diferir de manera sustancial de los que están implícitos o se expresan en estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a gran variedad de condiciones, muchas de las cuales trascienden al control de Bitmine, incluidas aquellas establecidas en la sección Factores de riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC") el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones y actualizaciones periódicas. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov . Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones debido a modificaciones o cambios posteriores a la fecha de esta publicación, excepto según lo exija la ley.

